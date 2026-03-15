Résultat de l'élection municipale 2026 à Draveil : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Draveil [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Draveil sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Draveil.
L'actu des élections municipales 2026 à Draveil
13:09 - Quel était le résultat de la dernière élection à Draveil ?
Les résultats des dernières municipales à Draveil ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Georges Tron (Les Républicains) a raflé la première place en récoltant 64,61% des voix. Derrière, François Guignard (Union de la gauche) a recueilli 21,74% des votes. Cette victoire au premier tour du candidat Les Républicains a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Draveil, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Draveil : les horaires des 20 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les 18 619 votants de Draveil sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. À titre de rappel, en mars 2020, le 1er tour des municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le covid. La liste des candidats en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Les 20 bureaux de vote de la ville de Draveil seront ouverts de 8 h à 20 h pour recevoir les votants. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Draveil
|Tête de listeListe
|
Stéphane Lemaitre
Liste divers droite
Preserver Draveil
|
|
Marc-Antoine Fournier
Liste du Rassemblement National
Agir pour Draveil
|
|
Anne-Marie Jourdanneau-Fort
Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR DRAVEIL
|
|
Aurelie Lecointre
Liste de La France insoumise
VOTRE VOIX, NOTRE FORCE AVEC LA FRANCE INSOUMISE
|
|
François Damerval
Liste d'union à gauche
Draveil en commun
|
|
Typhaine Desbois-Bouby
Liste divers droite
Engagés pour Draveil
|
|
Benoit Grisaud
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Tron (29 élus) Draveil notre ville
|4 780
|64,61%
|
|François Guignard (4 élus) Draveil transition 2020
|1 609
|21,74%
|
|Emmanuelle Beauchage (2 élus) Ensemble reinventons draveil
|827
|11,17%
|
|Benoit Grisaud Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|182
|2,46%
|Participation au scrutin
|Draveil
|Taux de participation
|40,99%
|Taux d'abstention
|59,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 588
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Tron (30 élus) Draveil, tout simplement
|6 783
|57,50%
|
|Jean-Jacques Lejeune (2 élus) Reussir draveil
|1 678
|14,22%
|
|Philippe Olivier (2 élus) 100% draveil liste sans etiquette 2014-2020 : une energie nouvelle pour draveil
|1 516
|12,85%
|
|Jean-Marc Pasquet (1 élu) Draveil s'eveille
|1 124
|9,52%
|
|Jean-Pascal Bonsignore Draveil a gauche
|517
|4,38%
|Benoit Grisaud Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|177
|1,50%
|Participation au scrutin
|Draveil
|Taux de participation
|62,98%
|Taux d'abstention
|37,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,38%
|Nombre de votants
|12 083
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