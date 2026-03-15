Résultat de l'élection municipale 2026 à Douai : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Douai [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Douai sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Douai.
L'actu des élections municipales 2026 à Douai
13:09 - Le résultat de la dernière municipale à Douai
À Douai, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont offert un panorama précis des forces politiques en présence. Dès le premier tour, Frédéric Chereau (Union de la gauche) a pris les commandes en rassemblant 2 852 soutiens (34,96%). Dans la position de la principale opposante, Coline Craeye (Divers centre) a obtenu 1 601 suffrages en sa faveur (19,62%). Une nette distance. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes candidates. Frédéric Chereau l'a finalement emporté avec 3 339 suffrages (41,33%), face à Coline Craeye rassemblant 2 450 électeurs (30,33%) et Thibaut Francois réunissant 1 178 électeurs inscrits (14,58%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Coline Craeye a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 849 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Union de la gauche a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées. Pour ces municipales 2026 à Douai, cette répartition historique des voix pose les bases.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Douai
Les 24 bureaux de vote de la ville de Douai sont accessibles jusqu'à 18 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Les municipales sont l'occasion pour les électeurs de Douai de s'exprimer sur les enjeux qui affectent leur ville. À Douai comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour rappel, c'est Frédéric Chereau qui a gagné la mairie au deuxième tour en 2020. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats à Douai. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Douai
|Tête de listeListe
|
François Guiffard
Liste divers gauche
ENSEMBLE FAISONS DOUAI
|
|
Franz Quatreboeufs
Liste divers centre
Bien vivre à Douai
|
|
Coline Craeye
Liste divers droite
Ensemble, Douai redevient Géante !
|
|
Eva Réthoré
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Thierry Tesson
Liste du Rassemblement National
Unis Pour Douai
|
|
Patricia Boulan
Liste de La France insoumise
Douai fière et populaire
|
|
Stéphanie Stiernon
Liste Les Ecologistes
DOUAI COLLECTIF !
|
|
Frédéric Chéreau
Liste d'union à gauche
DOUAI TOUJOURS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Chereau (28 élus) Douai au coeur
|3 339
|41,33%
|
|Coline Craeye (6 élus) Douai dynamique et durable
|2 450
|30,33%
|
|Thibaut Francois (3 élus) Liste rassemblement national : douai, plus belle, plus propre, plus sûre
|1 178
|14,58%
|
|Francois Guiffard (2 élus) Ensemble faisons douai
|1 110
|13,74%
|
|Participation au scrutin
|Douai
|Taux de participation
|31,42%
|Taux d'abstention
|68,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 266
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Chereau Douai au coeur
|2 852
|34,96%
|Coline Craeye Douai dynamique et durable
|1 601
|19,62%
|Thibaut Francois Liste rassemblement national : douai, plus belle, plus propre, plus sûre
|1 338
|16,40%
|Francois Guiffard Ensemble faisons douai
|1 325
|16,24%
|Thierry Tesson Douai capitale
|761
|9,32%
|Jacques Brenot Vision d'avenir, douai geant
|280
|3,43%
|Participation au scrutin
|Douai
|Taux de participation
|32,18%
|Taux d'abstention
|67,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 461
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Chereau (32 élus) Vivons douai !
|6 505
|45,91%
|
|Françoise Prouvost (7 élus) Ensemble pour douai avec françoise prouvost et marie-hélène quatreboeufs-niklikowski
|5 076
|35,83%
|
|Guy Cannie (4 élus) Rassemblement douai bleu marine
|2 585
|18,24%
|
|Participation au scrutin
|Douai
|Taux de participation
|52,81%
|Taux d'abstention
|47,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,39%
|Nombre de votants
|14 663
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Chereau Vivons douai !
|4 125
|30,41%
|Françoise Prouvost Douaisiens passionnément ! liste menée par françoise prouvost
|3 700
|27,28%
|Guy Cannie Rassemblement douai bleu marine
|2 570
|18,95%
|Marie-Hélène Quatreboeufs-Niklikowski Douai terre d'audace et de courage
|1 829
|13,48%
|Brigitte Bonnaffé-Leriche L'humain d'abord douai 2014
|829
|6,11%
|Léopold Pons Radicalement douaisiens
|509
|3,75%
|Participation au scrutin
|Douai
|Taux de participation
|50,67%
|Taux d'abstention
|49,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,60%
|Nombre de votants
|14 068
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