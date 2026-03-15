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19:18 - Donville-les-Bains : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence la population de Donville-les-Bains exerce-t-elle sur les résultats des municipales ? Dans la commune, 23% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 14,40% de plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (57,49%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2105 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,60%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,75%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,70%, comme à Donville-les-Bains, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Quelle influence du RN à Donville-les-Bains aux municipales 2026 ? Le RN était absent lors de la dernière municipale à Donville-les-Bains en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 17,37% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 31,57% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 11,50% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Donville-les-Bains comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 23,36% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 25,34% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 29,15% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Donville-les-Bains très mobilisés lors des scrutins Pour ces élections municipales 2026, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Donville-les-Bains sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 59,89 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 40,11 %) alors que le pays était affecté par le Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 25,66 % localement. Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 47,69 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,84 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 44,15 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une commune où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives il y a deux ans à Donville-les-Bains ? Les Européennes de 2024 à Donville-les-Bains avaient vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (23,61%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 23,36% des suffrages. Bertrand Sorre (Majorité présidentielle) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Donville-les-Bains une vingtaine de jours plus tard avec 41,99%. Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 25,34%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Bertrand Sorre culminant à 70,85% des votes localement.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Donville-les-Bains s'était clairement dirigée vers le centre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Donville-les-Bains soutenaient en priorité Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 44,25% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,92%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Donville-les-Bains était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,93% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 17,66%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,43% pour Emmanuel Macron, contre 31,57% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Donville-les-Bains une ville acquise au bloc central.

12:58 - Municipales : les impôts locaux pèseront-ils à Donville-les-Bains ? Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Donville-les-Bains, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 467 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 038 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 46,45 % en 2024 (contre 25,03 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 500 800 euros de recettes en 2024, contre 934 700 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 13,54 %. Cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Gaëlle Fagnen s'est imposée à Donville-les-Bains À l'occasion des élections municipales précédentes à Donville-les-Bains, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Gaëlle Fagnen a terminé en tête en récoltant 813 bulletins (74,31%). À sa poursuite, David Gall a obtenu 281 voix (25,68%). Cette victoire écrasante a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Donville-les-Bains, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire sans appel, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.