Résultat de l'élection municipale 2026 à Dourges : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dourges

Le deuxième tour des élections municipales à Dourges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Antoine Giboire
Antoine Giboire Liste Divers
AGIR ENSEMBLE POUR DOURGES
  • Antoine Giboire
  • Sarah Diouani
  • Martial Segard
  • Laurence Lampin
  • Jean-Luc Junot
  • Aurélie Nowaczyk
  • Stéphane Descamps
  • Constance Labaere
  • Lucas Segard
  • Nadia Schaubroeck
  • Alain Sebille
  • Flavie Hugot
  • Kévin Mafrans
  • Agnès Defrancq
  • Pascal Czekay
  • Betty Soignot
  • Fabrice Legrand
  • Aurélie Kic
  • Gérard Plociniak
  • Maryline Leroy
  • Philippe Schulz
  • Lylou Schaubroeck
  • Ahmed Ghemadi
  • Véronique Masseron
  • Cédric Beugnies
  • Claudine Segard
  • Thomas Pierret
  • Arlette Lagache
  • Baptiste Serville
Frédéric Richard
Frédéric Richard Liste du Rassemblement National
LES DOURGEOIS EN ACTION
  • Frédéric Richard
  • Audrey Joly
  • Matthieu Fernand
  • Cécile Caboche
  • Patrick Marechal
  • Aline Testelin
  • Gaëtan Dercourt
  • Cathy Wengel
  • Rudy Delbarre
  • Blandine Baert
  • Jean-François Roulliaux
  • Dorothée Delbarre
  • André Bauduin
  • Sandrine Helin
  • Philippe Cecchini
  • Barbara Bourre
  • David Flandrin
  • Sonia Lossouarn
  • Lucas Joly
  • Marie-Clémence Couvreur
  • David Tronet
  • Jaïlys Buziaux
  • Kevin Lantoine
  • Elodie Fremont
  • Johnny Lejeune
  • Amandine Olech
  • Christophe Oscislawski
  • Eloïse Baert
  • Quentin Pouchin
  • Tatiana Benintende
  • Arnaud Pouchin
Tony Franconville
Tony Franconville Liste divers centre
ALLIANCE CITOYENNE VOUS AVANT TOUT
  • Tony Franconville
  • Mildred Werquin
  • Julien Boughezal
  • Stéphanie Barlet
  • Laurent Thuilliez
  • Pauline Dubar
  • Alain Baillet
  • Peggy Mijuin
  • Ouassini Lenba
  • Nathalie Blondeau
  • Denis Schollart
  • Dominique Poclet
  • Jean-Marie Ravez
  • Sabrina Lemaire
  • Roland Six
  • Severine Dujardin
  • Bernard Serio
  • Graziella Madau
  • Benjamin Croisier
  • Monique Lecocq
  • Olivier Blondeau
  • Rahma Goual
  • David Level
  • Francoise Valenduc
  • Fabrice Vatomme
  • Sandrine Lariviere
  • Pierre Deleplace
  • Marie-José Lefebvre
  • Michel Dumon
  • Laetitia Cassez
  • Patrice Legai

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dourges

Tête de listeListe Voix % des voix
Tony FRANCONVILLE
Tony FRANCONVILLE (Ballotage) ALLIANCE CITOYENNE VOUS AVANT TOUT 		1 198 43,79%
Frédéric RICHARD
Frédéric RICHARD (Ballotage) LES DOURGEOIS EN ACTION 		820 29,97%
Antoine GIBOIRE
Antoine GIBOIRE (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR DOURGES 		718 26,24%
Participation au scrutin Dourges
Taux de participation 63,47%
Taux d'abstention 36,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 2 804

Source : ministère de l’Intérieur

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