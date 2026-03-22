Résultat de l'élection municipale 2026 à Douai : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Douai [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Douai sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Douai.
L'actu des élections municipales 2026 à Douai
11:50 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Douai ?
Pour le lancement des municipales à Douai, le vote a mobilisé 49,03 % des électeurs sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Thierry Tesson (Rassemblement National) qui a pris la pole position en récoltant 29,72 % des votes. Dans son sillage, Frédéric Chéreau (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 26,13 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Coline Craeye (Divers droite) s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, François Guiffard, avec la nuance Divers gauche, a obtenu 13,61 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Douai
Le deuxième tour des élections municipales à Douai a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Coline Craeye
Liste divers droite
Ensemble, Douai redevient Géante !
|
|
Thierry Tesson
Liste du Rassemblement National
Unis Pour Douai
|
|
Frédéric Chéreau
Liste d'union à gauche
DOUAI TOUJOURS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Douai
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry TESSON (Ballotage) Unis Pour Douai
|3 791
|29,72%
|Frédéric CHÉREAU (Ballotage) DOUAI TOUJOURS !
|3 333
|26,13%
|Coline CRAEYE (Ballotage) Ensemble, Douai redevient Géante !
|2 462
|19,30%
|François GUIFFARD (Ballotage) ENSEMBLE FAISONS DOUAI
|1 736
|13,61%
|Patricia BOULAN Douai fière et populaire
|577
|4,52%
|Stéphanie STIERNON DOUAI COLLECTIF !
|438
|3,43%
|Franz QUATREBOEUFS Bien vivre à Douai
|275
|2,16%
|Eva RÉTHORÉ Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|142
|1,11%
|Participation au scrutin
|Douai
|Taux de participation
|49,03%
|Taux d'abstention
|50,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|13 007
Source : ministère de l’Intérieur
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