Résultat municipale 2026 à Donville-les-Bains (50350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Donville-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Donville-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Donville-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel DUHEM
Michel DUHEM (19 élus) donville autrement 		1 062 61,60%
  • Michel DUHEM
  • Marilyne SOUTY
  • Jean-Claude RETAUX
  • Sophie JANVOIE
  • Christian GLATTLI
  • Thérèse GUYOT
  • Michel HÖSSLER
  • Stéphanie ALIX
  • Jerôme ANGELLOZ
  • Laura BLIN
  • Alain BLANCHET
  • Floriane FILLIEUL
  • Dominique RIBOLI
  • Caroline COUSIN
  • Michel BALOCHE
  • Annick GASLARD
  • Pascal HACAULT
  • Marie-Anne THOMAS
  • Jacques NÉEL
Gaëlle FAGNEN
Gaëlle FAGNEN (4 élus) Donville-les-Bains Demain 		662 38,40%
  • Gaëlle FAGNEN
  • Denis BERTIN
  • Anne BRANJONNEAU
  • Emmanuel GIRARD
Participation au scrutin Donville-les-Bains
Taux de participation 58,13%
Taux d'abstention 41,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 1 802

Source : ministère de l’Intérieur

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