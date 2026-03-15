Résultat municipale 2026 à Dourgne (81110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dourgne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dourgne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dourgne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent GRANGIS
Laurent GRANGIS (12 élus) Un nouvel élan pour Dourgne 		383 56,57%
  • Laurent GRANGIS
  • Chantal BAUDUIN
  • Stanislas FRANÇOIS
  • Marion ALBERT
  • Pierre BAUDUIN
  • Magali MONTAGNE
  • Romain VERLHAC
  • Eglantine MANGE
  • Jean-Charles THOMAS
  • Camille RAMUZAT
  • Etienne CARRENO
  • Sarah TEMMAR-GERARD
Dominique COUGNAUD
Dominique COUGNAUD (3 élus) ENSEMBLE POUR DOURGNE 		294 43,43%
  • Dominique COUGNAUD
  • Patrick MONTAGNÉ
  • Patricia TERRAL
Participation au scrutin Dourgne
Taux de participation 70,36%
Taux d'abstention 29,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Nombre de votants 717

Source : ministère de l’Intérieur

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