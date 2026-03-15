Résultat de l'élection municipale 2026 à Draguignan : les infos en direct

Christophe Terras Liste d'union à gauche

UNI.E.S POUR DRAGUIGNAN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christophe Terras Programme de Christophe Terras à Draguignan (UNI.E.S POUR DRAGUIGNAN) Engagement politique local La gauche unie a décidé de se rassembler pour les élections municipales à Draguignan. Ce mouvement inclut plusieurs partis, tels que Les Ecologistes, La France Insoumise et le Parti Socialiste. L'objectif est de répondre aux crises sociale et écologique qui touchent la ville et ses habitants. Propositions pour les enfants Un des axes majeurs est de mettre l’enfant au cœur des préoccupations de la ville. Cela inclut la rénovation thermique des écoles et crèches, ainsi que la remunicipalisation des cantines scolaires. L'objectif est d'assurer un environnement sain et accessible pour tous les enfants. Mobilité durable Les propositions incluent le développement de réseaux de pistes cyclables et l'amélioration des transports en commun. L'idée est de réduire la dépendance à l'automobile et de favoriser des modes de transport alternatifs. Cela permettra également d'améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Logement et urbanisme Garantir un logement digne pour tous est une priorité, avec des mesures pour augmenter les logements sociaux et lutter contre les logements vacants. La protection des espaces naturels et la modification du PLU visent à maîtriser l'urbanisation de Draguignan. Ces actions sont essentielles pour répondre aux besoins des habitants et préserver l'environnement.

Christophe Terras

Sylvie Borgogno

Daniel Leclerc

Nadia Bernardet

Thomas de Lapeyre de Bellair

Candice Ripol

Issa Mettar

Marjorie Cavallo

Nabil Hilali

Maryvonne Boudier

Sebastien Rombeaut

Claire Wilczynski

Laurent Perez

Violaine Hervy

Patrick Boulet

Catherine Smets

Axel Skora

Anne Giraud

Franklin Meniolle

Clémentine Terras

Didier Frere

Gemina Ichalal

Philippe Jerôme

Louise Lelias

Patrice Durand

Anne-France Scholler

Charles Cazer

Sarah Begusic

Manuel Maffei

Amani Saafi

Alexis Velot

Juliette Car

Tim Niels Fontaine

Christiane Thomas

Thomas Lachery

Evelyne Choury épouse Elaldi

Gerard Lebrun

Michelle Genre

Alexandre Martin

Liliane Beaudette

Romain Tetley

Thi Liêng Nguyen

Robert Caire

Richard Strambio Liste d'union à droite

Draguignan au coeur Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Richard Strambio Programme de Richard Strambio à Draguignan (Draguignan au coeur) Sécurité et tranquillité Le projet de Richard Strambio met l'accent sur la sécurité des citoyens avec la création d'un nouveau poste central de Police Municipale. Une attention particulière est portée à la défense incendie et à l'adaptation au changement climatique. Ces mesures visent à garantir un environnement paisible et sécurisé pour tous les habitants de Draguignan. Éducation et jeunesse Un des axes majeurs du programme est l'épanouissement des enfants et des jeunes. Cela inclut la construction d'une nouvelle crèche et la reconstruction de l'école maternelle Jean Jaurès. Ces initiatives visent à offrir des infrastructures modernes et adaptées aux besoins des familles. Attractivité et qualité de vie Le projet vise à renforcer l'attractivité du cœur de ville tout en améliorant la qualité de vie dans tous les quartiers. Des espaces de loisirs, comme un parc à la Foux, et des infrastructures culturelles sont prévus pour dynamiser la ville. L'objectif est de créer un environnement convivial et vivant pour tous les habitants. Gestion responsable Richard Strambio s'engage à gérer la ville avec responsabilité, sans hausse d'impôts communaux. Cela implique une gestion rigoureuse des finances locales tout en maintenant un service public de qualité. Cette approche vise à garantir un développement durable et équilibré pour Draguignan.

Richard Strambio

Christine Premoselli

Gregory Loew

Christine Niccoletti

Michel Ponte

Sophie Dufour

Bernard Bonnabel

Brigitte Dubouis

Alain Hainaut

Françoise Maurice

Jean-Pierre Souza

Sylvie Francin

Olivier Gorde

Marie-Christine Guiol

Jean-Yves Fort

Laureline Aubourg Bastiani

Rayann Mouslim

Danielle Adoux Copin

Richard Devilette

Laure Agnesi

Bruno Scrivo

Sylviane Nervi-Sita

Richard Tylinski

Martine Zerbone

Christian Mamecier

Evelyne Lorcet

Philippe Roux

Gwendoline Le Gourrierec

Arnaud Autric

Aurelie Rebaudo

Enzo Remous

Laurence Petiteau-Normand

André Atlan

Isabelle Moutoufis

Olivier Giarretto

Aquila Khellout

Aziz Mouradi

Delphine Clerc

Louis Ricard

Laetitia Gandino

Jean-Patrick Leocard

Eliane Del Pia

Achille Venturini

Philippe Schreck Liste d'union à l'extrême-droite

DRAGUIGNAN AUTREMENT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Schreck Programme de Philippe Schreck à Draguignan (DRAGUIGNAN AUTREMENT) Changement à Draguignan Le projet de Philippe Schreck vise à insuffler un nouvel élan à la ville de Draguignan. L'objectif est de créer une ville plus propre, plus belle et plus sûre, tout en favorisant l'épanouissement culturel et sportif. Avec une équipe motivée, il est possible d'améliorer la qualité de vie des habitants et de redynamiser la cité. Aménagement de l'ancienne prison Un projet ambitieux est prévu pour réhabiliter le site de l'ancienne prison, actuellement à l'abandon. Ce lieu sera transformé en un espace de détente et de promenade, intégrant des plantations et des zones potagères pour les écoles. L'aménagement vise à valoriser cet espace tout en respectant les contraintes d'urbanisme. Développement culturel Le programme culturel inclut des événements variés pour toute la famille, avec un accent sur les arts vivants et les traditions locales. Un festival multisite sera organisé durant l'été, tandis que l'automne mettra en avant le patrimoine et l'art contemporain. Ces initiatives visent à renforcer l'identité culturelle de Draguignan. Amélioration des infrastructures Des projets d'infrastructures sont prévus, notamment la construction d'un parking en liaison avec l'ancienne gare. Un moratoire sur les grandes promotions immobilières sera instauré pour préserver l'environnement urbain. Ces mesures visent à améliorer la circulation et à rendre la ville plus accessible.

Philippe Schreck

Isabelle Thiébaud

Dominique Romeo

Mireille Brun

Thibaut Thevelin

Marion Maillard

Cyril Cusanno

Valérie Colas

Camille Mazur

Murielle Peltier

Stéphane Danieli

Florence Philip

François Cantepe

Sylvie Bordin

Ludovic Levavasseur

Léa Desplanque

Alain Macke

Véronique Saulet

Sébastien Vicente

Christine Belgrano

Kévin Brasseur

Nadia Magnien

Christophe Lenormand

Manon Bérerd

Frédéric Arnaud

Cendrine Lefebvre

Régis Recher

Patricia Benoit

Louis Bérerd

Eva Glénard

Guillaume Peron

Laurence Dufresne

Jacques Bloch

Carmen Bimbeau

Kevin Gohy

Muriel Gorini

Luis Gomes

Annick Dubreucq

Clément Verdelet

Alexandra Mereu

Olivier Manceau

Marie-Laure Garnero

Denis Durand

Claudine Flasque

François Gibaud Liste divers droite

UNE ECONOMIE FORTE POUR UNE VILLE FORTE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de François Gibaud Programme de François Gibaud à Draguignan (UNE ECONOMIE FORTE POUR UNE VILLE FORTE) Engagement pour Draguignan Le texte souligne l'engagement moral de l'auteur envers la ville de Draguignan, où il a servi comme adjoint aux finances. Il a réussi à désendetter la ville de 15 millions d'euros, ce qui témoigne de sa rigueur et de sa responsabilité. L'auteur insiste sur l'importance des valeurs telles que la discipline et la solidarité dans son action politique. Économie et emploi L'auteur met en avant la nécessité de redynamiser l'économie de Draguignan pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Il propose d'attirer des entreprises et de soutenir les commerçants locaux pour créer un environnement économique favorable. L'objectif est de transformer la ville en un lieu vivant et sûr pour ses habitants. Sécurité et tranquillité La sécurité est présentée comme un droit fondamental qui doit être construit avec méthode et constance. L'auteur propose des mesures concrètes, comme la création d'une brigade canine pour la police municipale et une tolérance zéro face aux incivilités. Ces initiatives visent à garantir un quotidien paisible pour tous les Dracénois. Préparation de l'avenir Le texte évoque des projets pour moderniser les infrastructures éducatives et promouvoir l'énergie renouvelable à Draguignan. L'auteur souhaite également préserver les terrains agricoles et améliorer les transports en commun. Ces actions visent à assurer un avenir durable et attractif pour les nouvelles générations.