Résultat de l'élection municipale 2026 à Douai : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Douai

Le deuxième tour des élections municipales à Douai a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Coline Craeye
Coline Craeye Liste divers droite
Ensemble, Douai redevient Géante !
  • Coline Craeye
  • Xavier Thierry
  • Anne-Sophie Audegond
  • Robert Fauvez
  • Claudia Petit
  • Jérémy Brunet
  • Anne Colin
  • Sébastien Palmiotti
  • Sandrine Szczesniak Szatan
  • Rabah Nehad
  • Sophie Le Doussal
  • Jean-Philippe Dewilde
  • Stella N'Tella Barlahan
  • Philippe Galabert
  • Martine Banti
  • Henry-Pierre Rulence
  • Barbara Lagaisse
  • Denis Voinot
  • Mélissa Coquelle
  • Charles Baudens
  • Sophie Endale
  • Stéphane Prost
  • Juliette Vernez
  • Mathis Stefanski
  • Caroline Delautre
  • Philippe Roussel
  • Delphine Remili
  • Loïck Brouazin
  • Mathilde Normand
  • Philippe Lewandowski
  • Léa Delautre
  • Cédric Bancourt
  • Isabelle Wibault
  • Cédric Fauveaux
  • Hélène Virnot
  • David Delrue
  • Dominique Poncet
  • Julien Bouvard
  • Renée Specq
  • Hervé Bart
  • Evelyne Beauchamps
  • Romain Benadjaoub
  • Chantal Rybak
  • Jean-Luc Debrie
  • Fabienne Lievois
Thierry Tesson
Thierry Tesson Liste du Rassemblement National
Unis Pour Douai
  • Thierry Tesson
  • Anne Caron
  • Thibaut Francois
  • Agathe Humbert
  • Hugo Decroocq
  • Coralie Delcleve
  • Jean-Luc Frydman
  • Jessica Hianne
  • Jacques Brenot
  • Fatna Bouhassoun
  • Patrice Milczynski
  • Erika Bataille
  • Jean Pierre Markowski
  • Brigitte Dehaese
  • Eloi Doisy
  • Nadège Delfosse
  • Alexis Ledru
  • Laurence Lefebvre
  • Nicolas Fischer
  • Diane Carlier-Lemaire
  • Aurélien Baralle
  • Anne-Marie Masclet-Boemare
  • Eric Delisle
  • Gwenaëlle Bricout
  • Bernard André Chapuis
  • Lina Di Scipio
  • Frédéric Fardel
  • Lila Rog
  • Edouard Lesaffre-Monceau
  • Nadine Brolese
  • Alexandre Loyez
  • Sophie Paduszynski
  • Pierre Joseph
  • Sandie Dautriaux
  • Jacques Loyez
  • Sandra Nutte
  • Dominique Dordain
  • Louisette Koopmans
  • Owen Salingue
  • Louna Hindryckx
  • Christian Michel Hatu
  • Manon Lucie André
  • Stéphane Gierszal
  • Zahia Daoud
  • Patrick Savary
Frédéric Chéreau
Frédéric Chéreau Liste d'union à gauche
DOUAI TOUJOURS !
  • Frédéric Chéreau
  • Agnès de Beukelaer
  • François Guiffard
  • Auriane Delbarre
  • Mohamed Khéraki
  • Maryse Carlier
  • Hocine Mazy
  • Nora Cherki
  • Jacques Nowak
  • Jamila Mekki
  • Jean Christophe Leclercq
  • Carolle Divrechy
  • François Lariviere
  • Khadija Ahantat
  • Mounir Errafik
  • Samilla Azza-Messaoudi
  • Yvon Sipieter
  • Mélanie Decupper-Laud
  • Geoffrey Félix Robert Hello
  • Christine Dericq
  • Sébastien Lanclu
  • Nina Debail
  • Mohamed Felouki
  • Céline Vasseur Duhin
  • Bernard Foucaut
  • Meïssa Legrand-Rezgui
  • Yves Piquot
  • Maelys Rodicq Touchon
  • Théo Iberrakene
  • Sophie Gillot
  • Matteo Rossi
  • Sylvie Féron
  • Jimmy Bia
  • Karine Veynachter
  • Guy Lagache
  • Fabienne Winne
  • Adam Stivala
  • Émilie Denudt
  • Louis Debrabant
  • Séverine Duez
  • Emmanuel Beaumont
  • Avida Oulahcene
  • Samuel Meka
  • Bernadette Gwizdek
  • Daniel Sellier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Douai

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry TESSON
Thierry TESSON (Ballotage) Unis Pour Douai 		3 791 29,72%
Frédéric CHÉREAU
Frédéric CHÉREAU (Ballotage) DOUAI TOUJOURS ! 		3 333 26,13%
Coline CRAEYE
Coline CRAEYE (Ballotage) Ensemble, Douai redevient Géante ! 		2 462 19,30%
François GUIFFARD
François GUIFFARD (Ballotage) ENSEMBLE FAISONS DOUAI 		1 736 13,61%
Patricia BOULAN
Patricia BOULAN Douai fière et populaire 		577 4,52%
Stéphanie STIERNON
Stéphanie STIERNON DOUAI COLLECTIF ! 		438 3,43%
Franz QUATREBOEUFS
Franz QUATREBOEUFS Bien vivre à Douai 		275 2,16%
Eva RÉTHORÉ
Eva RÉTHORÉ Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		142 1,11%
Participation au scrutin Douai
Taux de participation 49,03%
Taux d'abstention 50,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 13 007

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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