Résultat municipale 2026 à Douvres (01500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Douvres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Douvres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Douvres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge GOMES
Serge GOMES DOUVRES AUTREMENT AVEC VOUS 		316 50,80%
Lionel HAPCHETTE
Lionel HAPCHETTE UN NOUVEL ELAN POUR DOUVRES 		306 49,20%
Participation au scrutin Douvres
Taux de participation 73,64%
Taux d'abstention 26,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 651

Source : ministère de l’Intérieur

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