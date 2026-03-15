Résultat municipale 2026 à Dorans (90400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dorans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dorans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dorans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel HENZELIN
Michel HENZELIN (12 élus) Dorans plus proche de vous 		228 51,24%
  • Michel HENZELIN
  • Marie-France BILLEREY
  • Patrice GAUCHET
  • Corinne MOURCELY
  • Michel FOLLOT
  • Justine BAZIN
  • Laurent FRUHAUF
  • Deolinda RAVAL
  • Francis GRAS
  • Stéphanie SANDOZ
  • Gregory ROSSETTO
  • Emilie GIRGENTI
Dorian CHEVALLIER
Dorian CHEVALLIER (3 élus) Dorans héritage d'avenir 		217 48,76%
  • Dorian CHEVALLIER
  • Aurore LUCE
  • Stephen PASTEUR
Participation au scrutin Dorans
Taux de participation 71,86%
Taux d'abstention 28,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 457

Source : ministère de l’Intérieur

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