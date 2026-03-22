Résultat de l'élection municipale 2026 à Draguignan : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Draguignan

Le deuxième tour des élections municipales à Draguignan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Richard Strambio
Richard Strambio Liste d'union à droite
Draguignan au coeur
  • Richard Strambio
  • Christine Premoselli
  • Gregory Loew
  • Christine Niccoletti
  • Michel Ponte
  • Sophie Dufour
  • Bernard Bonnabel
  • Brigitte Dubouis
  • Alain Hainaut
  • Françoise Maurice
  • Jean-Pierre Souza
  • Sylvie Francin
  • Olivier Gorde
  • Marie-Christine Guiol
  • Jean-Yves Fort
  • Laureline Aubourg Bastiani
  • Rayann Mouslim
  • Danielle Adoux Copin
  • Richard Devilette
  • Laure Agnesi
  • Bruno Scrivo
  • Sylviane Nervi-Sita
  • Richard Tylinski
  • Martine Zerbone
  • Christian Mamecier
  • Evelyne Lorcet
  • Philippe Roux
  • Gwendoline Le Gourrierec
  • Arnaud Autric
  • Aurelie Rebaudo
  • Enzo Remous
  • Laurence Petiteau-Normand
  • André Atlan
  • Isabelle Moutoufis
  • Olivier Giarretto
  • Aquila Khellout
  • Aziz Mouradi
  • Delphine Clerc
  • Louis Ricard
  • Laetitia Gandino
  • Jean-Patrick Leocard
  • Eliane Del Pia
  • Achille Venturini
Philippe Schreck
Philippe Schreck Liste d'union à l'extrême-droite
DRAGUIGNAN AUTREMENT
  • Philippe Schreck
  • Isabelle Thiébaud
  • Dominique Romeo
  • Mireille Brun
  • Thibaut Thevelin
  • Marion Maillard
  • François Gibaud
  • Valérie Colas
  • Cyril Cusanno
  • Murielle Peltier
  • Camille Mazur
  • Florence Philip
  • Stéphane Danieli
  • Milène Cansier Delbosc
  • François Cantepe
  • Sylvie Bordin
  • Ludovic Levavasseur
  • Léa Desplanque
  • Alain Macke
  • Véronique Saulet
  • Sébastien Vicente
  • Christine Belgrano
  • Kévin Brasseur
  • Nadia Magnien
  • Stéphane Dewaguet
  • Manon Bérerd
  • Christophe Lenormand
  • Cendrine Lefebvre
  • Frédéric Arnaud
  • Patricia Benoit
  • Régis Recher
  • Chelsea Gibaud
  • Louis Bérerd
  • Eva Glénard
  • Guillaume Peron
  • Laurence Dufresne
  • Jacques Bloch
  • Carmen Bimbeau
  • Kevin Gohy
  • Muriel Gorini
  • Luis Gomes
  • Annick Dubreucq
  • Clément Verdelet
  • Alexandra Mereu

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Draguignan

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe SCHRECK
Philippe SCHRECK (Ballotage) DRAGUIGNAN AUTREMENT 		6 767 44,70%
Richard STRAMBIO
Richard STRAMBIO (Ballotage) Draguignan au coeur 		6 060 40,03%
Christophe TERRAS
Christophe TERRAS UNI.E.S POUR DRAGUIGNAN 		1 271 8,40%
François GIBAUD
François GIBAUD UNE ECONOMIE FORTE POUR UNE VILLE FORTE 		1 040 6,87%
Participation au scrutin Draguignan
Taux de participation 57,19%
Taux d'abstention 42,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 15 444

Source : ministère de l’Intérieur

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