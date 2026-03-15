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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Douarnenez Les facteurs démographiques et socio-économiques de Douarnenez révèlent des tendances claires qui pourraient influer sur les résultats des municipales. Avec une densité de population de 569 habitants par km² et un taux de chômage de 15,32%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 122 € par an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 8788 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,21%) et le nombre de résidences HLM (19,66% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Douarnenez mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,31% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le RN marque des points à Douarnenez Le parti nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Douarnenez il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 15,37% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 28,64% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 10,59% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Douarnenez comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 19,43% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 21,46% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 21,90% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Douarnenez ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales à Douarnenez, l'abstention frappait 56,07 % du corps électoral, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que le rendez-vous avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été définie par une abstention à 24,70 % dans la ville (75,30 % de participation). Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,78 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 27,51 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 43,21 % d'abstention. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une zone globalement épargnée par l'abstention. En ce jour de municipales à Douarnenez, cette variable sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Douarnenez ? La physionomie politique de Douarnenez a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme le lieu d'une gauche plus modérée. Les élections européennes de juin 2024 à Douarnenez avaient en effet vu s'imposer la liste de Raphaël Glucksmann (20,33%), devant Jordan Bardella qui avait récolté 19,43% des suffrages. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Douarnenez plébiscitaient ensuite Jugdeep Harvinder (Union de la gauche) avec 41,52% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jugdeep Harvinder culminant à 44,89% des votes dans la commune.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Douarnenez : les points à analyser Globalement, le paysage électoral fait de Douarnenez une commune très ancrée à gauche. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Douarnenez était en effet marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 30,46% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 26,98%. Lors de la finale de l'élection à Douarnenez, les électeurs accordaient 71,36% pour Emmanuel Macron, contre 28,64% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Douarnenez accordaient leurs suffrages à Yolande Bouin (Nupes) avec 35,51% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Yolande Bouin virant de nouveau en tête avec 51,95% des voix.

12:58 - Fiscalité en baisse à Douarnenez : un effet sur le scrutin municipal En termes d'impôts locaux à Douarnenez, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté 1 160 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 1 308 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 39,65 % en 2024 (contre 26,38 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 1,54563 million d'euros de recettes en 2024, contre quelque 6,21491 millions d'euros perçus en 2020 pour un taux stable de près de 22,72 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Douarnenez Les résultats des précédentes municipales à Douarnenez ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Hugues Tupin (Divers gauche) a terminé en tête en obtenant 43,95% des suffrages. Deuxième, Jocelyne Poitevin (Divers) a engrangé 33,17% des bulletins valides. François Cadic (Divers droite) suivait, réunissant 1 177 électeurs (22,87%). L'incontestable distance prise initialement donnait des jalons très clairs pour la lutte finale. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jocelyne Poitevin l'a finalement emporté avec 3 511 bulletins (57,19%), face à Hugues Tupin avec 2 628 électeurs inscrits (42,80%). Les voix de réserve ont joué un rôle clé, entraînant un basculement radical du scrutin. La candidate étiquetée Divers a probablement profité du report de voix des partisans des listes du centre éliminées, engrangeant 1 249 voix supplémentaires entre les deux tours.