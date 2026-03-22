Résultat de l'élection municipale 2026 à Draguignan : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Draguignan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Draguignan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Draguignan.
L'actu des élections municipales 2026 à Draguignan
11:50 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Draguignan pour l'élection municipale
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Draguignan dimanche dernier, le vote a vu 57,19 % des inscrits se déplacer sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Philippe Schreck qui a terminé premier en rassemblant 44,70 % des voix. Ensuite, Richard Strambio (Union de la droite) a pris la position de dauphin avec 40,03 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 8,40 %, Christophe Terras (Union de la gauche) n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Plus en retrait, François Gibaud, avec la nuance Divers droite, a obtenu 6,87 % des voix, trop peu pour se qualifier seul.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Draguignan
Le deuxième tour des élections municipales à Draguignan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Richard Strambio
Liste d'union à droite
Draguignan au coeur
|
|
Philippe Schreck
Liste d'union à l'extrême-droite
DRAGUIGNAN AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Draguignan
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe SCHRECK (Ballotage) DRAGUIGNAN AUTREMENT
|6 767
|44,70%
|Richard STRAMBIO (Ballotage) Draguignan au coeur
|6 060
|40,03%
|Christophe TERRAS UNI.E.S POUR DRAGUIGNAN
|1 271
|8,40%
|François GIBAUD UNE ECONOMIE FORTE POUR UNE VILLE FORTE
|1 040
|6,87%
|Participation au scrutin
|Draguignan
|Taux de participation
|57,19%
|Taux d'abstention
|42,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|15 444
Source : ministère de l’Intérieur
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