Résultat municipale 2026 à Douarnenez (29100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Douarnenez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Douarnenez, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Douarnenez [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jocelyne POITEVIN
Jocelyne POITEVIN Douarnenez au coeur 		3 596 44,58%
Françoise PENCALET
Françoise PENCALET Douarnenez Solidaire 		3 154 39,10%
Véronique RAHER-HERIAUD
Véronique RAHER-HERIAUD Pour Douarnenez ! 		1 317 16,33%
Participation au scrutin Douarnenez
Taux de participation 65,44%
Taux d'abstention 34,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 8 233

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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