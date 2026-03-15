En direct

19:20 - Le poids démographique et économique de Doussard aux municipales En pleine campagne électorale municipale, Doussard se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 3 688 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 449 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 436 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (69,77%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 171 résidents étrangers, Doussard se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 704 euros par mois, la ville défend une stabilité économique malgré les obstacles. En résumé, à Doussard, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Doussard Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des municipales à Doussard il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 19,61% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 37,19% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 16,54% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Doussard comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 29,66% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 31,33% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 34,33% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Doussard : le point sur l'abstention Dans le cadre des municipales de 2026 à Doussard, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle essentiel sur les résultats. Lors des municipales de 2020, la participation était montée à 43,76 % à la fin du premier round, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, représentant 1 153 votants alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 79,56 %. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 49,25 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation augmenter très nettement à 72,25 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 57,62 % des électeurs locaux. Prendre du recul sur ce parcours lors des dernières élections permet de classer Doussard comme une commune soucieuse de voter en comparaison de la moyenne.

15:59 - Les élections de 2024 : quels résultats à Doussard ? Le scrutin des Européennes de 2024 à Doussard avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (29,66%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,98% des voix. Antoine Armand (Majorité présidentielle) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Doussard après la dissolution de l'Assemblée avec 32,93%. Anis Bouvard (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 31,33%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Antoine Armand culminant à 65,67% des votes dans la commune. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Doussard s'affirmait alors toujours comme une zone de flou électoral, solidifiant encore un peu plus sa position historique.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Doussard : les résultats à comprendre Lors des législatives de 2022, les votants de Doussard accordaient leurs suffrages à Lionel Tardy (Divers droite) avec 22,67% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Antoine Armand (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 58,04% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Doussard choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,66% des voix, devant Marine Le Pen crédité de 19,61%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en livrant 62,81% pour Emmanuel Macron, contre 37,19% pour de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Doussard se positionne comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - La mairie a-t-elle baissé les impôts locaux à Doussard ? Côté fiscalité de Doussard, le produit fiscal par foyer s'est établi à 806 € en 2024 (dernières données en date) contre 938 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 24,98 % en 2024 (contre 12,95 % en 2020). En comparaison, la moyenne en France atteint près de 40 % (en augmentation de 1,2 point en quatre ans). Attention néanmoins : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 403 310 € en 2024. Un montant loin des quelque 1,34663 million d'euros perçus en 2020 avec un taux resté à environ 17,90 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Doussard La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Doussard s'avère très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin, Michel Coutin (Divers centre) a imposé son rythme en totalisant 592 soutiens (56,38%). À ses trousses, Michèle Lutz (Divers droite) a recueilli 458 suffrages en sa faveur (43,61%). Ce succès d'emblée du candidat Divers centre a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Doussard, ce décor sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.