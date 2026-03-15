Résultat municipale 2026 à Dornes (58390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dornes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dornes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dornes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc GAUTHIER
Jean-Luc GAUTHIER (12 élus) ENSEMBLE, CONTINUONS POUR DORNES 		396 54,47%
  • Jean-Luc GAUTHIER
  • Nicole NATY
  • Gérard ROSSFELDER
  • Isabelle DINET
  • Lucien BEAUCOUSIN
  • Aline AUGENDRE
  • Ludovic DE DIVONNE
  • Isabelle DUBOIS
  • Laurent BOUILLER
  • Amélie DUVAL COMPAGNE LOISY
  • Tiziano IUILIANELLA
  • Edith MALIOCHE EPOUSE NOUZAREDE
Jean-Michel DOUET
Jean-Michel DOUET (3 élus) DORNES, UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 		331 45,53%
  • Jean-Michel DOUET
  • Béatrice FERRE
  • Jean-François VIOUX
Participation au scrutin Dornes
Taux de participation 71,09%
Taux d'abstention 28,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 755

Source : ministère de l’Intérieur

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