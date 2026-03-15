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19:19 - Donzy : démographie, élections et stratégies politiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Donzy mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient impacter les résultats des municipales. Avec une densité de population de 24 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,24%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (41,41%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 798 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,24%) et le nombre de résidences HLM (9,32% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 18,06%, comme à Donzy, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Quelle place du RN à Donzy aux municipales ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice pour la dernière bataille municipale à Donzy en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 34,15% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 58,32% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 30,92% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste réunissait 40,47% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,13% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 50,92% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 60,62% lors du vote final et la victoire de Julien Guibert.

16:58 - Donzy : 41,09 % d'abstention à la dernière élection municipale En ce jour d'élection municipale 2026 à Donzy, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. L'abstention se montait à 41,09 % pour le premier tour des élections il y a six ans, un chiffre assez faible alors que le coronavirus perturbait l'événement. Les municipales sont en effet, avec les présidentielles, un moment où les électeurs se mobilisent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été accompagnée d'une abstention à 25,19 % dans la ville (contre 74,81 % de participation). Évidemment, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 45,38 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,61 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,87 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Donzy ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Donzy. Lors des dernières élections européennes, le podium à Donzy s'était en effet forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (42,13%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (12,81%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,73%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Donzy soutenaient en priorité Julien Guibert (Rassemblement National) avec 50,92% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Julien Guibert culminant à 60,62% des voix dans la localité.

14:57 - En 2022, la localité de Donzy s'était massivement orientée à l'extrême droite En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Donzy plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 34,15% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 21,52%. Lors de la finale de l'élection à Donzy, les électeurs accordaient 58,32% pour Marine Le Pen, contre 41,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Donzy accordaient leurs suffrages à Julien Guibert (RN) avec 30,92% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 40,47%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Municipales à Donzy : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Donzy, le produit fiscal par ménage s'est établi à 882 euros en 2024 (dernière année connue) contre 464 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à près de 33,82 % en 2024, comme en 2020. Par comparaison, la moyenne en France atteint près de 40 %. Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 88 400 euros de recettes en 2024, contre 207 100 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 10,36 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Donzy ? Comment s'était achevé le précédent scrutin municipal à Donzy ? Dès le premier tour de scrutin, Marie-France Lurier a raflé la première place en récoltant 398 voix (60,57%). À sa poursuite, Alain Phily a recueilli 259 bulletins valides (39,42%). Ce triomphe au premier tour de Marie-France Lurier a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Donzy, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.