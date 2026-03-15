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19:18 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Dordives Dans les rues de Dordives, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 3 257 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 252 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 971 foyers fiscaux. Dans la commune, 16,67% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,96% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 224 résidents étrangers, représentant 6,88% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 706 euros/an, la ville défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Dordives, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - L'avancée du Rassemblement national RN à Dordives avant les élections de 2026 Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière bataille municipale à Dordives en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 37,74% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 62,04% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 37,81% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 63,35% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 53,57% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 55,94% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 65,11% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Thomas Ménagé.

16:58 - La commune de Dordives plutôt abstentionniste lors des élections Pour rappel, la participation s'élevait à 45,89 % à Dordives lors des municipales de 2020 (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que l'épidémie de Covid faisait hésiter la population. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 74,10 %. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 43,66 % au premier tour en 2022 à 59,81 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 47,41 % (51,49 % dans le pays). En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une contrée assez peu mobilisée par rapport au reste de la France. En ce jour de municipales 2026 à Dordives, cette particularité sera en tout cas très observée.

15:59 - Dordives classée au centre avant les municipales 2026 Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 confirme que Dordives demeurait à l'époque une terre de droite mariniste. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Dordives avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (53,57%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 9,99% des voix. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Thomas Ménagé (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 55,94% au premier tour, devant Bruno Nottin (Union de la gauche) avec 21,01%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thomas Ménagé culminant à 65,11% des votes localement.

14:57 - Au regard des élections passées, Dordives reste un territoire tourné vers le RN Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Dordives plébiscitaient Thomas Ménagé (RN) avec 37,81% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,35%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Dordives privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (37,74%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 20,56%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,04% pour Marine Le Pen, contre 37,96% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Dordives : les impôts s'invitent dans la campagne Tandis que les impôts locaux ont progressé à Dordives entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 17,14 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 112 200 euros environ la même année, contre 599 300 euros enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Dordives s'est établi à 51,38 % en 2024 (contre 26,25 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Dordives s'est établi à 963 euros en 2024 (contre 756 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Dordives Il peut s'avérer instructif de se pencher sur les résultats des dernières municipales à Dordives. Au terme du premier tour, Jean Berthaud a décroché la tête du classement en obtenant 639 voix (66,35%). Sur la seconde marche, Françoise Fernandes a obtenu 33,64% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Jean Berthaud a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Dordives, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Les opposants devront déplacer des montagnes ce dimanche pour ébranler cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.