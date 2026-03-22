Résultat municipale 2026 à Dragey-Ronthon (50530) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dragey-Ronthon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dragey-Ronthon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dragey-Ronthon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David GUERLAVAIS (11 élus) dragey-ronthon, l'avenir ensemble
|224
|40,65%
|
|Eugène MARTIN (3 élus) POUR UN AVENIR SOLIDAIRE ET EQUILIBRE DE DRAGEY RONTHON
|199
|36,12%
|
|Isabelle PIHUIT (1 élu) AGIR ENSEMBLE POUR DRAGEY-RONTHON
|128
|23,23%
|
|Participation au scrutin
|Dragey-Ronthon
|Taux de participation
|83,41%
|Taux d'abstention
|16,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|553
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Dragey-Ronthon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David GUERLAVAIS (Ballotage) dragey-ronthon, l'avenir ensemble
|191
|37,38%
|Eugène MARTIN (Ballotage) POUR UN AVENIR SOLIDAIRE ET EQUILIBRE DE DRAGEY RONTHON
|174
|34,05%
|Isabelle PIHUIT (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR DRAGEY-RONTHON
|146
|28,57%
|Participation au scrutin
|Dragey-Ronthon
|Taux de participation
|78,13%
|Taux d'abstention
|21,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|518
Election municipale 2026 à Dragey-Ronthon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Dragey-Ronthon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dragey-Ronthon.
L'actu des élections municipales 2026 à Dragey-Ronthon
18:34 - Dragey-Ronthon classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Dragey-Ronthon avaient propulsé aux avants-postes Bertrand Sorre (Majorité présidentielle) avec 36,90% au premier tour, devant Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) avec 28,57%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Bertrand Sorre culminant à 69,36% des votes dans la localité. Les élections européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Dragey-Ronthon avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,00%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 18,75% des votes. L'orientation des électeurs de Dragey-Ronthon a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une terre centriste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.
15:57 - Le résultat des dernières municipales à Dragey-Ronthon
Quel avait été le résultat des précédentes municipales à Dragey-Ronthon ? Précisons que les électeurs pouvaient retenir plusieurs noms à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste constituée, avec uniquement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 12 candidats ont été élus. David Guerlavais a recueilli le plus de votes avec 256 bulletins (55,53%). Ensuite, Michelle Lemarchand a capté 54,88% des suffrages. Jean Chapdelaine suivait, rassemblant 244 suffrages (52,92%). Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 18 participants. Pour ce scrutin décisif, Christophe Cador a rassemblé 245 bulletins (55,42%), suivi par Sophie Mouchel Dit Muscadin avec 243 électeurs (54,97%) et Lucie Dehez avec 239 bulletins (54,07%). Les résultats finaux sont restés très proches. Lors de cette nouvelle élection 2026 à Dragey-Ronthon, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local si particulier. Dans le pays, le système électoral spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.
13:58 - Le 2e tour des municipales à Dragey-Ronthon donne lieu à une triangulaire pleine d'incertitude
Se retrouvent donc à ce second passage dans les bureaux de vote ce dimanche : Eugène Martin, à la tête de "Pour Un Avenir Solidaire Et Equilibre De Dragey Ronthon" (DIV), la liste "Dragey-Ronthon, L'avenir Ensemble" emmenée par David Guerlavais (DIV) et Isabelle Pihuit (DIV) et sa liste "Agir Ensemble Pour Dragey-Ronthon", d'après les candidatures au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. À 18 heures, les 2 bureaux de vote de Dragey-Ronthon ferment.
11:59 - David Guerlavais, Eugène Martin et Isabelle Pihuit forment le trio de tête à Dragey-Ronthon
Dans le cadre du premier tour des municipales à Dragey-Ronthon, le vote a mobilisé 78,13 % des électeurs sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est David Guerlavais qui a pris une longueur d'avance en récoltant 37,38 % des bulletins valides. Dans son sillage, Eugène Martin a pris la position de dauphin avec 34,05 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Isabelle Pihuit a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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