Résultat de l'élection municipale 2026 à Douchy-les-Mines : les résultats du 2e tour

Programme de Romain Merville à Douchy-les-Mines (À VOS CÔTÉS)

Sécurité du quotidien

La sécurité est une priorité essentielle pour garantir une vie sereine à tous les citoyens. Pour cela, une police municipale de proximité sera créée et la vidéo-protection sera étendue sur l'ensemble de la commune. Des mesures strictes seront mises en place pour lutter contre les incivilités, avec une tolérance zéro pour les comportements nuisibles.

Investissement pour la jeunesse

Investir dans la jeunesse est crucial pour bâtir un avenir prometteur. Un pass jeunesse de 500€ sera mis en place pour soutenir les activités sportives et culturelles des jeunes jusqu'à 17 ans. De plus, des rénovations des écoles et des équipements sportifs sont prévues pour offrir un cadre d'apprentissage optimal.

Amélioration du pouvoir d'achat

Des initiatives seront lancées pour alléger le budget des familles et améliorer leur pouvoir d'achat. La cantine à 1€ sera instaurée pour tous les enfants, garantissant un repas de qualité à l'école. De plus, une aide de 50€ par enfant pour les fournitures scolaires sera mise en place, sans augmentation des impôts locaux.

Support aux aînés

Il est essentiel de respecter et d'accompagner nos aînés dans leur quotidien. Une navette gratuite sera créée pour faciliter leurs déplacements vers divers services essentiels. De plus, l'ancienne brasserie Coulon sera transformée en un lieu de vie dédié aux aînés, offrant des repas et des activités pour rompre l'isolement.