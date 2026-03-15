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19:21 - Dourdan : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Dourdan fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 11 068 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 796 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (73,19%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 1 176 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 13,34%, contribue à son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 39,35% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 680,76 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Dourdan, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Dourdan ? Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Dourdan en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 18,51% des votes lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,63% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 14,49% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Dourdan comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 23,99% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 28,22% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 36,96% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Dourdan À l'occasion des municipales, l'état de la participation agira sur les résultats de Dourdan. Lors des municipales de 2020, la participation avait culminé à 43,72 % lors du premier round, proche des 44,7 % observés au niveau national. C'étaient 2 918 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors qu'en raison du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part fédéré 74,71 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). La participation aux législatives, établie de son côté à 48,47 % en 2022, a largement grossi pour culminer à 65,84 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 50,97 %. Si on suit la trajectoire globale, la commune se positionne donc sensiblement comme une zone où la participation peine à décoller.

15:59 - Dourdan : retour sur le vote de l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Dourdan. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (23,99%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Dourdan avaient ensuite placé en tête Steevy Gustave (Union de la gauche) avec 32,99% au premier tour, devant Alexis Izard (Ensemble !) avec 32,83%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Steevy Gustave culminant à 63,04% des voix dans la commune.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Dourdan apparaissait comme indécise sur l'échiquier politique Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Dourdan accordaient leurs suffrages à Steevy Gustave (Nupes) avec 31,07% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Alexis Izard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,99% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Dourdan plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 28,31% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 26,61%. Lors de la finale de l'élection à Dourdan, les électeurs accordaient 63,37% pour Emmanuel Macron, contre 36,63% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Dourdan Alors que les impôts locaux à Dourdan n'ont pas varié entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,24 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 342 200 € la même année, loin des 3 473 180 € récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement sa portée et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Dourdan a évolué pour se fixer à 34,81 % en 2024 (contre 18,44 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Dourdan a représenté 1 157 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 146 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Dourdan À Dourdan, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote, Maryvonne Boquet (Parti socialiste) a dominé les débats avec 32,10% des suffrages. Deuxième, Paolo De Carvalho (La République en marche) a capté 872 voix (31,10%). Le petit gap à l'avant du peloton débouchait sur un 2ème tour indécis. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Paolo De Carvalho l'a finalement emporté avec 1 379 bulletins (44,36%), face à Maryvonne Boquet avec 39,73% des votants et Fabrice Baron avec 494 électeurs inscrits (15,89%). Donné outsider, le challenger a su renverser la vapeur, signant un retournement de situation spectaculaire. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté La République en marche a probablement tiré parti du report de votes des partisans des listes du centre, engrangeant 479 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Dourdan, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. L'équipe des challengers se doit à tout prix de totaliser davantage de bulletins ce dimanche dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le schéma gagnant.