Résultat de l'élection municipale 2026 à Douchy-les-Mines : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Douchy-les-Mines

Le deuxième tour des élections municipales à Douchy-les-Mines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Romain Merville
Romain Merville Liste divers gauche
À VOS CÔTÉS
  • Romain Merville
  • Mathilde Masnin Largillet
  • Claude Delaporte
  • Rossana Carlier
  • Guillaume Lecarpentier
  • Glawdys Douay
  • Boris Deguisne
  • Inès Grigahcine
  • Gérard Danczak
  • Béatrice Boudry
  • Brandon Mesnager
  • Valérie Roszak
  • Marc Rosel
  • Sylvie Loirs
  • Thierry Gabet
  • Emmanuelle Egele
  • Mustapha Sayah
  • Laurence Salva
  • Moulay-Ismaïl Amazoz
  • Kristine Gabrielyan
  • Kévin Boudart
  • Rita Dardenne
  • Jean-Louis Rue
  • Christelle Da Silva Martins
  • Valentin Wallez
  • Nadia Touil
  • Bernard Bellegueule
  • Tiphanie Bel
  • Zoubir Feddal
  • Sandrine Libessart
  • Alain Mouret
  • Tatiana Pesin
  • Cédric Bruyere
  • Suzanne Klopocki
  • Jérémie Rooses
Michel Lefebvre
Michel Lefebvre Liste du Parti communiste français
POUR DOUCHY FIÈRE, UNIE ET SOLIDAIRE
  • Michel Lefebvre
  • Dominique Marlot
  • Sami Journet
  • Régine Hedwige Gisèle Guilain
  • André Julien Crombez
  • Mélanie Machart
  • Patrick Soloch
  • Danielle Choteau
  • Francis Wojtowicz
  • Mesiqua Belhi
  • Cédric Noulin
  • Nadia Ouadahi
  • Enzo Piqot
  • Naïma Bouaouina
  • Yves Petit
  • Ilham Chevalier-Derouiche
  • Robert Pierre Preuvot
  • Perine Ego
  • Guy Lucas
  • Chantal Gerez Y Palacios
  • Patrick Ziatkowski
  • Sabrina Chopin-Charlet
  • Johan Flament
  • Latifa Abbouti
  • Azdine Benzid
  • Karine Sliwinski
  • Jean-Marc Cnockaert
  • Catherine Dewailly
  • Jérôme Noclain
  • Marielle Oreto-Cacheux
  • Souleman Amazoz
  • Isabelle Brylak-Brulant
  • Mathieu Zamèche
  • Corine Lelong
  • Yannick Delattre
Bryan Mesnager
Bryan Mesnager Liste du Rassemblement National
DOUCHY, LE TEMPS DU CHANGEMENT !
  • Bryan Mesnager
  • Émilie Delsaut
  • Alexandre Parsat
  • Angélina Padovan
  • Donovan Delmotte
  • Stéphanie Valin
  • Eric Ghesquiere
  • Korydwen Chavatte
  • Gérard Telle
  • Véronique Honoré
  • Thomas Calippe
  • Patricia Bonato
  • Michel Doille
  • Sarah Delsaut
  • Vincent Saboy
  • Océane Alexandre
  • Jean-Jacques Halleman
  • Annick Lepan
  • Michel Perez
  • Tiphanie Raggi
  • Gérard Haudegond
  • Kimberley Agapi
  • Christophe Gobrecht
  • Catherine Poteau
  • Bastien Beffagnotti
  • Marie Dupuis
  • Ludovic Leduc
  • Maria-Thérésa Pedron
  • Michael Marton
  • Floriane Largillet
  • Quentin Diliberto
  • Véronique Hubert
  • Jean-Luc Warzee
  • Emilie Danhiez
  • Daniel Alexandre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Douchy-les-Mines

Tête de listeListe Voix % des voix
Romain MERVILLE
Romain MERVILLE (Ballotage) À VOS CÔTÉS 		1 403 34,81%
Bryan MESNAGER
Bryan MESNAGER (Ballotage) DOUCHY, LE TEMPS DU CHANGEMENT ! 		1 249 30,99%
Michel LEFEBVRE
Michel LEFEBVRE (Ballotage) POUR DOUCHY FIÈRE, UNIE ET SOLIDAIRE 		1 082 26,85%
Daniel TISON
Daniel TISON AVEC VOUS REINVENTONS DOUCHY 		296 7,34%
Participation au scrutin Douchy-les-Mines
Taux de participation 56,23%
Taux d'abstention 43,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 4 095

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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