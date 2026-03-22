Résultat de l'élection municipale 2026 à Dorlisheim : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dorlisheim [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Dorlisheim sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dorlisheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Dorlisheim
11:45 - Qui est en tête à Dorlisheim avant le 2e tour de cette municipale 2026 ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Dorlisheim, le vote a mobilisé 69,80 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Pascal Bauer qui a pris une longueur d'avance avec 42,45 % des voix. Derrière, Guy Chevanne a obtenu la seconde place avec 37,53 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Francis Backert a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dorlisheim
Le deuxième tour des élections municipales à Dorlisheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Bauer
Divers
UNIS POUR DORLISHEIM
|
|
Guy Chevanne
Divers
Avenirs et traditions, fidèles aux valeurs de Dorlisheim, ouverts au futur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dorlisheim
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal BAUER (Ballotage) UNIS POUR DORLISHEIM
|604
|42,45%
|Guy CHEVANNE (Ballotage) Avenirs et traditions, fidèles aux valeurs de Dorlisheim, ouverts au futur
|534
|37,53%
|Francis BACKERT (Ballotage) ENSEMBLE & ACTIFS POUR DORLISHEIM
|285
|20,03%
|Participation au scrutin
|Dorlisheim
|Taux de participation
|69,80%
|Taux d'abstention
|30,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|1 449
Source : ministère de l’Intérieur
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