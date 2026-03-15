Résultat municipale 2026 à Dourdan (91410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dourdan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dourdan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dourdan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Paolo DE CARVALHO
Paolo DE CARVALHO (29 élus) NOUVELLE ERE 		3 021 68,75%
  • Paolo DE CARVALHO
  • Josepha BREBION
  • Rémy BRUNEL
  • Isabelle Danielle PRADOT
  • Benoît PANOT
  • Estelle ROLET-PARANT
  • Mohamed MOURDI
  • Karina STUDER
  • Philippe CELESTIN
  • Nathalie POULAIN
  • Laurent LARREGAIN
  • Christine DOS SANTOS
  • Jean-Christophe MARMILLON
  • Nadia LE BOURNOT
  • Daouda TIMERA
  • Nicole LOPEZ
  • Ludovic LAFFONT
  • Sophie GABEL
  • Pascal Christian FERNANDEZ
  • Urtnasan LICTEVOUT
  • Christophe DAVID
  • Marie-Ange ROUSSEL
  • Cedric PENINQUE
  • Rosine PINA
  • Enoch ELUMBO BOMOLO
  • Catherine CURIE
  • Xavier BERSAT
  • Francoise DE SILVESTRI
  • John BYTNAR
Maryvonne BOQUET
Maryvonne BOQUET (3 élus) DOURDAN EN COMMUN 		771 17,55%
  • Maryvonne BOQUET
  • Fabrice BARON
  • Nessa DAVRAIN
Marc MACAN
Marc MACAN (1 élu) FAIRE GAGNER DOURDAN 		271 6,17%
  • Marc MACAN
Stephane POUSSIN
Stephane POUSSIN DOURDAN HISTOIRE D'AVENIR 		179 4,07%
Yann LECOMTE
Yann LECOMTE DOURDAN NOTRE VILLE 		152 3,46%
Participation au scrutin Dourdan
Taux de participation 61,74%
Taux d'abstention 38,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 4 484

Source : ministère de l’Intérieur

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