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19:21 - Le poids démographique et économique de Dorans aux municipales Quel portrait faire de Dorans, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 26,88% de cadres supérieurs pour 823 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 32 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 252 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 23,33% des résidents sont des enfants, et 25,49% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,65% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 53,97% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 463,06 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. En somme, Dorans incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - La percée du vote RN RN à Dorans avant les municipales 2026 Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière bataille municipale à Dorans en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 25,61% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 40,68% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 17,55% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 44,19% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 34,15% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 36,64% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,71% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Guillaume Bigot.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Dorans Au soir des municipales, l'état de l'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de Dorans. Pour rappel, l'abstention se montait à 42,32 % lors du dernier scrutin municipal (en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux) alors que le pays était touché par le coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 18,28 % des inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 37,86 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 25,24 %, loin des 45,41 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Les élections de 2024 : quels résultats à Dorans ? La situation politique de Dorans a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Les élections européennes du printemps 2024 à Dorans avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,15%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 17,49% des votes. Guillaume Bigot (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Dorans après la dissolution avec 36,64%. Josée Martinez (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 22,52%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Guillaume Bigot culminant à 54,71% des voix localement.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Dorans : les résultats à retenir Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Dorans choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,74% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 25,61%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en offrant 59,32% pour Emmanuel Macron, contre 40,68% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Dorans accordaient leurs suffrages à Florian Chauche (Nupes) avec 25,71% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Florian Chauche virant de nouveau en tête avec 55,81% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Le niveau des impôts locaux est stable à Dorans Alors que les prélèvements fiscaux locaux à Dorans sont demeurés stables sur la période 2020-2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,35 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville près de 900 euros environ. Une somme bien en-dessous des 124 780 € perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Dorans est passé à un peu plus de 32,97 % en 2024 (contre 14,80 % en 2020). Cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Dorans s'est chiffrée à environ 553 euros en 2024 contre 544 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Dorans Les résultats des municipales il y a 6 ans à Dorans ont fourni un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Pour rappel, ce scrutin se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et non des listes, donnant aux électeurs l'opportunité de choisir plusieurs conseillers. Dès le premier tour, 15 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de ce premier round, Michel, René Follot a pris la première place avec 85,66% des soutiens. Juste derrière, Patrice, Michel Gauchet a recueilli 81,61% des bulletins valides. Le trio de tête a été complété par Laurent Fruhauf, rassemblant 261 voix (81,30%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin 2026 à Dorans, ces équilibres individuels propres aux petites communes vont encore peser. En France, le mode de scrutin spécifique permettant les candidatures individuelles appartient toutefois au passé.