Résultat de l'élection municipale 2026 à Douvaine : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Douvaine

Le deuxième tour des élections municipales à Douvaine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Barras
Olivier Barras Liste divers droite
UNIS POUR DOUVAINE
  • Olivier Barras
  • Celine Potier
  • Julien Havel
  • Magali Le Quellenec-Rault
  • Jean-François Sechaud
  • Audrey Gachet
  • Laurent Maillet
  • Aurélie Roche
  • Nicolas Guery
  • Amandine Dechoz
  • Laurent Pignatta
  • Claire Billiot
  • Ludovic Cocquyt
  • Andrée Gelato
  • Vincent Dumont
  • Céline Girard
  • Arnaud Lapraz
  • Jessica Jaboin
  • Frédéric Billiot
  • Isilda Silva
  • Patrick Lehmann
  • Christine Zanni
  • Antoine Leal
  • Delphine Lamourette
  • Kenny Zanni
  • Nébilé Ozdemir
  • Philippe Cat
  • Sophie Paturaux
  • Armindo Henriques
  • Marianne Bonnefoi
  • Franco Cusato
Claire Chuinard
Claire Chuinard Liste divers centre
DU COEUR ET DES ACTES
  • Claire Chuinard
  • Thomas Laroche
  • Marine Bureau
  • Patrice Sondag
  • Angèle Dit Lucette Chollet
  • Claude Rigoli
  • Chloé Français
  • Abdelhak El Yakouty
  • Karine Smadja
  • Daniel Eicher
  • Annick Saby
  • William Berteaux
  • Aurélie Pilon
  • Philippe Colmard
  • Candice Jargeais
  • Victor de la Barrera Naumann
  • Sandrine Bohnert
  • Roméo Silva
  • Delphine Perreard
  • Adrien Martin
  • Marie-Laure Colmard
  • Laurent Quetstroey
  • Antonia Michel
  • Régis Flad Quetant
  • Véronique Mort
  • Cédric Delavau
  • Véronique Louis
  • Yves Vagneux
  • Eliane Baudrier
  • Pascal Wolf
  • Céline Laidevant

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Douvaine

Tête de listeListe Voix % des voix
Claire CHUINARD
Claire CHUINARD (Ballotage) DU COEUR ET DES ACTES 		710 38,48%
Olivier BARRAS
Olivier BARRAS (Ballotage) UNIS POUR DOUVAINE 		709 38,43%
Patrick LECLERCQ
Patrick LECLERCQ (Ballotage) DOUVAINE AVENIR 		426 23,09%
Participation au scrutin Douvaine
Taux de participation 49,04%
Taux d'abstention 50,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 1 872

Source : ministère de l’Intérieur

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