Résultat municipale 2026 à Doue (77510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Doue a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Doue, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Doue [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques NIVARD
Jean-Jacques NIVARD (12 élus) L'AVENIR DE DOUE AVEC VOUS ! 		239 56,37%
  • Jean-Jacques NIVARD
  • Patricia MAUCLER
  • Daniel JEUNEHOMME
  • Christelle DUVAL
  • Romain FAVRET
  • Vanessa GASPERIN
  • Philippe MAZURE
  • Sandrine SAUNIER
  • Thierry SABLONNIÈRES
  • Cécilia BURGUIÈRE
  • Stéphane BARBARY
  • Charlène BOUDSOCQ
Adelin ARNOULT
Adelin ARNOULT (3 élus) DOUE, ENSEMBLE POUR UN NOUVEAU SOUFFLE 		185 43,63%
  • Adelin ARNOULT
  • Chrystelle BLANC
  • Guillaume JACQUIN
Participation au scrutin Doue
Taux de participation 57,88%
Taux d'abstention 42,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 448

Source : ministère de l’Intérieur

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