Résultat de l'élection municipale 2026 à Douchy-les-Mines : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Douchy-les-Mines [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Douchy-les-Mines sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Douchy-les-Mines.
L'actu des élections municipales 2026 à Douchy-les-Mines
11:49 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections à Douchy-les-Mines la semaine dernière ?
Lors du premier volet des municipales à Douchy-les-Mines, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 43,77 %. Pour ce premier tour, c'est Romain Merville (Divers gauche) qui a dominé en récoltant 34,81 % des voix. Dans son sillage, Bryan Mesnager (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 30,99 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 26,85 %, Michel Lefebvre, étiqueté Parti communiste français, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Daniel Tison, avec la nuance Divers gauche, a rassemblé 7,34 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Douchy-les-Mines
Le deuxième tour des élections municipales à Douchy-les-Mines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Romain Merville
Liste divers gauche
À VOS CÔTÉS
|
|
Michel Lefebvre
Liste du Parti communiste français
POUR DOUCHY FIÈRE, UNIE ET SOLIDAIRE
|
|
Bryan Mesnager
Liste du Rassemblement National
DOUCHY, LE TEMPS DU CHANGEMENT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Douchy-les-Mines
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Romain MERVILLE (Ballotage) À VOS CÔTÉS
|1 403
|34,81%
|Bryan MESNAGER (Ballotage) DOUCHY, LE TEMPS DU CHANGEMENT !
|1 249
|30,99%
|Michel LEFEBVRE (Ballotage) POUR DOUCHY FIÈRE, UNIE ET SOLIDAIRE
|1 082
|26,85%
|Daniel TISON AVEC VOUS REINVENTONS DOUCHY
|296
|7,34%
|Participation au scrutin
|Douchy-les-Mines
|Taux de participation
|56,23%
|Taux d'abstention
|43,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Nombre de votants
|4 095
Source : ministère de l’Intérieur
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