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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Dourgne Devant le bureau de vote de Dourgne, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 719 logements pour 1 310 habitants, la densité de la commune est de 58 hab/km². Ses 85 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 347 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (26,84%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 26,53% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,40% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 709,08 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Dourgne incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Les votants de Dourgne de plus en plus conquis par le RN Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière bataille municipale à Dourgne il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 25,13% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 48,78% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 20,80% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Dourgne comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,87% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 41,51% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il finira avec 48,10% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Dourgne Lors des municipales de 2020, la participation à Dourgne s'était élevée à 50,74 % au premier tour, proche des 44,7 % observés au niveau national. C'étaient 479 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que le pays était durement frappé par l'épidémie de Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre attiré les électeurs, avec 83,52 % de participation dans la ville (contre une abstention à 16,48 %). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une participation de 59,53 % (47,51 % en France), avant de bondir à 75,90 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 63,38 % des électeurs. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone fortement mobilisée aux urnes. L'adhésion au scrutin de Dourgne sera en conséquence une clé pour cette municipale 2026.

15:59 - En 2024, Dourgne s'était tournée vers la droite Guilhem Carayon (Union de l'extrême droite) avait remporté au premier tour des élections des députés à Dourgne suite à la dissolution en 2024 avec 41,51%. Julien Lassalle (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 28,77%. Au second tour, c'est en revanche Jean Terlier (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 51,90% des suffrages exprimés. À l'occasion du match européen précédemment, les électeurs de Dourgne avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 29,87% des votes. La situation politique de Dourgne a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Au regard des élections passées, Dourgne reste un territoire orienté vers le centre-droit Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Dourgne accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 26,25%, devant Marine Le Pen qui récoltait 25,13%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,22% pour Emmanuel Macron, contre 48,78% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Dourgne soutenaient en priorité Jean Terlier (Ensemble !) avec 23,57% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,58%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Dourgne touchée par la réforme fiscale avant ces municipales À Dourgne, sur le plan de la fiscalité locale, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à 691 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 378 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 46,26 % en 2024 (contre près de 16,35 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 23 290 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 123 270 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 8,60 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Dourgne Les équilibres politiques locaux actuels restent, plus que jamais, conditionnés par le résultat du dernier scrutin à Dourgne. Sans aucune opposition, 'Ensemble osons pour dourgne' a logiquement obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ces municipales 2026 à Dourgne, cette dynamique pèsera irrémédiablement. L'attention cette année se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité sortante. La publication des candidats apporte d'ores et déjà un élément de réponse assez éloquent.