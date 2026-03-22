Résultat de l'élection municipale 2026 à Douarnenez : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Douarnenez [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Douarnenez sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Douarnenez.
L'actu des élections municipales 2026 à Douarnenez
11:49 - Jocelyne Poitevin, Françoise Pencalet et Véronique Raher-Heriaud forment le trio de tête à Douarnenez
Dans le cadre du premier tour des municipales à Douarnenez, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 65,44 % localement. C'est Jocelyne Poitevin (Divers droite) qui a dominé en s'adjugeant 44,58 % des voix. Ensuite, Françoise Pencalet (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 39,10 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. La meneuse de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et elle a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 11,41 points. Par ailleurs, avec 16,33 %, Véronique Raher-Heriaud (Union de la gauche) est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Douarnenez
Le deuxième tour des élections municipales à Douarnenez a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Françoise Pencalet
Liste divers gauche
Douarnenez Solidaire
|
|
Jocelyne Poitevin
Liste divers droite
Douarnenez au coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Douarnenez
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jocelyne POITEVIN (Ballotage) Douarnenez au coeur
|3 596
|44,58%
|Françoise PENCALET (Ballotage) Douarnenez Solidaire
|3 154
|39,10%
|Véronique RAHER-HERIAUD (Ballotage) Pour Douarnenez !
|1 317
|16,33%
|Participation au scrutin
|Douarnenez
|Taux de participation
|65,44%
|Taux d'abstention
|34,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|8 233
Source : ministère de l’Intérieur
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