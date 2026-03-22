Résultat de l'élection municipale 2026 à Doullens : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Doullens

Le deuxième tour des élections municipales à Doullens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Enzo Gaïofatto
Enzo Gaïofatto Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR DOULLENS
  • Enzo Gaïofatto
  • Sonia Dambrain
  • Laurent Tytgat
  • Cindy Bourgeois Ledru
  • Yohan Trompette
  • Corine Merieult
  • Cyrille Bourgeois
  • Armelle Chevalier
  • Jean-Henri Samson
  • Karine Nonnon
  • Frédéric Alexandre
  • Victoria Avisse
  • Corentin Hameau
  • Anne-Marie Vasseur
  • Benjamin Honoré
  • Solène Blanchard
  • Hugo Bonnart
  • Emeline Millien
  • Benjamin Pellé
  • Sandy Picon
  • Joel Ablain
  • Murielle Defont
  • Joël Eloy
  • Karine Duquesne
  • Dimitri Avisse
  • Corine Philibert
  • Fabrice Delaplace
  • Lucille Delattre
  • François Attouz
Fanny Delestré
Fanny Delestré Liste Divers
AGIR POUR DOULLENS
  • Fanny Delestré
  • Dominique Ossart
  • Andréa Matthieu
  • Loïc Morin
  • Laurence Legrand
  • Loïc Deladiennée
  • Sylvie Martinez
  • Emilien Roussel
  • Marie-Josée Gatellier
  • Christian Cousin
  • Samira Personne
  • Benoît Bizart
  • Hélène Solon
  • Gaël Caron
  • Candide Houssin
  • Davy Barbier
  • Isabelle Lesaint
  • Philippe Decroix
  • Marie-Cécile Pouille
  • Mahfoud Teurki
  • Corine Ossart
  • Jérémy Leleu
  • Laurette Rody
  • Rémi Bitz
  • Sophie Caze
  • Julian Larivière
  • Marie-Dominique Cadinot
  • Jean-Paul Lesueur
  • Evelyne Evrard
  • Xavier de Muyt
  • Arlette Gautier
Claude Maquet
Claude Maquet Liste Divers
DOULLENS AU COEUR
  • Claude Maquet
  • Christelle Hiver
  • Laurent Nauwynck
  • Murielle Mallart
  • Pascal Piot
  • Hélène Delporte
  • Clément Cuvillier
  • Dorothée Crapoulet
  • Thierry Tabart
  • Patricia Descure
  • Jean-François Lagny
  • Claire Warusfel
  • Bernard Quindroit
  • Cécile Fossé
  • Édouard Degardin
  • Émilie Dhuez
  • Mohamed Berrouachedi
  • Malika Hadj-Abderrahmane
  • Ivan Baquer
  • Sergine Quatrelivre
  • Thierry Leclercq
  • Sophie David
  • Grégory Honoré
  • Anne Watré
  • Jean-Louis Dumoulin
  • Marie-José Michel
  • Philippe Lauwers
  • Sylvie Marquet
  • Patrick Bouffel
  • Marie-Christine Philippin
  • Rémi Bocquet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Doullens

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude MAQUET
Claude MAQUET (Ballotage) DOULLENS AU COEUR 		924 41,94%
Fanny DELESTRÉ
Fanny DELESTRÉ (Ballotage) AGIR POUR DOULLENS 		672 30,50%
Enzo GAÏOFATTO
Enzo GAÏOFATTO (Ballotage) RASSEMBLER POUR DOULLENS 		607 27,55%
Participation au scrutin Doullens
Taux de participation 54,35%
Taux d'abstention 45,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 2 253

Source : ministère de l’Intérieur

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