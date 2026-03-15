Résultat de l'élection municipale 2026 à Draguignan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Draguignan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Draguignan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Draguignan.
L'actu des élections municipales 2026 à Draguignan
13:09 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Draguignan
Les résultats des précédentes élections municipales à Draguignan ont fourni un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes, Richard Strambio (Divers centre) a creusé l'écart en récoltant 53,54% des suffrages. À sa poursuite, Jean-Bernard Miglioli (Les Républicains) a capté 27,63% des votes. Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Draguignan, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections à Draguignan : les horaires des 29 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs de Draguignan sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les prochaines années. En 2020, le lendemain du 1er tour, le report du second tour est annoncé par le président de la République en raison du Covid-19. La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Draguignan est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, les habitants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 29 bureaux de vote de Draguignan. Pour recevoir les résultats des élections à Draguignan dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Draguignan
|Tête de listeListe
|
Christophe Terras
Liste d'union à gauche
UNI.E.S POUR DRAGUIGNAN
|
|
Richard Strambio
Liste d'union à droite
Draguignan au coeur
|
|
Philippe Schreck
Liste d'union à l'extrême-droite
DRAGUIGNAN AUTREMENT
|
|
François Gibaud
Liste divers droite
UNE ECONOMIE FORTE POUR UNE VILLE FORTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Strambio (31 élus) Draguignan au coeur
|5 682
|53,54%
|
|Jean-Bernard Miglioli (5 élus) Mieux dans ma ville
|2 933
|27,63%
|
|Philippe Schreck (2 élus) Philippe schreck rassemblement dracenois generations draguignan
|1 338
|12,60%
|
|Mathieu Werth (1 élu) Draguignan plus loin ensemble
|659
|6,20%
|
|Participation au scrutin
|Draguignan
|Taux de participation
|43,65%
|Taux d'abstention
|56,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 952
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Strambio (29 élus) Draguignan au coeur
|8 395
|47,95%
|
|Olivier Audibert-Troin (7 élus) De toutes nos forces pour draguignan
|6 356
|36,30%
|
|Valéria Vecchio (3 élus) Rassemblement bleu marine pour draguignan
|2 755
|15,73%
|
|Participation au scrutin
|Draguignan
|Taux de participation
|70,85%
|Taux d'abstention
|29,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,57%
|Nombre de votants
|17 968
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Audibert-Troin De toutes nos forces pour draguignan
|5 685
|33,88%
|Richard Strambio Draguignan au coeur
|4 987
|29,72%
|Valéria Vecchio Rassemblement bleu marine pour draguignan
|3 809
|22,70%
|Patrick Seror Une ville qui vous ressemble, une ville qui nous rassemble
|1 442
|8,59%
|Patrice Decorte Draguignan solidaire, écologique et citoyenne, l'humain d'abord
|614
|3,65%
|Abdelkader Bouzaboune Avance ta ville
|239
|1,42%
|Participation au scrutin
|Draguignan
|Taux de participation
|67,44%
|Taux d'abstention
|32,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Nombre de votants
|17 105
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