Résultat de l'élection municipale 2026 à Draveil : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Draveil

Tête de listeListe
Stéphane Lemaitre
Stéphane Lemaitre Liste divers droite
Preserver Draveil
  • Stéphane Lemaitre
  • Sophie Briatte
  • François Rose
  • Cécile Dufour
  • Etienne Marx
  • Marie-Pier Chapuzet
  • Alexandre Fraignac
  • Christelle Derrien
  • Jean-Philippe Vannini
  • Laurence Reubrecht
  • Regis Philippe
  • Régine Aleman
  • David Berthet
  • Mylène Pauron
  • Pierre Gourion
  • Lucie Gourion
  • Daniel Caldas Fernandes
  • Emmanuelle Robaux
  • Emmanuel Trichet
  • Anne Gourion Rogliano
  • Christian Longo
  • Anne Piat
  • Bertrand Petit
  • Acracia Andrieu
  • Gabriel Estrade
  • Alisson Arold
  • Brice Lancelot
  • Corinne Bouchaudon
  • Gilles Grandjean
  • Cindy Petuaud
  • Eric Paulais
  • Audrey Cheul
  • Laurent Vichot
  • Martine Hurteloup
  • Emmanuel Lesur
  • Béatrice Arranger
  • Evans Cherry
  • Charlotte Hurteloup
  • Joël Petuaud
Marc-Antoine Fournier
Marc-Antoine Fournier Liste du Rassemblement National
Agir pour Draveil
  • Marc-Antoine Fournier
  • Angélique Di Mambro
  • Philippe Olivier
  • Yannick Dondina
  • Philippe Brun
  • Corinne Ginfray
  • Cyril Aubry
  • Fabienne Sorolla
  • Didier Phenix
  • Anne Courtault
  • Christophe Dumeix
  • Christine Hec
  • Franck Bodin
  • Anne Boitier
  • Thierry Imbert
  • Sophie Bourdon
  • Andréa Grozdanic
  • Élodie Bourin
  • Jean-Christophe Guilliou
  • Dany Bannery
  • Patrick Colomer
  • Nathalie Mazetier
  • Jacques Colman-Herrera
  • Pauline Hua
  • Paul Pauper
  • Chantal Picq
  • Philippe Tassone
  • Victoire Cruchon
  • Stefan-Cristian Nitu
  • Tatiana Kouleva
  • Michel Closet
  • Laetitita Mary
  • Umberto Marchiori
  • Mireille Zamarra Fernandez
  • Christian Fretigny
  • Évelyne Guillermou
  • Pierre-Louis Choussy
  • Nathalie Vandenberg
  • Jacques Olivier
  • Jeannine Malard
Anne-Marie Jourdanneau-Fort
Anne-Marie Jourdanneau-Fort Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR DRAVEIL
  • Anne-Marie Jourdanneau-Fort
  • Laurent Rousset
  • Faten Hidri
  • Jean Nicolas Kalkias
  • Annette Chevereau
  • Sylvain Paquet
  • Sylvie Doncarli
  • Christophe Chardey
  • Marie-Françoise Dussaud
  • Saïd Dafi
  • Karine Bouillot
  • Emad Zaky Abdou
  • Djamila Matsa
  • Mehdi Mabrouk
  • Natasa Payeur
  • Claude Arfi
  • Aurore Tzarewsky
  • Marc Saint-Julien
  • Michelle Rabeson
  • Amir Hadzic
  • Céline Beguin
  • Maximilien Guala
  • Sophie Abdelli
  • Bernard Robert
  • Stéphanie Tricot
  • Dorian Tores
  • Anne-Hélène Decosne
  • Jean-Claude Gardrat
  • Cécile Sauvan
  • Bruno Beltrami
  • Valérie Joubert
  • Laurent Bocchieri
  • Monique Alexandre
  • Albert Sehoul
  • Aurélie Carducci
  • Yves Morelot
  • Isabelle Scheer
  • Nathanael Ramos
  • Karinne Gazagne
  • Christian Artis
  • Elena Lecoq
Aurelie Lecointre
Aurelie Lecointre Liste de La France insoumise
VOTRE VOIX, NOTRE FORCE AVEC LA FRANCE INSOUMISE
  • Aurelie Lecointre
  • Charles Madede
  • Claudia Liliana Zamora
  • Christopher Ambrosi
  • Maria Cristina Casal Pascoal
  • Pascal Bonodot
  • Rébecca Gaudin
  • Louan Stagnol
  • Mylene Marcucci
  • Emmanuel Bacholle
  • Nazha Raouhi
  • Philippe Selva
  • Sanae Hadraoui
  • Hugo Desmarchelier
  • Agathe Fernandez Mejias
  • Vincent Grimoux
  • Anne-Marie Martin-Carmagnac
  • Jean-Luc Stagnol
  • Olivia Scemama
  • Mario Fernandez Mejias
  • Camille Le Guen
  • Sylvain Joseph
  • Judicia Aubert
  • Yves Berriau
  • Cécile Bonodot
  • Adrien Antoine
  • Brigitte Laguerre
  • Laurent Gounot
  • Nadia Korn
  • Serge Anglard
  • Rachida Ziane
  • Olivier Carbone
  • Nathalie de Battista
  • Pierre Concialdi
  • Yasmina Guessab
  • Gérard Hubert
  • Sandrine Rodriguez
  • Jean Philippe Mugular
  • Pascale Chaussende
François Damerval
François Damerval Liste d'union à gauche
Draveil en commun
  • François Damerval
  • Anne Bloser
  • Jean-Luc Algré
  • Fabienne Bellay
  • Aurelien Maheo
  • Dalila Garah
  • Elie Gaignebet
  • Laura Alfred
  • Olivier Salomon
  • Sophie Anley
  • François Francisci
  • Chantal Hurtado
  • Pierre-Yves Furstenberger
  • Celine Huber
  • Romain Alfred
  • Sandra Chantal Vion
  • Mathieu Vankeirsbilck
  • Yveline Pouillot
  • Gregory Benoit
  • Isabelle Delormel
  • Raphaël Demonchy
  • Sophie Correia
  • Raphael Dolbeau
  • Tiphaine Labreuille
  • Benoit Demaret-Nicolas
  • Eglantine Cluzel
  • Jean-Louis Maurer
  • Frederique Fleurey
  • Jean-Eric Wegrowe
  • Marie Brasch
  • Sylvain Chêne
  • Sylvie Briard
  • François Laurent
  • Maïté Puig
  • Guillaume Gorson-Tanguy
  • Ornella Simonetti
  • Roland Piques
  • Fabienne Spahn
  • Raphael Dell Agostino
  • Sabine Anticevic
  • Michel Gruber
Typhaine Desbois-Bouby
Typhaine Desbois-Bouby Liste divers droite
Engagés pour Draveil
  • Typhaine Desbois-Bouby
  • Stéphane Guin
  • Cecile Vic
  • Jean Bouillet
  • Sara Tilly
  • Thierry Battesti
  • Marie-Pierre Soyer
  • Claude Bernard
  • Charline Guionnet-Jeancler
  • Ali Allouane
  • Hayat Zourhdi
  • Jonathan Decelle
  • Rafea Roques
  • Jonathan Bacquet
  • Stephanie Vilela de Azevedo
  • Jerome Soulié
  • Christelle Desrues Patat
  • Johan Mosca
  • Laurence Bouviala
  • Lucien Beuchard
  • Liliane Sebas
  • Valentin Beal
  • Cécile Pages
  • Stanislas Iborra
  • Aurélie Janodet-Barbarin
  • Titouan Galopin
  • Marie-Line Martino
  • Nicolas Marcet
  • Mireille Sannier
  • Lionel Lancelot
  • Annie Derambure
  • Kiliann Kotas
  • Morgane Courtay
  • Stephane Casagrande-Cecchin
  • Rita Grosperrin
  • Pierre Lebreton
  • Klerwi Landrau
  • Serge Giovannacci
  • Tiffany Calderero
  • David Cardinal
Benoit Grisaud
Benoit Grisaud Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Benoit Grisaud
  • Mathilde Phan Hieu
  • Laurent Benoist
  • Monique Leborgne
  • Prudent Frejus
  • Alexandra Launay
  • Jean-Michel Delepine
  • Cécile Fahs
  • Enzo Mackie
  • Linda Lixfé
  • Roland Jo
  • Michelle Angellier
  • Olivier Russo
  • Bouanga Akiana
  • Antonio Caldas Pereira
  • Kimberley Marol
  • Yazid Khelifa
  • Zaina Amrouche
  • N'Thiata Preira
  • Rosie Stevens
  • Samuel Nlebe
  • Larissa Sonte
  • Joël Bellemin
  • Martine Decologne
  • Gabriel Frade
  • Fiorenza Piras
  • David Belloul
  • Hajer Bouali
  • Julio Serville
  • Nadia Ioudjaoudene
  • Alexis Paris
  • Cécilie Pardonipade
  • David Meyer
  • Françoise Couraud
  • Patrick Goumain
  • Émilie Seychelles
  • Willy Pochot
  • Micheline Lallauret
  • René Bersanetti

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Tron
Georges Tron (29 élus) Draveil notre ville 		4 780 64,61%
  • Georges Tron
  • Anne-Marie Jourdanneau-Fort
  • Richard Privat
  • Sylvie Doncarli
  • Saïd Dafi
  • Marie-Françoise Chanard
  • Laurent Rousset
  • Natasa Payeur
  • Alain Raguenes
  • Simone Arnaud
  • Mehdi Mabrouk
  • Klerwi Landrau
  • Stéphane Lemaitre
  • Typhaine Bouby
  • Thierry Battesti
  • Faten Hidri
  • Régis Philippe
  • Djamila Matsa
  • Stéphane Guin
  • Roxane Bredin
  • Patrick Barranco
  • Annette Chevereau
  • Marc Saint-Julien
  • Michèle Alborghetti
  • Christophe Chardey
  • Aurore Tzarewsky
  • Daniel Despouy
  • Hayat Zourhdi
  • Serge Giovannacci
François Guignard
François Guignard (4 élus) Draveil transition 2020 		1 609 21,74%
  • François Guignard
  • Gabrielle Boeri-Charles
  • François Damerval
  • Fabienne Bellay
Emmanuelle Beauchage
Emmanuelle Beauchage (2 élus) Ensemble reinventons draveil 		827 11,17%
  • Emmanuelle Beauchage
  • Christian Chardonnet
Benoit Grisaud
Benoit Grisaud Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		182 2,46%
Participation au scrutin Draveil
Taux de participation 40,99%
Taux d'abstention 59,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 588

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Tron
Georges Tron (30 élus) Draveil, tout simplement 		6 783 57,50%
  • Georges Tron
  • Florence Fernandez De Ruidiaz
  • Richard Privat
  • Michèle Alborghetti
  • Saïd Dafi
  • Jacqueline Disnard
  • François Levasseur
  • Simone Arnaud
  • Amir Hadzic
  • Sylvie Doncarli
  • Daniel Despouy
  • Faten Hidri
  • Marc Saint-Julien
  • Léonida Afonso
  • Guy Maguero
  • Typhaine Bouby
  • Thierry Battesti
  • Cécile Vic
  • Laurent Rousset
  • Marie-Madeleine Brette
  • Patrick Barranco
  • Hayat Zourhi
  • Eric Marbaix
  • Micheline Boudet
  • Romain Lalanne
  • Véronique Bauce
  • Serge Giovannacci
  • Anne-Sophie Lemullier
  • Claude Arfi
  • Virginie Pomes
Jean-Jacques Lejeune
Jean-Jacques Lejeune (2 élus) Reussir draveil 		1 678 14,22%
  • Jean-Jacques Lejeune
  • Anita Lemasson
Philippe Olivier
Philippe Olivier (2 élus) 100% draveil liste sans etiquette 2014-2020 : une energie nouvelle pour draveil 		1 516 12,85%
  • Philippe Olivier
  • Marie-Pierre Lescure
Jean-Marc Pasquet
Jean-Marc Pasquet (1 élu) Draveil s'eveille 		1 124 9,52%
  • Jean-Marc Pasquet
Jean-Pascal Bonsignore
Jean-Pascal Bonsignore Draveil a gauche 		517 4,38%
Benoit Grisaud
Benoit Grisaud Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		177 1,50%
Participation au scrutin Draveil
Taux de participation 62,98%
Taux d'abstention 37,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Nombre de votants 12 083

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