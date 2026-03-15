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19:21 - Douai : démographie, élections et stratégies politiques Quel impact auront les électeurs de Douai sur le résultat des élections municipales ? Dans l'agglomération, 17,32% des résidents sont des enfants, et 6,99% ont 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 161 euros/an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 15014 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (6,89%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,71%) indique des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 8,25% à Douai, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quel score pour le RN à Douai aux municipales ? Le Rassemblement national avait récolté 16,40% des votes lors des élections locales à Douai il y a 6 ans. Le parti revendiquait lors du second tour 14,58% des votes. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 28,07% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,21% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 24,53% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste validait 44,77% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,76% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 38,13% pour le mouvement lepéniste. Il achèvera sa course avec 45,88% lors du vote final.

16:58 - À Douai, l'abstention s'annonce forte aux municipales Dans le cadre des élections municipales à Douai, le nombre d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle pivot sur les résultats. Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 32,18 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national. 8 461 votants s'étaient alors mobilisés alors que le Covid avait dissuadé beaucoup d'électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été rapporté à 65,37 %. En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 39,18 % (47,51 % au national), avant de bondir à 57,04 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 45,17 % des électeurs (soit environ 11 871 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité en retrait des urnes.

15:59 - Douai : le vote des électeurs l'année de la dissolution Thierry Tesson (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des législatives à Douai après la dissolution de 2024 avec 38,13%. Frédéric Chéreau (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 38,08%. Au second tour, c'est en revanche Frédéric Chéreau (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 54,12% des suffrages exprimés. À l'occasion du match européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les électeurs de Douai avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 35,76% des inscrits. Le panorama politique de Douai a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Pour les municipales 2026, Douai demeure une ville difficile à classer politiquement Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Douai voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 28,07% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 27,30%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,79%, contre 47,21% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Douai portaient leur choix sur Cyril Grandin (Nupes) avec 27,13% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Dimitri Houbron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 55,23% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Douai Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Douai entre 2020 et 2024 le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 28,95 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 1 434 320 €. Une recette bien loin des 10 806 880 € engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Douai s'est établi à près de 48,84 % en 2024 (contre 29,55 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Douai a représenté 954 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 950 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Douai À Douai, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont offert un panorama précis des forces politiques en présence. Dès le premier tour, Frédéric Chereau (Union de la gauche) a pris les commandes en rassemblant 2 852 soutiens (34,96%). Dans la position de la principale opposante, Coline Craeye (Divers centre) a obtenu 1 601 suffrages en sa faveur (19,62%). Une nette distance. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes candidates. Frédéric Chereau l'a finalement emporté avec 3 339 suffrages (41,33%), face à Coline Craeye rassemblant 2 450 électeurs (30,33%) et Thibaut Francois réunissant 1 178 électeurs inscrits (14,58%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Coline Craeye a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 849 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Union de la gauche a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées. Pour ces municipales 2026 à Douai, cette répartition historique des voix pose les bases.