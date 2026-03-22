Résultat de l'élection municipale 2026 à Douvaine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Douvaine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Douvaine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Douvaine.
L'actu des élections municipales 2026 à Douvaine
11:45 - Match incertain entre Claire Chuinard et Olivier Barras
Les élections municipales 2026 à Douvaine ont vu Claire Chuinard (Divers centre) terminer en tête il y a une semaine avec 38,48 % des voix. Ensuite, Olivier Barras (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 38,43 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Comme il y a six ans, Claire Chuinard est restée au sommet du classement, mais elle a marqué un léger repli de 2 points depuis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Patrick Leclercq (Union du centre) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Douvaine, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 49,04 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Douvaine
Le deuxième tour des élections municipales à Douvaine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Barras
Liste divers droite
UNIS POUR DOUVAINE
|
|
Claire Chuinard
Liste divers centre
DU COEUR ET DES ACTES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Douvaine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claire CHUINARD (Ballotage) DU COEUR ET DES ACTES
|710
|38,48%
|Olivier BARRAS (Ballotage) UNIS POUR DOUVAINE
|709
|38,43%
|Patrick LECLERCQ (Ballotage) DOUVAINE AVENIR
|426
|23,09%
|Participation au scrutin
|Douvaine
|Taux de participation
|49,04%
|Taux d'abstention
|50,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|1 872
Source : ministère de l’Intérieur
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