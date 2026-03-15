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19:18 - Analyse socio-économique de Douchy-Montcorbon : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Douchy-Montcorbon comme partout. Avec une population de 1 362 habitants répartis dans 939 logements, ce bourg présente une densité de 27 hab/km². Ses 86 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 412 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,43% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,90% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 48,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 540,14 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour finir, à Douchy-Montcorbon, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quelle percée du RN à Douchy-Montcorbon aux municipales ? Le parti nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Douchy-Montcorbon il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 39,53% des votes lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 59,77% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 41,59% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 67,81% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 51,08% pour les européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 55,25% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 69,10% lors du vote final et la victoire de Thomas Ménagé.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Douchy-Montcorbon Dans le cadre de ces municipales à Douchy-Montcorbon, le nombre total de bulletins dépouillés aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 55,02 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays. 570 votants s'étaient alors mobilisés alors que le scrutin était incertain, en pleine épidémie de Covid-19. Notons que les élections municipales restent en effet de longue date, avec la présidentielle, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été chiffré à 72,74 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 51,87 % des électeurs (soit environ 518 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 65,09 %, bien au-delà des 45,42 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une commune soucieuse de voter au regard des moyennes nationales.

15:59 - Douchy-Montcorbon : retour sur la dernière année électorale en date Pour le tour unique des européennes de 2024 à Douchy-Montcorbon, les suffrages s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (51,08%). Les élections législatives à Douchy-Montcorbon près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Thomas Ménagé (Rassemblement National) en tête du peloton avec 55,25% au premier tour, devant Mélusine Harlé (Ensemble !) avec 15,13%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thomas Ménagé culminant à 69,10% des voix sur place. Une confirmation très claire des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Douchy-Montcorbon ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Douchy-Montcorbon plaçait Marine Le Pen devant avec 39,53% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,42%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,77% pour Marine Le Pen, contre 40,23% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Douchy-Montcorbon portaient leur choix sur Thomas Ménagé (RN) avec 41,59% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,81%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Douchy-Montcorbon comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts locaux à Douchy-Montcorbon ? Tandis que les impôts locaux ont progressé à Douchy-Montcorbon entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,12 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 65 010 € la même année, en net recul par rapport aux 209 900 € engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Douchy-Montcorbon est passé à 34,27 % en 2024 (contre 15,75 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Douchy-Montcorbon a représenté 743 € en 2024 contre 548 euros en début de mandat.

11:59 - L'écart important qui a marqué les résultats des élections municipales de 2020 à Douchy-Montcorbon Il peut être intéressant de se pencher sur les résultats des dernières municipales à Douchy-Montcorbon. Au soir du premier scrutin à l'époque, Abel Martin a pris les commandes en obtenant 306 bulletins (55,43%). Sur la seconde marche, Marie-Laure Javon a obtenu 44,56% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Abel Martin a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Douchy-Montcorbon, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. La minorité devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin de remettre en cause cette domination, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.