Résultat municipale 2026 à Dordives (45680) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dordives a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dordives, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dordives [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean BERTHAUD
Jean BERTHAUD (18 élus) DORDIVES DEMAIN 		641 50,47%
  • Jean BERTHAUD
  • Stéphanie GAILLARD
  • Guy DUSOULIER
  • Christiane ROBIN
  • Daniel FRISCH
  • Sylvie DE KILKHEN
  • José RESENDE VAZ
  • Elisabeth CHAMAILLÉ
  • Frédéric GISBERT-ROGER
  • Alexandra WATIER
  • Luc PAPAVOINE
  • Nicaise ANIN
  • Patrick SABATIER
  • Angélique LEROY
  • Christian NOIR
  • Amélie VRAI
  • Florian-Cosme RENUCCI
  • Isabelle CLAIN
Fabrice THIEBAUD
Fabrice THIEBAUD (5 élus) ENSEMBLE, AUTREMENT 		629 49,53%
  • Fabrice THIEBAUD
  • Maheva DESVENNES
  • Lionel CROCHET
  • Hélène DA SILVA
  • José MARTINS
Participation au scrutin Dordives
Taux de participation 56,09%
Taux d'abstention 43,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 1 299

Source : ministère de l’Intérieur

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