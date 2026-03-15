Résultat de l'élection municipale 2026 à Douai : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Douai

Tête de listeListe
François Guiffard
François Guiffard Liste divers gauche
ENSEMBLE FAISONS DOUAI
  • François Guiffard
  • Samilla Azza-Messaoudi
  • Alexandre Bufquin
  • Nina Debail
  • Geoffrey Félix Robert Hello
  • Siheme Amara
  • Sébastien Ambellouis
  • Aurélie Content
  • Bernard Foucaut
  • Karine Merdji
  • Christophe Philippe Edmond Cavitte
  • Nathalie Prunier
  • Patrick Wasson
  • Fatima Bouchareb
  • Yves Cousin
  • Annabel Maincent
  • Michel Finez
  • Safia Bilem
  • Clémentin Dupire
  • Géraldine Couton
  • Grégory Delboé
  • Patricia Lannoy
  • Bernard Ragonet
  • Karine Zaborowski
  • Jérôme Utrera
  • Élodie Capron
  • Stéphane Terrier
  • Isabelle Dupont Doyelle
  • François Mercier
  • Cindy Mourizat
  • Ahmed Zougar
  • Élodie Christelle
  • Papa Massamba Diop
  • Pauline Monique Andrée Bejuit
  • Antoine Delvart
  • Florine Lemaire
  • Christopher Dudziak
  • Aurélie Martin
  • Guillaume Lozenguez
  • Chloé Porez
  • Jamel Dris
  • Séverine Fleury
  • Éric Nicaise
Franz Quatreboeufs
Franz Quatreboeufs Liste divers centre
Bien vivre à Douai
  • Franz Quatreboeufs
  • Maggy Luc
  • Thierry Houdry
  • Aicha Bouchahdane
  • Djamel Ouadah
  • Jessica Duvinage
  • Jovanny Debut
  • Dominique Pasbecq
  • Frédéric Krzysztofka
  • Sabine Roger
  • Bernard Lauverjat
  • Marie-France Verhaeghe
  • Farid Moumni
  • Sylvie Tatula
  • Eddy Millevert
  • Christiane Maire
  • Daniel Flament
  • Michelle Lestocard
  • Sébastien Re
  • Fanny Verryser
  • Jean-Pierre Payen
  • Nicole Matton
  • Aurélien Kluziak
  • Régine Gubba
  • Jean-Bernard Decoin
  • Elise Laurent
  • Reynald Hubert
  • Claude Parot
  • Ahmed Belkessam
  • Sylvaine Ferre
  • Xavier Craëton Colas
  • Colette Desprez
  • François Dauverchain
  • Claudine Daled
  • Cédric Deloeil
  • Gilberte Pronier
  • Philippe Theret
  • Fatima Andre
  • Jean-Pierre Lecerf
  • Charlotte Quatreboeufs
  • Jacques Fromont
  • Michèle Bastin
  • Marc Dablemont
  • Nathalie Renard
  • Anthony Debut
Coline Craeye
Coline Craeye Liste divers droite
Ensemble, Douai redevient Géante !
  • Coline Craeye
  • Xavier Thierry
  • Anne-Sophie Audegond
  • Robert Fauvez
  • Claudia Petit
  • Jérémy Brunet
  • Anne Colin
  • Sébastien Palmiotti
  • Sandrine Szczesniak Szatan
  • Rabah Nehad
  • Sophie Le Doussal
  • Jean-Philippe Dewilde
  • Stella N'Tella Barlahan
  • Philippe Galabert
  • Martine Banti
  • Henry-Pierre Rulence
  • Barbara Lagaisse
  • Denis Voinot
  • Mélissa Coquelle
  • Charles Baudens
  • Sophie Endale
  • Stéphane Prost
  • Juliette Vernez
  • Mathis Stefanski
  • Caroline Delautre
  • Philippe Roussel
  • Delphine Remili
  • Loïck Brouazin
  • Mathilde Normand
  • Philippe Lewandowski
  • Léa Delautre
  • Cédric Bancourt
  • Isabelle Wibault
  • Cédric Fauveaux
  • Hélène Virnot
  • David Delrue
  • Dominique Poncet
  • Julien Bouvard
  • Renée Specq
  • Hervé Bart
  • Evelyne Beauchamps
  • Romain Benadjaoub
  • Chantal Rybak
  • Jean-Luc Debrie
  • Fabienne Lievois
Eva Réthoré
Eva Réthoré Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Eva Réthoré
  • Hacène Bennani
  • Corinne Noret
  • Sylvain Plaisant
  • Martine Lewandowski
  • Patrick Maillard
  • Christelle Destrumelle
  • Jamel Medjahdi
  • Marie Anne Dufrénoy
  • Samuel Turel
  • Aïcha Boulhdda
  • François Crépieux
  • Coralie Braure
  • Michael Van de Putte
  • Christiane Mayeux
  • Romain Bourgois
  • Camille Bayart
  • Steven Vamelle
  • Ingrid Wosinski
  • Yannick Stezko
  • Brigitte Leclerc
  • Gilles Montel
  • Monique Carpentier
  • Serge Francart
  • Gayl Boulanger
  • Jérôme Lenoir
  • Fairouz Boumedane
  • Romain Bajeux
  • Valérie Choquet
  • Pascal Laderrière
  • Sûzel Lenain-Thbaut
  • Christophe Ghirane
  • Marie-Noëlle Odye
  • Sébastien Laplanche
  • Michelle Copin
  • Vincent Deregnaucourt
  • Valérie Gierek
  • Joël Hoyer
  • Marie-Andrée Hagard
  • Vincent Gobert
  • Karine Colin
  • Jacques Fava
  • Annie Guiot
Thierry Tesson
Thierry Tesson Liste du Rassemblement National
Unis Pour Douai
  • Thierry Tesson
  • Anne Caron
  • Thibaut Francois
  • Agathe Humbert
  • Hugo Decroocq
  • Coralie Delcleve
  • Jean-Luc Frydman
  • Jessica Hianne
  • Jacques Brenot
  • Fatna Bouhassoun
  • Patrice Milczynski
  • Erika Bataille
  • Jean Pierre Markowski
  • Brigitte Dehaese
  • Eloi Doisy
  • Nadège Delfosse
  • Alexis Ledru
  • Laurence Lefebvre
  • Nicolas Fischer
  • Diane Carlier-Lemaire
  • Aurélien Baralle
  • Anne-Marie Masclet-Boemare
  • Eric Delisle
  • Gwenaëlle Bricout
  • Bernard André Chapuis
  • Lina Di Scipio
  • Frédéric Fardel
  • Lila Rog
  • Edouard Lesaffre-Monceau
  • Nadine Brolese
  • Alexandre Loyez
  • Sophie Paduszynski
  • Pierre Joseph
  • Sandie Dautriaux
  • Jacques Loyez
  • Sandra Nutte
  • Dominique Dordain
  • Louisette Koopmans
  • Owen Salingue
  • Louna Hindryckx
  • Christian Michel Hatu
  • Manon Lucie André
  • Stéphane Gierszal
  • Zahia Daoud
  • Patrick Savary
Patricia Boulan
Patricia Boulan Liste de La France insoumise
Douai fière et populaire
  • Patricia Boulan
  • Morgan Richard
  • Louise Sobecki
  • Hugo Barge
  • Claudine Auguste
  • Malik Salmi
  • Alexandra Lange
  • Paul Deregnaucourt
  • Sophie Debusschere
  • Yann Bogdan
  • Charlotte Siebel
  • Lucas Dauphin
  • Martine Derveaux Cherbuis
  • Thitouane Helle
  • Dominique Thevenet
  • Thomas Legras
  • Taina Bigot
  • Emir Cerimovic
  • Lou-Anne Redon
  • Kévin Heringhuel
  • Sylvie Bienaimé
  • Habib Latreche
  • Alicia Carton
  • Nadji Ben Youcef
  • Fatima Bekhti
  • Charles-Henri Hernu
  • Laurie Pinon
  • Allan Lefebvre
  • Florence Fievet
  • Mohamed Touenti
  • Ariana Welle
  • Bruno Tassart
  • Débora Caron
  • Nicolas Nowicki
  • Mariam Ezaoui
  • Marc Auguste
  • Julie-Marie Duhamel
  • Jean-Pierre Walczak
  • Jocelyne Leleux
  • Freddy Bancourt
  • Leslie Lefebvre
  • Victor Passé
  • Etiennette Duhem
Stéphanie Stiernon
Stéphanie Stiernon Liste Les Ecologistes
DOUAI COLLECTIF !
  • Stéphanie Stiernon
  • Baptiste Hedon
  • Emmanuelle Dumont
  • Amar Mouetter
  • Solenne Gion
  • Antoine Jouveneau
  • Nicole Veyet
  • Thomas Clarisse
  • Frédérique Vanderlynden
  • Jonathan Maccioni
  • Elisabeth Panloups
  • Henri Denis Llensa
  • Mathilde Spychala
  • Guy Caruyer
  • Sophie Williot
  • Benjamin Alarcon
  • Elisabeth Maillet
  • Yvon Jacques Mattana
  • Marie Vernhes Lamouroux
  • Jacques Lenne
  • Mathilde Tournant
  • Laélien Dhée
  • Séverine Ghislaine Grignon Emiel
  • François Mathieu
  • Bernadette Menet
  • Alexis Toussaint
  • Christiane Kowalski
  • Olivier Delmas
  • Camille Pagniez
  • Bernard Dehoet
  • Marie-Christine Ignaszewski
  • Thierry Guyot
  • Dominique Jupin
  • Frédéric Vernhes
  • Malika Ait Ouakka
  • Wacil Ziani
  • Isabelle Annie Strzelczyk
  • Yvon Vandoorn
  • Mathilde Odile Pascal Renaud
  • Michel Caron
  • Rita Éloïse Marie Vieu
  • Nicolas Froidure
  • Estelle Axelle Legrand
  • Jean-Philippe Bocquiault
  • Emmanuelle Michèle Lenne
Frédéric Chéreau
Frédéric Chéreau Liste d'union à gauche
DOUAI TOUJOURS !
  • Frédéric Chéreau
  • Agnès de Beukelaer
  • Mohamed Khéraki
  • Auriane Delbarre
  • Hocine Mazy
  • Maryse Carlier
  • Jacques Nowak
  • Nora Cherki
  • Jean Christophe Leclercq
  • Jamila Mekki
  • François Lariviere
  • Marie Delattre
  • Mounir Errafik
  • Khadija Ahantat
  • Yvon Sipieter
  • Carolle Divrechy
  • Michaël Doziere
  • Mélanie Decupper-Laud
  • Sébastien Lanclu
  • Christine Dericq
  • Mohamed Felouki
  • Céline Vasseur Duhin
  • Yves Piquot
  • Maelys Rodicq Touchon
  • Jimmy Bia
  • Meïssa Legrand-Rezgui
  • Théo Iberrakene
  • Sophie Gillot
  • Guy Lagache
  • Sylvie Féron
  • Matteo Rossi
  • Fabienne Winne
  • Adam Stivala
  • Karine Veynachter
  • Louis Debrabant
  • Émilie Denudt
  • Emmanuel Beaumont
  • Séverine Duez
  • Samuel Meka
  • Avida Oulahcene
  • Alain Meriaux
  • Bernadette Gwizdek
  • Francis Fremaux
  • Denise Lebeau
  • Daniel Sellier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Chereau
Frédéric Chereau (28 élus) Douai au coeur 		3 339 41,33%
  • Frédéric Chereau
  • Agnès Dupuis
  • Mohamed Khéraki
  • Stéphanie Stiernon
  • Hocine Mazy
  • Auriane Ait Lasri
  • Jean Christophe Leclercq
  • Virginie Malolepszy
  • Jean-Michel Leroy
  • Jamila Mekki
  • Yvon Sipieter
  • Nathalie Apers
  • Michaël Doziere
  • Nora Cherki
  • Jean-Marie Dupire
  • Avida Oulahcene
  • Sébastien Lanclu
  • Khadija Ahantat
  • Yves Piquot
  • Marie Delattre
  • Jessy Kaboul
  • Carolle Divrechy
  • Eric Le Maître
  • Katia Bittner
  • Maxime Decupper-Laud
  • Anne-Sophie Audegond
  • Guy Caruyer
  • Salima Boukentar
Coline Craeye
Coline Craeye (6 élus) Douai dynamique et durable 		2 450 30,33%
  • Coline Craeye
  • Xavier Thierry
  • Chantal Rybak
  • Franz Quatreboeufs
  • Saliha Grévin
  • Mohamed Felouki
Thibaut Francois
Thibaut Francois (3 élus) Liste rassemblement national : douai, plus belle, plus propre, plus sûre 		1 178 14,58%
  • Thibaut Francois
  • Yvette Wattebled
  • Guy Cannie
Francois Guiffard
Francois Guiffard (2 élus) Ensemble faisons douai 		1 110 13,74%
  • Francois Guiffard
  • Anissa Bouchaboun
Participation au scrutin Douai
Taux de participation 31,42%
Taux d'abstention 68,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 266

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Chereau
Frédéric Chereau Douai au coeur 		2 852 34,96%
Coline Craeye
Coline Craeye Douai dynamique et durable 		1 601 19,62%
Thibaut Francois
Thibaut Francois Liste rassemblement national : douai, plus belle, plus propre, plus sûre 		1 338 16,40%
Francois Guiffard
Francois Guiffard Ensemble faisons douai 		1 325 16,24%
Thierry Tesson
Thierry Tesson Douai capitale 		761 9,32%
Jacques Brenot
Jacques Brenot Vision d'avenir, douai geant 		280 3,43%
Participation au scrutin Douai
Taux de participation 32,18%
Taux d'abstention 67,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 461

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Chereau
Frédéric Chereau (32 élus) Vivons douai ! 		6 505 45,91%
  • Frédéric Chereau
  • Annick Louvion
  • Daniel Sellier
  • Brigitte Bonnaffé-Leriche
  • Jackie Avenel
  • Avida Oulahcene
  • Salah Mezdour
  • Monique Amghar
  • Mohamed Khéraki
  • Lucile Wacheux
  • Hocine Mazy
  • Carolle Divrechy
  • Michaël Doziere
  • Jamila Mekki
  • Karim Slama
  • Odile Hage
  • Christian Lorenz
  • Agnès Dupuis
  • Jean-Luc Devresse
  • Nadia Bony
  • Lahcen Ait El Hadj
  • Fabienne Choeur
  • Frédéric Maciejewski
  • Rahma Koudad
  • Antoine Senaux
  • Khadija Ahantat
  • Jean-Marie Dupire
  • Hayat Mehadji
  • Pascal Pretre
  • Sandra Debruille
  • Jean-Michel Leroy
  • Mélanie Laud
Françoise Prouvost
Françoise Prouvost (7 élus) Ensemble pour douai avec françoise prouvost et marie-hélène quatreboeufs-niklikowski 		5 076 35,83%
  • Françoise Prouvost
  • Franz Quatreboeufs
  • Marie-Hélène Quatreboeufs-Niklikowski
  • Guy Dragon
  • Marie Delecambre
  • Cyrille Carbonnel
  • Chantal Brisabois
Guy Cannie
Guy Cannie (4 élus) Rassemblement douai bleu marine 		2 585 18,24%
  • Guy Cannie
  • Chantal Bojanek
  • Gérard Bailliet
  • Yvette Wattebled
Participation au scrutin Douai
Taux de participation 52,81%
Taux d'abstention 47,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,39%
Nombre de votants 14 663

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Chereau
Frédéric Chereau Vivons douai ! 		4 125 30,41%
Françoise Prouvost
Françoise Prouvost Douaisiens passionnément ! liste menée par françoise prouvost 		3 700 27,28%
Guy Cannie
Guy Cannie Rassemblement douai bleu marine 		2 570 18,95%
Marie-Hélène Quatreboeufs-Niklikowski
Marie-Hélène Quatreboeufs-Niklikowski Douai terre d'audace et de courage 		1 829 13,48%
Brigitte Bonnaffé-Leriche
Brigitte Bonnaffé-Leriche L'humain d'abord douai 2014 		829 6,11%
Léopold Pons
Léopold Pons Radicalement douaisiens 		509 3,75%
Participation au scrutin Douai
Taux de participation 50,67%
Taux d'abstention 49,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,60%
Nombre de votants 14 068

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