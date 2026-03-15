Résultat de l'élection municipale 2026 à Douarnenez : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Douarnenez

Tête de listeListe
Véronique Raher-Heriaud
Véronique Raher-Heriaud Liste d'union à gauche
Pour Douarnenez !
  • Véronique Raher-Heriaud
  • Jean-Yves Coignec
  • Françoise Join
  • Victor Cariou
  • Nicole Le Gall
  • Yannick Poulhazan
  • Florence Crom
  • Yohan Quéré
  • Anne-Marie Marzin
  • Yann Henrio
  • Béatrice Le Dréau
  • Aymeric Jégou
  • Lou Youinou
  • Yves-Marie Jade
  • Caroline Coulloch
  • Joël Coatmeur
  • Flore Le Gall
  • Christophe Hériaud
  • Veronique Garcion
  • Claude Runambot
  • Mathilde Biard
  • Lionel Picart
  • Joëlle Heussaff
  • Jean-Pierre Louis Demaimay
  • Morgane Cebe
  • Yves Jaouen
  • Prunelle Tudal
  • Renaud Kernours
  • Marceline Sévérac
  • Bertrand Vaidie
  • Marie-Christine Benadet
  • Jean-Yves Crochemore
  • Geneviève Terver
  • Henri Cabellic
  • Marcelle Celton
Françoise Pencalet
Françoise Pencalet Liste divers gauche
Douarnenez Solidaire
  • Françoise Pencalet
  • Gaëtan Olivier
  • Marine Gonidec
  • Thierry Jouannic
  • Séverine Le Quemener
  • Michel Pineau
  • Judith Quentel
  • Vincent Jaouen
  • Clotilde Leroy
  • Jean Noach
  • Chloé Forette
  • Valentin Chadi
  • Andrée Biré
  • Thomas Lucas
  • Sarah Sajn
  • Ollivier Delbot
  • Hélène Paul
  • Jacques Van Geen
  • Sophie de Roeck
  • Jean Cathala
  • Charlotte Kerisit Aron-Luc-Poula
  • Thomas Saouzanet
  • Astride Chatillon Mbomdang
  • Arnaud Dollé
  • Anne Loyal
  • Christian Litre
  • Estelle Balcon
  • Colin Rousseau
  • Hélène Jalaber
  • Jean-François Jacopin
  • Inès Lagadec
  • Maxime Touze
  • Manon Hamard
  • Jean-Marie Bertron
  • Jeanne Pahun
Jocelyne Poitevin
Jocelyne Poitevin Liste divers droite
Douarnenez au coeur
  • Jocelyne Poitevin
  • André Guillemot
  • Françoise Laouenan - Le Lec
  • Philippe Le Moigne
  • Christelle Dreano
  • Jean-Loup Thivet
  • Sylvie Burel Vigouroux
  • François Philippe
  • Marie-Pierre Guilcher
  • Gildas Hémery
  • Ghislaine Kerloc'h
  • François Cadic
  • Jacqueline Chevert
  • Henri Le Mével
  • Sylvie Doaré
  • Bernard Arroues
  • Christine Tanguy
  • Nathan Planchette
  • Diana Rimer
  • Frédéric Le Gall
  • Christelle Amalric
  • David Gueguen
  • Orria Charlot
  • Lionel Garnier
  • Lenaïck Boubechiche
  • David Le Brun
  • Marie Celton
  • Julien Celton
  • Annie-Claude Le Buanec
  • Jean-Claude Pennanéach
  • Hélène Quéré
  • Frédéric Le Lann
  • Chloé Le Gall

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jocelyne Poitevin
Jocelyne Poitevin (26 élus) Douarnenez au coeur 		3 511 57,19%
  • Jocelyne Poitevin
  • Dominique Boucheron
  • Dominique Tillier
  • Philippe Le Moigne
  • Françoise Laouenan
  • Bertrand Poulmarc'h
  • Christelle Dreano
  • André Guillemot
  • Françoise Nelou Fimbault
  • Frédéric Le Lann
  • Isabelle Clement
  • Bernard Jaffry
  • Christiane Ansquer-Betega
  • Bernard Arroues
  • Christine Tanguy
  • Bruno Jolle
  • Sylvie Vigouroux-Burel
  • Gildas Hemery
  • Candy Jolly
  • Nathan Planchette
  • Yvette Olier
  • Camille Jannic
  • Annie-Claude Le Buanec
  • Roland Guilielmus
  • Saida Berber
  • Marc Bussereau
Hugues Tupin
Hugues Tupin (7 élus) Douarnenez terre citoyenne 		2 628 42,80%
  • Hugues Tupin
  • Laure Denigot
  • Ollivier Delbot
  • Florence Crom
  • Maxime Touze
  • Yolande Bouin
  • Yohan Quere
Participation au scrutin Douarnenez
Taux de participation 53,12%
Taux d'abstention 46,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 384

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hugues Tupin
Hugues Tupin Douarnenez terre citoyenne 		2 262 43,95%
Jocelyne Poitevin
Jocelyne Poitevin Douarnenez au coeur 		1 707 33,17%
François Cadic
François Cadic Douarnenez nouvelles generations 		1 177 22,87%
Participation au scrutin Douarnenez
Taux de participation 43,93%
Taux d'abstention 56,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 287

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Paul
Philippe Paul (26 élus) Douarnenez generations 		4 454 58,56%
  • Philippe Paul
  • Claudine Brossard
  • Erwan Le Floch
  • Dominique Tillier
  • Michel Balannec
  • Véronique Gall
  • Bertrand Poulmarc'h
  • Marie-Noëlle Deffuant
  • Henri Caradec
  • Rafaëlle Le Brun
  • Nicolas Manson
  • Marie Lannou
  • François Cadic
  • Hélène Quere
  • Bernard Ligavant
  • Françoise Darchen
  • François Philippe
  • Sarah Petitdemange
  • Raymond Le Bris
  • Viviane Diler
  • François Perrot
  • Marie Suzanne Cariou
  • Jean Marie Alidor
  • Michelle Louboutin
  • Guillaume Raphalen
  • Raphaëlle Raillard
Jacques Boeuf
Jacques Boeuf (7 élus) Intitiatives citoyennes, a gauche pour douarnenez 		3 151 41,43%
  • Jacques Boeuf
  • Francoise Pencalet-Kerivel
  • Hugues Tupin
  • Evelyne Jadé
  • Paul Robert
  • Sorence Pierret
  • Jean Louis Griveau
Participation au scrutin Douarnenez
Taux de participation 63,01%
Taux d'abstention 36,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,40%
Nombre de votants 7 955

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Paul
Philippe Paul Douarnenez generations 		3 279 43,60%
Jacques Boeuf
Jacques Boeuf Intitiatives citoyennes, a gauche pour douarnenez 		1 763 23,44%
Tangi Youinou
Tangi Youinou Ambition douarnenez 		1 239 16,47%
William Boulic
William Boulic Vivre pour douarnenez 		1 239 16,47%
Participation au scrutin Douarnenez
Taux de participation 61,65%
Taux d'abstention 38,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Nombre de votants 7 783

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