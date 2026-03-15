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19:16 - Les enjeux locaux de Douvres : tour d'horizon démographique Quelle influence les habitants de Douvres exercent-ils sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,39% et une densité de population de 211 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (89,82%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 674 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,85%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,73%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,82%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Douvres, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

17:57 - Douvres : des élections marquées par la poussée RN Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Douvres en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 25,14% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 48,31% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 20,38% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Douvres comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 33,63% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 36,18% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 57,29% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Marc Chavent.

16:58 - Quels niveaux de participation à Douvres aux dernières élections ? En marge de ces élections municipales de 2026, le degré de la participation jouera fortement sur les résultats de Douvres. La mobilisation s'élevait à 66,91 % pour le premier tour des municipales de 2020, largement au-dessus des 44,7 % nationaux alors que le coronavirus faisait douter le pays. Traditionnellement, les élections municipales demeurent en effet, avec les présidentielles, un rendez-vous où les Français se déplacent le plus massivement, puisqu'il s'agit de choisir leur maire ou leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 85,22 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 58,13 % au premier tour en 2022 à 77,03 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 65,98 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). En prenant du recul, les données semblent former une ville fortement mobilisée aux urnes face aux moyennes nationales.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Douvres Lors des élections européennes, le résultat à Douvres s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,63%), en tête de peloton devant Raphaël Glucksmann (14,06%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,10%). Marc Chavent (Union de l'extrême droite) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à Douvres après la dissolution de l'Assemblée avec 36,18%. Florence Pisani (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 21,98%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marc Chavent culminant à 57,29% des suffrages exprimés localement. La physionomie politique de Douvres a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Douvres ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Douvres accordaient leurs suffrages à Damien Abad (Divers droite) avec 31,85% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,65%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Douvres plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 25,14% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 24,72%. Lors de la finale de l'élection à Douvres, les électeurs accordaient 51,69% pour Emmanuel Macron, contre 48,31% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Douvres s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Douvres : la fiscalité relevée en amont du scrutin municipal À Douvres, où les taxes locales ont reculé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,10 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 12 840 € la même année, contre quelque 234 700 euros enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Douvres s'est établi à 30,43 % en 2024 (contre 16,46 % en 2020). Ce pourcentage s'inscrit dans un panorama national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Douvres a atteint 670 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 720 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Ensemble, Continuons À Agir Pour Douvres !" majoritaire à Douvres À l'occasion des élections municipales précédentes à Douvres, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Christian Limousin a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 346 suffrages (65,16%). Deuxième, Serge Gomes a obtenu 34,83% des suffrages. Ce succès d'emblée a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Douvres, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.