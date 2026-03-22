Résultat de l'élection municipale 2026 à Draguignan : les résultats du 2e tour

Programme de Richard Strambio à Draguignan (Draguignan au coeur)

Une ville qui protège

Le projet inclut la création d'un nouveau poste central de Police Municipale pour renforcer la sécurité. Une attention particulière est portée à l'adaptation au changement climatique et à la défense incendie. Ces mesures visent à assurer la sécurité et le bien-être des habitants de Draguignan.

Une ville pour l’épanouissement des enfants

La construction d'une nouvelle crèche est prévue pour répondre aux besoins des familles. De plus, la reconstruction de l'école maternelle Jean Jaurès est un projet clé pour l'éducation des jeunes enfants. Ces initiatives visent à offrir un environnement propice à l'épanouissement des plus jeunes.

Une ville de solidarités actives

Un centre de santé pluridisciplinaire libéral sera mis en place pour améliorer l'accès aux soins. La création d'une Résidence Autonomie est également prévue pour soutenir les personnes âgées. Ces projets témoignent d'un engagement fort en faveur de la solidarité au sein de la communauté.

Une ville vivante et conviviale

Le développement d'un parc de loisirs à la Foux et St Hermenier vise à dynamiser la vie locale. Une salle de 2000 places pour des événements culturels et sportifs sera également rénovée. Ces initiatives contribueront à renforcer le tissu social et culturel de Draguignan.