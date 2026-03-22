Résultat de l'élection municipale 2026 à Douarnenez : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Douarnenez

Le deuxième tour des élections municipales à Douarnenez a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Françoise Pencalet
Françoise Pencalet Liste divers gauche
Douarnenez Solidaire
  • Françoise Pencalet
  • Gaëtan Olivier
  • Marine Gonidec
  • Thierry Jouannic
  • Séverine Le Quemener
  • Michel Pineau
  • Judith Quentel
  • Vincent Jaouen
  • Clotilde Leroy
  • Jean Noach
  • Chloé Forette
  • Valentin Chadi
  • Andrée Biré
  • Thomas Lucas
  • Sarah Sajn
  • Ollivier Delbot
  • Hélène Paul
  • Jacques Van Geen
  • Sophie de Roeck
  • Jean Cathala
  • Charlotte Kerisit Aron-Luc-Poula
  • Thomas Saouzanet
  • Astride Chatillon Mbomdang
  • Arnaud Dollé
  • Anne Loyal
  • Christian Litre
  • Estelle Balcon
  • Colin Rousseau
  • Hélène Jalaber
  • Jean-François Jacopin
  • Inès Lagadec
  • Maxime Touze
  • Manon Hamard
  • Jean-Marie Bertron
  • Jeanne Pahun
Jocelyne Poitevin
Jocelyne Poitevin Liste divers droite
Douarnenez au coeur
  • Jocelyne Poitevin
  • André Guillemot
  • Françoise Laouenan - Le Lec
  • Philippe Le Moigne
  • Christelle Dreano
  • Jean-Loup Thivet
  • Sylvie Burel Vigouroux
  • François Philippe
  • Marie-Pierre Guilcher
  • Gildas Hémery
  • Ghislaine Kerloc'h
  • François Cadic
  • Jacqueline Chevert
  • Henri Le Mével
  • Sylvie Doaré
  • Bernard Arroues
  • Christine Tanguy
  • Nathan Planchette
  • Diana Rimer
  • Frédéric Le Gall
  • Christelle Amalric
  • David Gueguen
  • Orria Charlot
  • Lionel Garnier
  • Lenaïck Boubechiche
  • David Le Brun
  • Marie Celton
  • Julien Celton
  • Annie-Claude Le Buanec
  • Jean-Claude Pennanéach
  • Hélène Quéré
  • Frédéric Le Lann
  • Chloé Le Gall

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Douarnenez

Tête de listeListe Voix % des voix
Jocelyne POITEVIN
Jocelyne POITEVIN (Ballotage) Douarnenez au coeur 		3 596 44,58%
Françoise PENCALET
Françoise PENCALET (Ballotage) Douarnenez Solidaire 		3 154 39,10%
Véronique RAHER-HERIAUD
Véronique RAHER-HERIAUD (Ballotage) Pour Douarnenez ! 		1 317 16,33%
Participation au scrutin Douarnenez
Taux de participation 65,44%
Taux d'abstention 34,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 8 233

Source : ministère de l’Intérieur

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