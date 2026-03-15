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19:20 - Analyse socio-économique de Doue : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Doue comme dans toute la France. Dotée de 514 logements pour 1 119 habitants, la densité de la commune est de 56 hab par km². L'existence de 59 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (79,77%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,64% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 192,56 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Doue participe à l'histoire du pays.

17:57 - Avant les municipales 2026, le RN en position de force à Doue Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Doue il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 32,06% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 55,01% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 28,84% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite validait 50,59% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 42,93% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,42% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 52,19% lors du vote final, synonyme de victoire pour Julien Limongi.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Doue aux dernières élections ? La mobilisation atteignait 35,60 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Doue, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le Covid-19 avait fait fuir de nombreux électeurs. Rappelons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs se mobilisent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 78,78 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). La mobilisation atteignait pour sa part 54,70 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 65,88 %, contre seulement 51,14 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le portrait d'une zone moins participative que la moyenne. Dans le cadre de ces élections municipales à Doue, ce facteur aura en tout cas un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Doue : le vote des électeurs l'année de la dissolution L'exploration des résultats de 2024 révèle que Doue s'affirmait alors toujours comme une terre de droite mariniste. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Doue avaient en effet poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 42,93% des inscrits. Julien Limongi (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Doue après la dissolution de l'Assemblée avec 47,42%. Isabelle Perigault (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 25,98%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julien Limongi culminant à 52,19% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Doue : retour sur les scores clés de la dernière présidentielle La physionomie politique de Doue dessine une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Doue plaçait en effet Marine Le Pen à l'avant de la course avec 32,06% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 24,44%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,01% pour Marine Le Pen, contre 44,99% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Doue accordaient leurs suffrages à Aymeric Durox (RN) avec 28,84% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,59%.

12:58 - Fiscalité à Doue : une question brûlante en vue des municipales 2026 ? Pour ce qui est des contributions locales à Doue, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 606 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 481 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 34,85 % en 2024 (contre 15,67 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 16 400 euros en 2024. Une somme loin des quelque 138 600 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 11,48 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Doue Dans la municipalité de Doue, les jeux de pouvoir politiques locaux sont plus que jamais conditionnés par le verdict des dernières élections municipales en date. Unique liste en présence, 'Vivre a doue' menée par Jean-François Delesalle a logiquement rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Doue, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. La liste des candidats (voir ci-dessous) donne sans aucun doute d'ores et déjà une première réponse.