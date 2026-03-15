Résultat de l'élection municipale 2026 à Douarnenez : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Douarnenez [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Douarnenez sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Douarnenez.
L'actu des élections municipales 2026 à Douarnenez
13:09 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Douarnenez
Les résultats des précédentes municipales à Douarnenez ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Hugues Tupin (Divers gauche) a terminé en tête en obtenant 43,95% des suffrages. Deuxième, Jocelyne Poitevin (Divers) a engrangé 33,17% des bulletins valides. François Cadic (Divers droite) suivait, réunissant 1 177 électeurs (22,87%). L'incontestable distance prise initialement donnait des jalons très clairs pour la lutte finale. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jocelyne Poitevin l'a finalement emporté avec 3 511 bulletins (57,19%), face à Hugues Tupin avec 2 628 électeurs inscrits (42,80%). Les voix de réserve ont joué un rôle clé, entraînant un basculement radical du scrutin. La candidate étiquetée Divers a probablement profité du report de voix des partisans des listes du centre éliminées, engrangeant 1 249 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Douarnenez ?
Les 14 bureaux de vote de la ville de Douarnenez sont ouverts de 8 heures à 18 heures pour accueillir les citoyens. Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les votants de Douarnenez de réagir sur la manière dont est organisée leur localité. À Douarnenez et ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Pour mémoire, Jocelyne Poitevin (Divers) a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Douarnenez
|Tête de listeListe
|
Véronique Raher-Heriaud
Liste d'union à gauche
Pour Douarnenez !
|
|
Françoise Pencalet
Liste divers gauche
Douarnenez Solidaire
|
|
Jocelyne Poitevin
Liste divers droite
Douarnenez au coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jocelyne Poitevin (26 élus) Douarnenez au coeur
|3 511
|57,19%
|
|Hugues Tupin (7 élus) Douarnenez terre citoyenne
|2 628
|42,80%
|
|Participation au scrutin
|Douarnenez
|Taux de participation
|53,12%
|Taux d'abstention
|46,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 384
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hugues Tupin Douarnenez terre citoyenne
|2 262
|43,95%
|Jocelyne Poitevin Douarnenez au coeur
|1 707
|33,17%
|François Cadic Douarnenez nouvelles generations
|1 177
|22,87%
|Participation au scrutin
|Douarnenez
|Taux de participation
|43,93%
|Taux d'abstention
|56,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 287
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Paul (26 élus) Douarnenez generations
|4 454
|58,56%
|
|Jacques Boeuf (7 élus) Intitiatives citoyennes, a gauche pour douarnenez
|3 151
|41,43%
|
|Participation au scrutin
|Douarnenez
|Taux de participation
|63,01%
|Taux d'abstention
|36,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,40%
|Nombre de votants
|7 955
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Paul Douarnenez generations
|3 279
|43,60%
|Jacques Boeuf Intitiatives citoyennes, a gauche pour douarnenez
|1 763
|23,44%
|Tangi Youinou Ambition douarnenez
|1 239
|16,47%
|William Boulic Vivre pour douarnenez
|1 239
|16,47%
|Participation au scrutin
|Douarnenez
|Taux de participation
|61,65%
|Taux d'abstention
|38,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,38%
|Nombre de votants
|7 783
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