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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Draguignan En pleine campagne électorale municipale, Draguignan se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 40 789 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 548 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 11 294 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (71,15%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Avec 3 469 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 10,00%, Draguignan se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 14,11%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 895 €/an. Pour finir, à Draguignan, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Le RN en position de force à Draguignan pour la municipale 2026 Le parti nationaliste avait échoué à grimper dans les listes qui comptent lors des élections locales à Draguignan il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 31,39% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,71% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 29,43% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 52,14% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 45,33% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 53,24% pour le Rassemblement national. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - Les électeurs de Draguignan peu mobilisés lors des scrutins La participation s'élevait à 43,65 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Draguignan, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, en pleine épidémie de Covid-19 à l'époque. L'élection suprême en 2022 avait ainsi suscité un fort engouement, avec 74,51 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 25,49 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 53,62 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 65,71 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 46,00 % des inscrits. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune où la participation peine à décoller par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de la municipale 2026 à Draguignan, ce paramètre aura en définitive un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Draguignan : retour sur les derniers scrutins en date Philippe Schreck (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections législatives à Draguignan au printemps 2024 avec 53,24%. Sarah Breffy (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 20,41%. Les électeurs tranchaient d'ailleurs le sujet sans trembler dans la circonscription, qui sera privée de second tour Lors du scrutin européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les citoyens de Draguignan avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 45,33% des votes.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Draguignan s'était clairement ancrée à la droite radicale Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Draguignan plébiscitaient Philippe Schreck (RN) avec 29,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Philippe Schreck virant de nouveau en tête avec 52,14% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Draguignan privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (31,39%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 22,60%. Lors de la finale de l'élection à Draguignan, les électeurs accordaient 55,71% pour Marine Le Pen, contre 44,29% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Draguignan une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Draguignan touchée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Concernant la pression fiscale à Draguignan, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est établi à 1 012 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 1 021 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 37,79 % en 2024 (contre environ 22,30 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 1 537 760 € en 2024, bien en deçà des 11 895 860 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 19,26 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Draguignan Les résultats des précédentes élections municipales à Draguignan ont fourni un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes, Richard Strambio (Divers centre) a creusé l'écart en récoltant 53,54% des suffrages. À sa poursuite, Jean-Bernard Miglioli (Les Républicains) a capté 27,63% des votes. Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Draguignan, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.