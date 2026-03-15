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19:19 - Dornes : démographie, élections et stratégies politiques À Dornes, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 4,73%. De plus, le taux de ménages propriétaires (77,54%) met en exergue le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (21,03%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 716 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,74%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,16%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Dornes mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 23,63% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - La commune de Dornes s'ancre en faveur du RN Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Dornes en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 32,54% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron localement avec 55,24% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 31,66% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 35,33% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 45,30% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 49,93% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 59,51% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Julien Guibert.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 65,31 % de participation Aux municipales de 2020, la participation à Dornes s'était élevée à 65,31 % au premier round, un chiffre exceptionnellement haut. 659 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que le pays était chamboulé par le Covid-19. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une participation de 77,51 %. La mobilisation atteignait pour sa part 50,87 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 65,75 %, contre seulement 48,20 % en 2022. Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Dornes comme une zone assez participative par rapport au reste de la France. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Dornes, ce facteur jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Dornes Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Dornes avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,30%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 13,26% des votes. Julien Guibert (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Dornes après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 49,93%. Christian Paul (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 23,95%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julien Guibert culminant à 59,51% des voix localement.

14:57 - À Dornes, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à la droite radicale Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Dornes soutenaient en priorité Julien Guibert (RN) avec 31,66% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 35,33% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Dornes quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,54% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 23,03%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,24% pour Marine Le Pen, contre 44,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Dornes comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Dornes Sur le plan de la fiscalité locale à Dornes, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 472 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 234 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est resté figé à environ 31,78 % en 2024, comme en 2020. Un taux à comparer avec la moyenne nationale, avoisinant les 40 %. Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 9 600 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 91 550 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 8,06 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Dornes ? La lecture des résultats des municipales de 2020 à Dornes est très révélatrice. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Luc Gauthier a raflé la première place avec 71,15% des soutiens. À ses trousses, Dominique Laprevotte a rassemblé 182 votes (28,84%). Ce succès d'emblée de Jean-Luc Gauthier a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Dornes, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.