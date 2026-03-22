Résultat de l'élection municipale 2026 à Dorlisheim : les résultats du 2e tour

Programme de Guy Chevanne à Dorlisheim (Avenirs et traditions, fidèles aux valeurs de Dorlisheim, ouverts au futur)

Traditions et Vie Locale

Le projet met l'accent sur la nécessité de préserver l'ambiance de village à Dorlisheim. Cela inclut la poursuite des événements phares qui renforcent le sens de la communauté. L'entraide et la proximité entre les habitants sont des valeurs fondamentales à maintenir.

Éducation et Famille

Il est essentiel de regrouper les écoles pour favoriser l'éducation des enfants de Dorlisheim. Le projet prévoit également des initiatives pour soutenir les familles, notamment des lieux d'accueil pour les jeunes et les parents. La solidarité envers les aînés est également une priorité, avec des améliorations dans les transports et la formation numérique.

Économie Locale

Le développement économique de Dorlisheim passe par la mise en valeur des artisans, entreprises et producteurs locaux. Le marché du jeudi soir sera pérennisé et développé pour dynamiser l'économie locale. Encourager les activités agricoles et viticoles est également au cœur des préoccupations.

Environnement et Durabilité

Un engagement fort pour l'environnement est proposé, avec des actions comme la plantation d'arbres et de haies. La valorisation des produits locaux en restauration scolaire et lors des événements communaux est également prévue. Un référent communal pour les espèces invasives sera mis en place pour protéger la biodiversité.