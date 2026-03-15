Résultat de l'élection municipale 2026 à Dourdan : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dourdan

Tête de listeListe
Maryvonne Boquet
Maryvonne Boquet Liste divers gauche
DOURDAN EN COMMUN
  • Maryvonne Boquet
  • Fabrice Baron
  • Nessa Davrain
  • Youcef Bouabdallah
  • Sabine Marcelle
  • Christophe Jedrecy
  • Beatrice Cros
  • Olivier Bouton
  • Salwa Nasser
  • Thomas Kieffer
  • Stefania Gabriele
  • Jean-Michel Thouy
  • Sylvie Pupat
  • Desigane Flore
  • Stephanie Neveu
  • Etienne Mathieu
  • Jeanne Bounadi-Grison
  • Mathieu Pinthon
  • Alexandra Campion
  • Gérard Diaz
  • Caroline Peiffer
  • Bonaventure Hounkpatin
  • Nadine Toussaint
  • Nadim Mira
  • Frédérique Cochard
  • Matéo Bouton
  • Juliette Cros
  • Adrien Sablayrolles
  • Sylvine Hendelus
  • Robert Roux
  • Nathalie Lacombe
  • Samuel Pierre-Loti-Viaud
  • Françoise Le Guern
Paolo de Carvalho
Paolo de Carvalho Liste divers centre
NOUVELLE ERE
  • Paolo de Carvalho
  • Josepha Brebion
  • Rémy Brunel
  • Isabelle Danielle Pradot
  • Benoît Panot
  • Estelle Rolet-Parant
  • Mohamed Mourdi
  • Karina Studer
  • Philippe Celestin
  • Nathalie Poulain
  • Laurent Larregain
  • Christine Dos Santos
  • Jean-Christophe Marmillon
  • Nadia Le Bournot
  • Daouda Timera
  • Nicole Lopez
  • Ludovic Laffont
  • Sophie Gabel
  • Pascal Christian Fernandez
  • Urtnasan Lictevout
  • Christophe David
  • Marie-Ange Roussel
  • Cedric Peninque
  • Rosine Pina
  • Enoch Elumbo Bomolo
  • Catherine Curie
  • Xavier Bersat
  • Francoise de Silvestri
  • John Bytnar
  • Charlotte Ernestine Marie-Therese Multon
  • Florian Raphanel
  • Brigitte Zins
  • Sitheadavid You
  • Claudette Picard
  • Christophe Balança
Stephane Poussin
Stephane Poussin Liste divers gauche
DOURDAN HISTOIRE D'AVENIR
  • Stephane Poussin
  • Sophie Derulle
  • Pierre Zevort
  • Marie Rousseau
  • Rafael Massiot
  • Annick Couvry
  • Pierre-Jacques Barthelemy
  • Valérie Hestin
  • Pascal Lecouve
  • Marie-Laure Wang
  • Hervé Hildebert
  • Chantal Audineau
  • Jean-Luc Levreaux
  • Sandrine Nicolas
  • Frédéric Moulin
  • Magali Chaulet
  • Francis Meunier
  • Laurence Barthelemy
  • Jean-Pierre Baert
  • Alexandrine Simon
  • Jerome Dobbels
  • Nathalie Becq
  • Adrien Grison
  • Stéphanie Berger
  • Michael Bourdon
  • Virginie Levreaux
  • Philippe Girard
  • Odile Desbois
  • Didier Bennardo
  • Annick Baert
  • Paco de Lima
  • Suzel Basilien
  • Patrick Augiat
Marc Macan
Marc Macan Liste divers droite
FAIRE GAGNER DOURDAN
  • Marc Macan
  • Laurence Haudry
  • Ibrahim Eroglu
  • Isabelle Willemetz
  • Théo Chanu
  • Dilec Karasu
  • Tomislav Macan
  • Karine Blechet
  • Yoann Papon
  • Vanessa Orhant
  • Jean-Philippe Sabarly
  • Nadia Bazin
  • Gilbert Mousnier
  • Isabelle Demay
  • Fabrice Duhamel
  • Virginie Louvet
  • Patrick Perkovic Sekol
  • Gaelle Daleme
  • Ugo Bernasiak
  • Yolande Allaire-Limoges
  • Jules Palmier
  • Viviane Fouquet
  • Gorgun Gundasli
  • Michele Degeorges
  • Mateus Varela
  • Christiane Ragani
  • Maurice Lefevre
  • Valerija Perkovic
  • Medhi Chanu
  • Julie Chanu
  • Mathys Mousnier
  • Nelly Simon
  • Jérémy Lorieux
Yann Lecomte
Yann Lecomte Liste Divers
DOURDAN NOTRE VILLE
  • Yann Lecomte
  • Mireille Chassagne
  • Boris Milisavljevic
  • Sylvie Dhollander
  • Bruno Crespo
  • Marlène Rodriguez
  • Benjamin Terrand
  • Vanessa Hervo
  • Didier Lecrenais
  • Natalia Chitanu
  • Julien Brunel
  • Solenn Ledant
  • Romain Boutrel
  • Orazia Petriglieri
  • Jean-Antoine Queyroux
  • Chanpen Yienyieng
  • Cheikh Sylla
  • Sylvie Vanhems
  • Eric Lescure
  • Isabelle Le Gal
  • Didier Jory
  • Julie Bourgenot
  • Patrick Eyoum Kodo
  • Melinda-Bogdana El Attar
  • Joffrey Huin
  • Pauline Crespo
  • Ion Florea
  • Marie-Agnes Dechamp
  • Marc-Olivier Busolin
  • Laure Coitier
  • Guillaume Decorzent
  • Sonja Stritter
  • Fiodor Procopciuc

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Paolo De Carvalho
Paolo De Carvalho (24 élus) Nouvelle ere 		1 379 44,36%
  • Paolo De Carvalho
  • Josepha Brebion
  • Rémy Brunel
  • Isabelle Pradot
  • Benoît Panot
  • Estelle Parant
  • Mohamed Mourdi
  • Karina Studer
  • Philippe Celestin
  • Barbara Fausset
  • Pascal Audouin
  • Christelle Amand
  • Laurent Larregain
  • Nathalie Poulain
  • Jean-Christophe Marmillon
  • Nadia Loughsala
  • Marc Plissonneau
  • Sabrina Bersy
  • Daouda Timera
  • Murielle Vieyra
  • Maxime Fausset-Vannier
  • Christine Dos Santos
  • Sébastien Combelles
  • Nadia Le Bournot
Maryvonne Boquet
Maryvonne Boquet (7 élus) Ensemble dourdan avance 		1 235 39,73%
  • Maryvonne Boquet
  • Olivier Bouton
  • Sylvine Hendelus
  • Gérard Diaz
  • Nassima Semsari
  • Eric Poubanne
  • Nessa Davrain
Fabrice Baron
Fabrice Baron (2 élus) Dourdan au coeur 		494 15,89%
  • Fabrice Baron
  • Marie Lepretre
Participation au scrutin Dourdan
Taux de participation 47,65%
Taux d'abstention 52,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 194

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryvonne Boquet
Maryvonne Boquet Ensemble dourdan avance 		900 32,10%
Paolo De Carvalho
Paolo De Carvalho Nouvelle ere 		872 31,10%
Fabrice Baron
Fabrice Baron Dourdan au coeur 		503 17,94%
Eric Poubanne
Eric Poubanne Dourdan la liste citoyenne 		274 9,77%
Jean-Jacques Dulong
Jean-Jacques Dulong Le printemps dourdannais 		254 9,06%
Participation au scrutin Dourdan
Taux de participation 43,72%
Taux d'abstention 56,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 918

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryvonne Boquet
Maryvonne Boquet (25 élus) Ensemble pour dourdan 		1 779 47,06%
  • Maryvonne Boquet
  • Olivier Bouton
  • Catherine Aubert
  • Gérard Diaz
  • Sylvine Hendelus
  • Thomas Kieffer
  • Séverine Hulbach
  • Tarik El Gachbour
  • Nessa Davrain
  • Didier Lecrenais
  • Charlotte Frange
  • Jean-Jacques Dulong
  • Brigitte Zins
  • Farid Ghennam
  • Marilyn Pichon
  • Désigane Flore
  • Claudine Kieffer
  • Alain L'haridon
  • Elsa Caudy
  • Pierre Ducoloner
  • Béatrice Cros
  • Luc Turner
  • Aude Boquet
  • Romain Viteau
  • Annie Sarran
Bernard Chaumeil
Bernard Chaumeil (6 élus) Dourdan,une histoire d'avenir 		1 541 40,76%
  • Bernard Chaumeil
  • Marie-Ange Roussel
  • Eric Rineau
  • Florence Guenin
  • Christophe Nicolau
  • Valérie Debont
Marc Macan
Marc Macan (2 élus) Dourdan debout 		460 12,16%
  • Marc Macan
  • Dominique Fontana
Participation au scrutin Dourdan
Taux de participation 61,34%
Taux d'abstention 38,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,26%
Nombre de votants 3 990

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryvonne Boquet
Maryvonne Boquet Ensemble pour dourdan 		1 231 32,96%
Bernard Chaumeil
Bernard Chaumeil Dourdan,une histoire d'avenir 		1 156 30,95%
Jean-Jacques Dulong
Jean-Jacques Dulong Tous dourdannais 		531 14,22%
Marc Macan
Marc Macan Dourdan debout 		427 11,43%
Laurence Bonzani
Laurence Bonzani Dourdan naturellement 		389 10,41%
Participation au scrutin Dourdan
Taux de participation 60,38%
Taux d'abstention 39,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,94%
Nombre de votants 3 928

Villes voisines de Dourdan

En savoir plus sur Dourdan