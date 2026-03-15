Résultat municipale 2026 à Douai (59500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Douai a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Douai, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Douai [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry TESSON
Thierry TESSON Unis Pour Douai 		3 791 29,72%
Frédéric CHÉREAU
Frédéric CHÉREAU DOUAI TOUJOURS ! 		3 333 26,13%
Coline CRAEYE
Coline CRAEYE Ensemble, Douai redevient Géante ! 		2 462 19,30%
François GUIFFARD
François GUIFFARD ENSEMBLE FAISONS DOUAI 		1 736 13,61%
Patricia BOULAN
Patricia BOULAN Douai fière et populaire 		577 4,52%
Stéphanie STIERNON
Stéphanie STIERNON DOUAI COLLECTIF ! 		438 3,43%
Franz QUATREBOEUFS
Franz QUATREBOEUFS Bien vivre à Douai 		275 2,16%
Eva RÉTHORÉ
Eva RÉTHORÉ Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		142 1,11%
Participation au scrutin Douai
Taux de participation 49,03%
Taux d'abstention 50,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 13 007

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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