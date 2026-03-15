Résultat municipale 2026 à Donzy (58220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Donzy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Donzy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Donzy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Agathe PERNOLLET
Agathe PERNOLLET (16 élus) La liste authentique pour Donzy 		481 62,23%
  • Agathe PERNOLLET
  • Sébastien MURAT
  • Françoise DOREAU
  • Christophe RAVERY
  • Nathalie CADARD
  • Claude ALGRET
  • Adeline COSTA-GOUVEIA
  • Amaury MONIEZ
  • Angélique MURAT
  • Vincent CHAVOUET
  • Aurélie BIDOUX
  • Kylian MARINELLI
  • Emilie PASQUETTE
  • Dominique BOSSAVIE
  • Séverine LE RAY
  • Nolan LYONNET
Sonia MILLANT
Sonia MILLANT (3 élus) DONZY.NOS VIES.NOTRE AVENIR 		292 37,77%
  • Sonia MILLANT
  • Cyril CHERREAU
  • Marie-Henriette PICARD
Participation au scrutin Donzy
Taux de participation 69,58%
Taux d'abstention 30,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Nombre de votants 819

Source : ministère de l’Intérieur

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