Résultat de l'élection municipale 2026 à Dourges : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dourges [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Dourges sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dourges.
L'actu des élections municipales 2026 à Dourges
11:44 - Que disaient les résultats de la municipale à Dourges dimanche dernier ?
Lors du premier volet des municipales à Dourges, c'est Tony Franconville (Divers centre) qui a dominé en récoltant 43,79 % des suffrages exprimés. Derrière, Frédéric Richard (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 29,97 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. La première place, déjà obtenue il y a six ans, a été conservée pour Tony Franconville, et il a amélioré aussi légèrement son score de 10,17 points. Pour compléter ce tableau, avec 26,24 %, Antoine Giboire s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Dourges, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 36,53 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dourges
Le deuxième tour des élections municipales à Dourges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Antoine Giboire
Liste Divers
AGIR ENSEMBLE POUR DOURGES
|
|
Frédéric Richard
Liste du Rassemblement National
LES DOURGEOIS EN ACTION
|
|
Tony Franconville
Liste divers centre
ALLIANCE CITOYENNE VOUS AVANT TOUT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dourges
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Tony FRANCONVILLE (Ballotage) ALLIANCE CITOYENNE VOUS AVANT TOUT
|1 198
|43,79%
|Frédéric RICHARD (Ballotage) LES DOURGEOIS EN ACTION
|820
|29,97%
|Antoine GIBOIRE (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR DOURGES
|718
|26,24%
|Participation au scrutin
|Dourges
|Taux de participation
|63,47%
|Taux d'abstention
|36,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Nombre de votants
|2 804
Source : ministère de l’Intérieur
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