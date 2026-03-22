Résultat municipale 2026 à Dragey-Ronthon (50530) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dragey-Ronthon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dragey-Ronthon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dragey-Ronthon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David GUERLAVAIS
David GUERLAVAIS (11 élus) dragey-ronthon, l'avenir ensemble 		224 40,65%
  • David GUERLAVAIS
  • Andrée HELLIOT
  • Alain LEMÉE
  • Martine THEURIN
  • Bruno LEGUEDÉ
  • Céline QUINTON
  • Joachim CARLIER
  • Lucie DEHEZ
  • Sébastien PELLEGRIN
  • Christine MOYER
  • Benoit MATHÉ
Eugène MARTIN
Eugène MARTIN (3 élus) POUR UN AVENIR SOLIDAIRE ET EQUILIBRE DE DRAGEY RONTHON 		199 36,12%
  • Eugène MARTIN
  • Michelle LEMARCHAND
  • Jean-Joseph CHAPDELAINE
Isabelle PIHUIT
Isabelle PIHUIT (1 élu) AGIR ENSEMBLE POUR DRAGEY-RONTHON 		128 23,23%
  • Isabelle PIHUIT
Participation au scrutin Dragey-Ronthon
Taux de participation 83,41%
Taux d'abstention 16,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 553

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Dragey-Ronthon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David GUERLAVAIS
David GUERLAVAIS (Ballotage) dragey-ronthon, l'avenir ensemble 		191 37,38%
Eugène MARTIN
Eugène MARTIN (Ballotage) POUR UN AVENIR SOLIDAIRE ET EQUILIBRE DE DRAGEY RONTHON 		174 34,05%
Isabelle PIHUIT
Isabelle PIHUIT (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR DRAGEY-RONTHON 		146 28,57%
Participation au scrutin Dragey-Ronthon
Taux de participation 78,13%
Taux d'abstention 21,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 518

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