Résultat de l'élection municipale 2026 à Douchy-les-Mines : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Douchy-les-Mines [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Douchy-les-Mines sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Douchy-les-Mines.
L'actu des élections municipales 2026 à Douchy-les-Mines
13:09 - L'écart important qui a marqué le résultat de la municipale de 2020 à Douchy-les-Mines
Quelles leçons retenir des résultats des élections municipales précédentes à Douchy-les-Mines ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Michel Véniat (Parti communiste français) a distancé ses rivaux en obtenant 1 544 voix (49,17%). Dans la position du principal opposant, Julien Franquet (Rassemblement National) a capté 28,24% des suffrages. Une troisième force s'est dégagée derrière Cédric Noulin (Divers gauche), avec 22,57% des voix. Un large retard. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Michel Véniat l'a finalement emporté avec 1 560 voix (58,49%), face à Julien Franquet avec 25,19% des électeurs et Cédric Noulin réunissant 435 bulletins (16,31%). La hiérarchie a prévalu, le fossé se confirmant pour offrir un verdict sans appel. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Parti communiste français a probablement tiré parti des voix des listes éliminées, récupérant 16 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Bureaux de vote à Douchy-les-Mines : les horaires d'ouverture
Les élections municipales sont organisées ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Lors des précédentes élections municipales, la crise du coronavirus avait entraîné le report du second tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est en ligne plus bas dans cette page. Les 6 bureaux de vote de l'agglomération de Douchy-les-Mines seront accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. La diffusion des résultats à Douchy-les-Mines débutera ici à 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Douchy-les-Mines
|Tête de listeListe
|
Romain Merville
Liste divers gauche
À VOS CÔTÉS
|
|
Michel Lefebvre
Liste du Parti communiste français
POUR DOUCHY FIÈRE, UNIE ET SOLIDAIRE
|
|
Daniel Tison
Liste divers gauche
AVEC VOUS REINVENTONS DOUCHY
|
|
Bryan Mesnager
Liste du Rassemblement National
DOUCHY, LE TEMPS DU CHANGEMENT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Véniat (27 élus) Douchy au coeur avec passion
|1 560
|58,49%
|
|Julien Franquet (4 élus) Avec vous, défendons douchy !
|672
|25,19%
|
|Cédric Noulin (2 élus) Douchy ensemble autrement
|435
|16,31%
|
|Participation au scrutin
|Douchy-les-Mines
|Taux de participation
|38,38%
|Taux d'abstention
|61,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 719
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Véniat Douchy au coeur avec passion
|1 544
|49,17%
|Julien Franquet Avec vous, défendons douchy !
|887
|28,24%
|Cédric Noulin Douchy ensemble autrement
|709
|22,57%
|Participation au scrutin
|Douchy-les-Mines
|Taux de participation
|46,18%
|Taux d'abstention
|53,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 265
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Lefebvre (29 élus) Douchy, la passion commune
|2 743
|71,65%
|
|Yvon Riancho (4 élus) Pour douchy !
|1 085
|28,34%
|
|Participation au scrutin
|Douchy-les-Mines
|Taux de participation
|57,20%
|Taux d'abstention
|42,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,79%
|Nombre de votants
|4 107
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