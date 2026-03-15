Résultat de l'élection municipale 2026 à Douchy-les-Mines : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Douchy-les-Mines

Tête de listeListe
Romain Merville
Romain Merville Liste divers gauche
À VOS CÔTÉS
  • Romain Merville
  • Mathilde Masnin Largillet
  • Claude Delaporte
  • Rossana Carlier
  • Guillaume Lecarpentier
  • Glawdys Douay
  • Boris Deguisne
  • Inès Grigahcine
  • Gérard Danczak
  • Béatrice Boudry
  • Bandron Mesnager
  • Valérie Roszak
  • Marc Rosel
  • Sylvie Loirs
  • Thierry Gabet
  • Emmanuelle Egele
  • Mustapha Sayah
  • Laurence Salva
  • Moulay-Ismaïl Amazoz
  • Kristine Gabrielyan
  • Kévin Boudart
  • Rita Dardenne
  • Jean-Louis Rue
  • Christelle Da Silva Martins
  • Valentin Wallez
  • Nadia Touil
  • Bernard Bellegueule
  • Tiphanie Bel
  • Zoubir Feddal
  • Sandrine Libessart
  • Alain Mouret
  • Tatiana Pesin
  • Cédric Bruyere
  • Suzanne Klopocki
  • Jérémie Rooses
Michel Lefebvre
Michel Lefebvre Liste du Parti communiste français
POUR DOUCHY FIÈRE, UNIE ET SOLIDAIRE
  • Michel Lefebvre
  • Dominique Marlot
  • Sami Journet
  • Régine Hedwige Gisèle Guilain
  • André Julien Crombez
  • Mélanie Machart
  • Patrick Soloch
  • Danielle Choteau
  • Francis Wojtowicz
  • Mesiqua Belhi
  • Cédric Noulin
  • Nadia Ouadahi
  • Enzo Piqot
  • Naïma Bouaouina
  • Yves Petit
  • Ilham Chevalier-Derouiche
  • Robert Pierre Preuvot
  • Perine Ego
  • Guy Lucas
  • Chantal Gerez Y Palacios
  • Patrick Ziatkowski
  • Sabrina Chopin-Charlet
  • Johan Flament
  • Latifa Abbouti
  • Azdine Benzid
  • Karine Sliwinski
  • Jean-Marc Cnockaert
  • Catherine Dewailly
  • Jérôme Noclain
  • Marielle Oreto-Cacheux
  • Souleman Amazoz
  • Isabelle Brylak-Brulant
  • Mathieu Zamèche
  • Corine Lelong
  • Yannick Delattre
Daniel Tison
Daniel Tison Liste divers gauche
AVEC VOUS REINVENTONS DOUCHY
  • Daniel Tison
  • Alexandra Pulliat
  • Régis Fassart
  • Catherine Estaquet
  • Dominique John
  • Carole Moreira
  • François Cnockaert
  • Christelle Triggiano
  • Jean-Marc Halleman
  • Brigitte Dubois
  • Xavier Meresse
  • Christelle Balasse
  • Baptiste Thieffry
  • Myriam Longatte
  • Olivier Lenoir
  • Stéphanie Bourlet
  • Sylvain Holin
  • Jessica Binsse
  • Julien de Bock
  • Aurélie Leclercq
  • Jean-Luc Balasse
  • Nicole Lefebvre
  • Séga Soumare
  • Dorothée Williate
  • Hugo Russanowa
  • Salomé Gras
  • Ibrahim Mezouar
  • Marie-Christine Rohart
  • Martial Joannes
  • Agathe Pulliat
  • Jean-Claude Delfosse
  • Paulette Miens
  • Alain Wozniak
  • Annie Paladre
  • Stéphane Bourlet
Bryan Mesnager
Bryan Mesnager Liste du Rassemblement National
DOUCHY, LE TEMPS DU CHANGEMENT !
  • Bryan Mesnager
  • Émilie Delsaut
  • Alexandre Parsat
  • Angélina Padovan
  • Donovan Delmotte
  • Stéphanie Valin
  • Eric Ghesquiere
  • Korydwen Chavatte
  • Gérard Telle
  • Véronique Honoré
  • Thomas Calippe
  • Patricia Bonato
  • Michel Doille
  • Sarah Delsaut
  • Vincent Saboy
  • Océane Alexandre
  • Jean-Jacques Halleman
  • Annick Lepan
  • Michel Perez
  • Tiphanie Raggi
  • Gérard Haudegond
  • Kimberley Agapi
  • Christophe Gobrecht
  • Catherine Poteau
  • Bastien Beffagnotti
  • Marie Dupuis
  • Ludovic Leduc
  • Maria-Thérésa Pedron
  • Michael Marton
  • Floriane Largillet
  • Quentin Diliberto
  • Véronique Hubert
  • Jean-Luc Warzee
  • Emilie Danhiez
  • Daniel Alexandre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Véniat
Michel Véniat (27 élus) Douchy au coeur avec passion 		1 560 58,49%
  • Michel Véniat
  • Alexandra Pulliat
  • Romain Merville
  • Régine Guilain
  • Francis Wojtowicz
  • Rossana Carlier
  • André Crombez
  • Danielle Choteau
  • Daniel Tison
  • Béatrice Boudry
  • Eddy Brahma
  • Brigitte Dubois
  • Patrick Ziatkowski
  • Emmanuelle Lagache
  • Dominique John
  • Coraline Kulczycki
  • Jean-Luc Balasse
  • Florence Carboulet
  • Régis Fassart
  • Laurence Salva
  • Guillaume Lecarpentier
  • Bénéditte Gosse
  • Sami Journet
  • Catherine Estaquet
  • Séga Soumare
  • Mathilde Largillet
  • Yves Petit
Julien Franquet
Julien Franquet (4 élus) Avec vous, défendons douchy ! 		672 25,19%
  • Julien Franquet
  • Caroline Varlet
  • Thomas Ometanski
  • Michelle Bleuse
Cédric Noulin
Cédric Noulin (2 élus) Douchy ensemble autrement 		435 16,31%
  • Cédric Noulin
  • Virginie Carlier
Participation au scrutin Douchy-les-Mines
Taux de participation 38,38%
Taux d'abstention 61,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 719

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Véniat
Michel Véniat Douchy au coeur avec passion 		1 544 49,17%
Julien Franquet
Julien Franquet Avec vous, défendons douchy ! 		887 28,24%
Cédric Noulin
Cédric Noulin Douchy ensemble autrement 		709 22,57%
Participation au scrutin Douchy-les-Mines
Taux de participation 46,18%
Taux d'abstention 53,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 265

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Lefebvre
Michel Lefebvre (29 élus) Douchy, la passion commune 		2 743 71,65%
  • Michel Lefebvre
  • Jocelyne Losfeld
  • Francis Wojtowicz
  • Virginie Carlier
  • Michel Veniat
  • Alexandra Pulliat
  • Cédric Noulin
  • Coraline Kulczycki
  • André Crombez
  • Danielle Choteau
  • Eddy Brahma
  • Florence Carboulet
  • Eric Dulieu
  • Bénéditte Gosse
  • Guillaume Lecarpentier
  • Evelyne Matuszewski
  • Martial Brunet
  • Sylvie Loirs
  • Sega Soumare
  • Régine Guilain
  • Jean-Luc Balasse
  • Christelle Merey
  • François Lacroix
  • Laurence Salva
  • Mustapha Derradj
  • Betty Soloch
  • Jean-Michel Marcaille
  • Emmanuelle De Gres
  • Lionel Santerre
Yvon Riancho
Yvon Riancho (4 élus) Pour douchy ! 		1 085 28,34%
  • Yvon Riancho
  • Rossana Carlier
  • Pascal Tonarelli
  • Catherine Estaquet
Participation au scrutin Douchy-les-Mines
Taux de participation 57,20%
Taux d'abstention 42,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,79%
Nombre de votants 4 107

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