Résultat municipale 2026 à Douchy-Montcorbon (45220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Douchy-Montcorbon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Douchy-Montcorbon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Douchy-Montcorbon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Laure JAVON
Marie-Laure JAVON (16 élus) Ensemble pour Douchy-Montcorbon 		368 63,12%
  • Marie-Laure JAVON
  • Frédéric ROJAS
  • Françoise BRUNET-LÉVINE
  • Alain TOUCHARD
  • Sophie HUET
  • Jean-Gérard JAFFORY
  • Camille BERNARD
  • Nicolas TRIPOT-FOUTEAU
  • Christel SAP
  • Florian PRESLE
  • Patricia FOLLIET
  • Guillaume CANAULT
  • Stéphanie TALVARD
  • David MISERAY
  • Christèle DAVID
  • Thibault BURGHARD
Alain LABROUSSE
Alain LABROUSSE (3 élus) A.G.I.R 		215 36,88%
  • Alain LABROUSSE
  • Marlene MARTIN
  • Jean-Marc MERCIER
Participation au scrutin Douchy-Montcorbon
Taux de participation 61,20%
Taux d'abstention 38,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Nombre de votants 623

Source : ministère de l’Intérieur

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