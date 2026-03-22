Résultat de l'élection municipale 2026 à Dorlisheim : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dorlisheim

Le deuxième tour des élections municipales à Dorlisheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Bauer
Pascal Bauer Divers
UNIS POUR DORLISHEIM
  • Pascal Bauer
  • Véronique Meyer Geissert
  • Frédéric Menielle
  • Sylvie Roeck
  • Arnaud Westermeyer
  • Cathy Michel-Scheeck
  • Thomas Blum
  • Catherine Dapp-Matter
  • Benoît Charrier
  • Barbara Meyer-Eschbach
  • Arnaud Munch
  • Stéphanie Wach
  • Adrien Lacroix
  • Léonie Roeck
  • Laurent Jost
  • Delphine Bilger
  • Guy Wagner
  • Sabah Gag
  • Nicolas Ichtertz
  • Florence Pantzer
  • Claude Hubert
  • Myriam Troestler Backert Iantzen
  • Joacquim Pereira
  • Rosalie Trescarte
  • Emmanuel Oger
Guy Chevanne
Guy Chevanne Divers
Avenirs et traditions, fidèles aux valeurs de Dorlisheim, ouverts au futur
  • Guy Chevanne
  • Emilie Schroeder
  • Vincent Goesel
  • Françoise Rivet-Lindenlaub
  • Roland Jost
  • Elisabeth Trautmann-Michel
  • Quentin Jost
  • Fanny Jost
  • Denis Scheyder
  • Amandine Dupin
  • Bernard Clauss
  • Sophie Bilger
  • Thibaut Bockstahler
  • Charlène Mariis
  • Jacques Greiner
  • Marion Riegert-Bouzignac
  • Guillaume Wrege
  • Claude Socie-Litzler
  • Florent Garcia
  • Christelle Olives
  • Arthur Favey
  • Emilie Bonel-Burger
  • Franck Giessenhoffer
  • Petra Arnoud
  • Christophe Herve

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dorlisheim

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal BAUER
Pascal BAUER (Ballotage) UNIS POUR DORLISHEIM 		604 42,45%
Guy CHEVANNE
Guy CHEVANNE (Ballotage) Avenirs et traditions, fidèles aux valeurs de Dorlisheim, ouverts au futur 		534 37,53%
Francis BACKERT
Francis BACKERT (Ballotage) ENSEMBLE & ACTIFS POUR DORLISHEIM 		285 20,03%
Participation au scrutin Dorlisheim
Taux de participation 69,80%
Taux d'abstention 30,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 449

Source : ministère de l’Intérieur

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