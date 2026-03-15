Résultat de l'élection municipale 2026 à Draguignan : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Draguignan

Tête de listeListe
Christophe Terras
Christophe Terras Liste d'union à gauche
UNI.E.S POUR DRAGUIGNAN
  • Christophe Terras
  • Sylvie Borgogno
  • Daniel Leclerc
  • Nadia Bernardet
  • Thomas de Lapeyre de Bellair
  • Candice Ripol
  • Issa Mettar
  • Marjorie Cavallo
  • Nabil Hilali
  • Maryvonne Boudier
  • Sebastien Rombeaut
  • Claire Wilczynski
  • Laurent Perez
  • Violaine Hervy
  • Patrick Boulet
  • Catherine Smets
  • Axel Skora
  • Anne Giraud
  • Franklin Meniolle
  • Clémentine Terras
  • Didier Frere
  • Gemina Ichalal
  • Philippe Jerôme
  • Louise Lelias
  • Patrice Durand
  • Anne-France Scholler
  • Charles Cazer
  • Sarah Begusic
  • Manuel Maffei
  • Amani Saafi
  • Alexis Velot
  • Juliette Car
  • Tim Niels Fontaine
  • Christiane Thomas
  • Thomas Lachery
  • Evelyne Choury épouse Elaldi
  • Gerard Lebrun
  • Michelle Genre
  • Alexandre Martin
  • Liliane Beaudette
  • Romain Tetley
  • Thi Liêng Nguyen
  • Robert Caire
Richard Strambio
Richard Strambio Liste d'union à droite
Draguignan au coeur
  • Richard Strambio
  • Christine Premoselli
  • Gregory Loew
  • Christine Niccoletti
  • Michel Ponte
  • Sophie Dufour
  • Bernard Bonnabel
  • Brigitte Dubouis
  • Alain Hainaut
  • Françoise Maurice
  • Jean-Pierre Souza
  • Sylvie Francin
  • Olivier Gorde
  • Marie-Christine Guiol
  • Jean-Yves Fort
  • Laureline Aubourg Bastiani
  • Rayann Mouslim
  • Danielle Adoux Copin
  • Richard Devilette
  • Laure Agnesi
  • Bruno Scrivo
  • Sylviane Nervi-Sita
  • Richard Tylinski
  • Martine Zerbone
  • Christian Mamecier
  • Evelyne Lorcet
  • Philippe Roux
  • Gwendoline Le Gourrierec
  • Arnaud Autric
  • Aurelie Rebaudo
  • Enzo Remous
  • Laurence Petiteau-Normand
  • André Atlan
  • Isabelle Moutoufis
  • Olivier Giarretto
  • Aquila Khellout
  • Aziz Mouradi
  • Delphine Clerc
  • Louis Ricard
  • Laetitia Gandino
  • Jean-Patrick Leocard
  • Eliane Del Pia
  • Achille Venturini
Philippe Schreck
Philippe Schreck Liste d'union à l'extrême-droite
DRAGUIGNAN AUTREMENT
  • Philippe Schreck
  • Isabelle Thiébaud
  • Dominique Romeo
  • Mireille Brun
  • Thibaut Thevelin
  • Marion Maillard
  • Cyril Cusanno
  • Valérie Colas
  • Camille Mazur
  • Murielle Peltier
  • Stéphane Danieli
  • Florence Philip
  • François Cantepe
  • Sylvie Bordin
  • Ludovic Levavasseur
  • Léa Desplanque
  • Alain Macke
  • Véronique Saulet
  • Sébastien Vicente
  • Christine Belgrano
  • Kévin Brasseur
  • Nadia Magnien
  • Christophe Lenormand
  • Manon Bérerd
  • Frédéric Arnaud
  • Cendrine Lefebvre
  • Régis Recher
  • Patricia Benoit
  • Louis Bérerd
  • Eva Glénard
  • Guillaume Peron
  • Laurence Dufresne
  • Jacques Bloch
  • Carmen Bimbeau
  • Kevin Gohy
  • Muriel Gorini
  • Luis Gomes
  • Annick Dubreucq
  • Clément Verdelet
  • Alexandra Mereu
  • Olivier Manceau
  • Marie-Laure Garnero
  • Denis Durand
  • Claudine Flasque
François Gibaud
François Gibaud Liste divers droite
UNE ECONOMIE FORTE POUR UNE VILLE FORTE
  • François Gibaud
  • Milène Cansier Delbosc
  • Stéphane Dewaguet
  • Aline Bonthoux
  • Alain Vigier
  • Isabelle Dert
  • Laurent Bois
  • Laure Pouzergue
  • Sylvain Hyvon
  • Nadine Durbecq
  • Jérôme Côte-Des-Combes
  • Carine Vinnouveau
  • Philippe Galicher
  • Marie Dewaguet
  • Oliver Becker
  • Rhislaine Hrazame
  • Jean Philippe Failla
  • Tilyya Djellal
  • Eric Ferrier
  • Virginie Foulquier
  • Sébastien Vian
  • Anick Guenot Cogordan
  • Frédéric Francois
  • Isabelle Vigier
  • Steve Lorillere
  • Nathalie Hyvon
  • Didier Liardet
  • Michèle Roussel
  • Sylvain Metz
  • Sylvie Faye
  • Régis Mallarino
  • Chelsea Gibaud
  • Jean-Luc Boue
  • Gloria Laxer
  • Bilal Lakhal
  • Sabryna Dauphin
  • Laurent Alzina
  • Sarah Fernandez
  • Christophe Magda
  • Marie-France Gonzalez
  • Jeremy Rallo
  • Simone Barbaroux
  • Djilian Primerano

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Strambio
Richard Strambio (31 élus) Draguignan au coeur 		5 682 53,54%
  • Richard Strambio
  • Christine Prémoselli
  • Grégory Loew
  • Sophie Dufour
  • François Gibaud
  • Christine Niccoletti
  • Jean-Yves Fort
  • Brigitte Dubouis
  • Hugues Bonnet
  • Sylvie Francin
  • Bernard Bonnabel
  • Danielle Adoux-Copin
  • Michel Ponte
  • Lisa Chauvin
  • Jean-Pierre Souza
  • Marie-Christine Guiol
  • Stephan Ceret
  • Laureline Aubourg-Bastiani
  • Alain Vigier
  • Françoise Maurice
  • Alain Hainaut
  • Sylviane Nervi-Sita
  • Richard Tylinski
  • Evelyne Lorcet
  • Bruno Scrivo
  • Martine Zerbone
  • Olivier Gorde
  • Magali Troin Dal Vecchio
  • Richard Devilette
  • Anne-Marie Colombani
  • Christian Mamecier
Jean-Bernard Miglioli
Jean-Bernard Miglioli (5 élus) Mieux dans ma ville 		2 933 27,63%
  • Jean-Bernard Miglioli
  • Christine Villelongue
  • René Dies
  • Camille Diquelou
  • Jean-Daniel Santoni
Philippe Schreck
Philippe Schreck (2 élus) Philippe schreck rassemblement dracenois generations draguignan 		1 338 12,60%
  • Philippe Schreck
  • Christelle Vernert
Mathieu Werth
Mathieu Werth (1 élu) Draguignan plus loin ensemble 		659 6,20%
  • Mathieu Werth
Participation au scrutin Draguignan
Taux de participation 43,65%
Taux d'abstention 56,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 952

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Strambio
Richard Strambio (29 élus) Draguignan au coeur 		8 395 47,95%
  • Richard Strambio
  • Christine Premoselli
  • Gilbert Bouzereau
  • Sylvie Francin
  • David Sonneville
  • Florence Leroux
  • Alain Hainaut
  • Christine Niccoletti
  • Grégory Loew
  • Sophie Dufour
  • Stephan Ceret
  • Brigitte Dubouis
  • Alain Vigier
  • Sandrine Mary
  • Frédéric Marcel
  • Mathilde Kouji-Decourt
  • Guy Demartini
  • Sylvie Faye
  • Richard Tylinski
  • Martine Zerbone
  • Marc Guillaume
  • Françoise Josset
  • François Gibaud
  • Sylviane Nervi-Sita
  • Jean-Yves Fort
  • Danielle Adoux Copin
  • Eric Ferrier
  • Isabelle Quinqueneau
  • Bruno Scrivo
Olivier Audibert-Troin
Olivier Audibert-Troin (7 élus) De toutes nos forces pour draguignan 		6 356 36,30%
  • Olivier Audibert-Troin
  • Marie-Christine Guiol
  • Jean-Daniel Santoni
  • Anne-Marie Colombani
  • Jean-Jacques Lion
  • Marie-Paule Dahot
  • Stéphane Plouard
Valéria Vecchio
Valéria Vecchio (3 élus) Rassemblement bleu marine pour draguignan 		2 755 15,73%
  • Valéria Vecchio
  • Alain Macke
  • Marie-France Passavant
Participation au scrutin Draguignan
Taux de participation 70,85%
Taux d'abstention 29,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Nombre de votants 17 968

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Audibert-Troin
Olivier Audibert-Troin De toutes nos forces pour draguignan 		5 685 33,88%
Richard Strambio
Richard Strambio Draguignan au coeur 		4 987 29,72%
Valéria Vecchio
Valéria Vecchio Rassemblement bleu marine pour draguignan 		3 809 22,70%
Patrick Seror
Patrick Seror Une ville qui vous ressemble, une ville qui nous rassemble 		1 442 8,59%
Patrice Decorte
Patrice Decorte Draguignan solidaire, écologique et citoyenne, l'humain d'abord 		614 3,65%
Abdelkader Bouzaboune
Abdelkader Bouzaboune Avance ta ville 		239 1,42%
Participation au scrutin Draguignan
Taux de participation 67,44%
Taux d'abstention 32,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 17 105

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