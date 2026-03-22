Résultat de l'élection municipale 2026 à Doullens : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Doullens [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Doullens sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Doullens.
L'actu des élections municipales 2026 à Doullens
11:46 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Doullens ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Doullens, le vote a vu 54,35 % des inscrits se déplacer sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Claude Maquet qui a pris une longueur d'avance en récoltant 41,94 % des bulletins valides. Derrière, Fanny Delestré s'est classée deuxième avec 30,50 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Enzo Gaïofatto (Rassemblement National) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Doullens
Le deuxième tour des élections municipales à Doullens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Enzo Gaïofatto
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR DOULLENS
|
|
Fanny Delestré
Liste Divers
AGIR POUR DOULLENS
|
|
Claude Maquet
Liste Divers
DOULLENS AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Doullens
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude MAQUET (Ballotage) DOULLENS AU COEUR
|924
|41,94%
|Fanny DELESTRÉ (Ballotage) AGIR POUR DOULLENS
|672
|30,50%
|Enzo GAÏOFATTO (Ballotage) RASSEMBLER POUR DOULLENS
|607
|27,55%
|Participation au scrutin
|Doullens
|Taux de participation
|54,35%
|Taux d'abstention
|45,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|2 253
Source : ministère de l’Intérieur
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