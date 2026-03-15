Résultat municipale 2026 à Doussard (74210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Doussard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Doussard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Doussard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marielle JUILIEN
Marielle JUILIEN (23 élus) DOUSSARD ENSEMBLE 		1 253 67,91%
  • Marielle JUILIEN
  • Nicolas BALMONT
  • Anne-Gabrielle JOUFFREY
  • Richard FROSSARD
  • Laurence GODENIR
  • Jean-Baptiste DELEBECQUE
  • Christine CLAUDÉ
  • Bernard CHATELAIN-CADET
  • Delphine FALQUET
  • Yoann COURSEL
  • Marie-Pierre COLUBI
  • David HERRERO
  • Isabelle DAGAND
  • Laurent STEFANI
  • Clémentine DUNAND
  • Nicolas LAVEUVE
  • Denise AVRILLIER
  • Rodolphe GOUSSAIN
  • Jocelyne GHENO
  • Jean-Pierre CHOMIENNE
  • Valérie DUTHEIL
  • Marc WILD
  • Angélique DALLÉE
Etienne RAGOT
Etienne RAGOT (2 élus) DOUSSARD COLLECTIF 		315 17,07%
  • Etienne RAGOT
  • Brigitte VERGER
Philippe CHAPPET
Philippe CHAPPET (2 élus) UNIS POUR DOUSSARD 		277 15,01%
  • Philippe CHAPPET
  • Antonia CHARLES
Participation au scrutin Doussard
Taux de participation 61,94%
Taux d'abstention 38,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 1 878

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Haute-Savoie ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Haute-Savoie. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Doussard