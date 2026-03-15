Résultat municipale 2026 à Douvres (01500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Douvres - Tour 1
- Election municipale 2026 à Douvres [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Douvres
- Douvres (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Douvres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Douvres, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Douvres [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge GOMES DOUVRES AUTREMENT AVEC VOUS
|316
|50,80%
|Lionel HAPCHETTE UN NOUVEL ELAN POUR DOUVRES
|306
|49,20%
|Participation au scrutin
|Douvres
|Taux de participation
|73,64%
|Taux d'abstention
|26,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Nombre de votants
|651
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Douvres [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Douvres en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Douvres
19:16 - Les enjeux locaux de Douvres : tour d'horizon démographique
Quelle influence les habitants de Douvres exercent-ils sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,39% et une densité de population de 211 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (89,82%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 674 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,85%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,73%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,82%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Douvres, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.
17:57 - Douvres : des élections marquées par la poussée RN
Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Douvres en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 25,14% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 48,31% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 20,38% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Douvres comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 33,63% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 36,18% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 57,29% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Marc Chavent.
16:58 - Quels niveaux de participation à Douvres aux dernières élections ?
En marge de ces élections municipales de 2026, le degré de la participation jouera fortement sur les résultats de Douvres. La mobilisation s'élevait à 66,91 % pour le premier tour des municipales de 2020, largement au-dessus des 44,7 % nationaux alors que le coronavirus faisait douter le pays. Traditionnellement, les élections municipales demeurent en effet, avec les présidentielles, un rendez-vous où les Français se déplacent le plus massivement, puisqu'il s'agit de choisir leur maire ou leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 85,22 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 58,13 % au premier tour en 2022 à 77,03 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 65,98 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). En prenant du recul, les données semblent former une ville fortement mobilisée aux urnes face aux moyennes nationales.
15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Douvres
Lors des élections européennes, le résultat à Douvres s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,63%), en tête de peloton devant Raphaël Glucksmann (14,06%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,10%). Marc Chavent (Union de l'extrême droite) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à Douvres après la dissolution de l'Assemblée avec 36,18%. Florence Pisani (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 21,98%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marc Chavent culminant à 57,29% des suffrages exprimés localement. La physionomie politique de Douvres a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.
14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Douvres ?
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Douvres accordaient leurs suffrages à Damien Abad (Divers droite) avec 31,85% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,65%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Douvres plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 25,14% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 24,72%. Lors de la finale de l'élection à Douvres, les électeurs accordaient 51,69% pour Emmanuel Macron, contre 48,31% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Douvres s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif.
12:58 - Douvres : la fiscalité relevée en amont du scrutin municipal
À Douvres, où les taxes locales ont reculé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,10 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 12 840 € la même année, contre quelque 234 700 euros enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Douvres s'est établi à 30,43 % en 2024 (contre 16,46 % en 2020). Ce pourcentage s'inscrit dans un panorama national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Douvres a atteint 670 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 720 € quatre ans auparavant.
11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Ensemble, Continuons À Agir Pour Douvres !" majoritaire à Douvres
À l'occasion des élections municipales précédentes à Douvres, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Christian Limousin a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 346 suffrages (65,16%). Deuxième, Serge Gomes a obtenu 34,83% des suffrages. Ce succès d'emblée a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Douvres, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Douvres
Pour les élections municipales 2026, les nouveaux maires vont être renouvelés au scrutin de liste. Plus précisément, ce dimanche, les électeurs de Douvres doivent choisir parmi les différents candidats de leur ville et cette année, le recours au panachage est désormais exclu dans les communes de moins de 1 000 habitants. Parcourez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Douvres. Le bureau de vote de la ville de Douvres sera accessible jusqu'à 18 h pour recevoir les électeurs. Cette page affichera les résultats à Douvres dès 20h.
Villes voisines de Douvres
- Douvres (01500)
- Ecole primaire à Douvres
- Maternités à Douvres
- Crèches et garderies à Douvres
- Salaires à Douvres
- Impôts à Douvres
- Dette et budget de Douvres
- Climat et historique météo de Douvres
- Accidents à Douvres
- Délinquance à Douvres
- Inondations à Douvres
- Nombre de médecins à Douvres
- Pollution à Douvres
- Entreprises à Douvres
- Prix immobilier à Douvres