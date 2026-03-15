Résultat de l'élection municipale 2026 à Dourdan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dourdan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Dourdan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dourdan.
L'actu des élections municipales 2026 à Dourdan
13:46 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Dourdan
Alors que les impôts locaux à Dourdan n'ont pas varié entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,24 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 342 200 € la même année, loin des 3 473 180 € récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement sa portée et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Dourdan a évolué pour se fixer à 34,81 % en 2024 (contre 18,44 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Dourdan a représenté 1 157 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 146 € relevés en 2020.
11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Dourdan
À Dourdan, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote, Maryvonne Boquet (Parti socialiste) a dominé les débats avec 32,10% des suffrages. Deuxième, Paolo De Carvalho (La République en marche) a capté 872 voix (31,10%). Le petit gap à l'avant du peloton débouchait sur un 2ème tour indécis. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Paolo De Carvalho l'a finalement emporté avec 1 379 bulletins (44,36%), face à Maryvonne Boquet avec 39,73% des votants et Fabrice Baron avec 494 électeurs inscrits (15,89%). Donné outsider, le challenger a su renverser la vapeur, signant un retournement de situation spectaculaire. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté La République en marche a probablement tiré parti du report de votes des partisans des listes du centre, engrangeant 479 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Dourdan, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. L'équipe des challengers se doit à tout prix de totaliser davantage de bulletins ce dimanche dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le schéma gagnant.
09:57 - Municipales à Dourdan : les horaires des 7 bureaux de vote
Les élections municipales sont l'occasion pour les 6 882 électeurs de Dourdan de donner leur opinion sur la manière dont est organisée leur ville. À Dourdan comme ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Quel candidat succédera à Paolo De Carvalho, qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. A noter que les horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Dourdan sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. Pour visualiser les résultats du premier tour à Dourdan, rendez vous ici à 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dourdan
|Tête de listeListe
|
Maryvonne Boquet
Liste divers gauche
DOURDAN EN COMMUN
|
|
Paolo de Carvalho
Liste divers centre
NOUVELLE ERE
|
|
Stephane Poussin
Liste divers gauche
DOURDAN HISTOIRE D'AVENIR
|
|
Marc Macan
Liste divers droite
FAIRE GAGNER DOURDAN
|
|
Yann Lecomte
Liste Divers
DOURDAN NOTRE VILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paolo De Carvalho (24 élus) Nouvelle ere
|1 379
|44,36%
|
|Maryvonne Boquet (7 élus) Ensemble dourdan avance
|1 235
|39,73%
|
|Fabrice Baron (2 élus) Dourdan au coeur
|494
|15,89%
|
|Participation au scrutin
|Dourdan
|Taux de participation
|47,65%
|Taux d'abstention
|52,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 194
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryvonne Boquet Ensemble dourdan avance
|900
|32,10%
|Paolo De Carvalho Nouvelle ere
|872
|31,10%
|Fabrice Baron Dourdan au coeur
|503
|17,94%
|Eric Poubanne Dourdan la liste citoyenne
|274
|9,77%
|Jean-Jacques Dulong Le printemps dourdannais
|254
|9,06%
|Participation au scrutin
|Dourdan
|Taux de participation
|43,72%
|Taux d'abstention
|56,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 918
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryvonne Boquet (25 élus) Ensemble pour dourdan
|1 779
|47,06%
|
|Bernard Chaumeil (6 élus) Dourdan,une histoire d'avenir
|1 541
|40,76%
|
|Marc Macan (2 élus) Dourdan debout
|460
|12,16%
|
|Participation au scrutin
|Dourdan
|Taux de participation
|61,34%
|Taux d'abstention
|38,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,26%
|Nombre de votants
|3 990
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryvonne Boquet Ensemble pour dourdan
|1 231
|32,96%
|Bernard Chaumeil Dourdan,une histoire d'avenir
|1 156
|30,95%
|Jean-Jacques Dulong Tous dourdannais
|531
|14,22%
|Marc Macan Dourdan debout
|427
|11,43%
|Laurence Bonzani Dourdan naturellement
|389
|10,41%
|Participation au scrutin
|Dourdan
|Taux de participation
|60,38%
|Taux d'abstention
|39,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,94%
|Nombre de votants
|3 928
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