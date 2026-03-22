Résultat de l'élection municipale 2026 à Draveil : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Draveil

Le deuxième tour des élections municipales à Draveil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marc-Antoine Fournier
Marc-Antoine Fournier Liste du Rassemblement National
Agir pour Draveil
  • Marc-Antoine Fournier
  • Angélique Di Mambro
  • Philippe Olivier
  • Yannick Dondina
  • Philippe Brun
  • Corinne Ginfray
  • Cyril Aubry
  • Fabienne Sorolla
  • Didier Phenix
  • Anne Courtault
  • Christophe Dumeix
  • Christine Hec
  • Franck Bodin
  • Anne Boitier
  • Thierry Imbert
  • Sophie Bourdon
  • Andréa Grozdanic
  • Élodie Bourin
  • Jean-Christophe Guilliou
  • Dany Bannery
  • Patrick Colomer
  • Nathalie Mazetier
  • Jacques Colman-Herrera
  • Pauline Hua
  • Paul Pauper
  • Chantal Picq
  • Philippe Tassone
  • Victoire Cruchon
  • Stefan-Cristian Nitu
  • Tatiana Kouleva
  • Michel Closet
  • Laetitita Mary
  • Umberto Marchiori
  • Mireille Zamarra Fernandez
  • Christian Fretigny
  • Évelyne Guillermou
  • Pierre-Louis Choussy
  • Nathalie Vandenberg
  • Jacques Olivier
  • Jeannine Malard
Anne-Marie Jourdanneau-Fort
Anne-Marie Jourdanneau-Fort Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR DRAVEIL
  • Anne-Marie Jourdanneau-Fort
  • Laurent Rousset
  • Faten Hidri
  • Jean Nicolas Kalkias
  • Annette Chevereau
  • Sylvain Paquet
  • Sylvie Doncarli
  • Christophe Chardey
  • Marie-Françoise Dussaud
  • Saïd Dafi
  • Karine Bouillot
  • Emad Zaky Abdou
  • Djamila Matsa
  • Mehdi Mabrouk
  • Natasa Payeur
  • Claude Arfi
  • Aurore Tzarewsky
  • Marc Saint-Julien
  • Michelle Rabeson
  • Amir Hadzic
  • Céline Beguin
  • Maximilien Guala
  • Sophie Abdelli
  • Bernard Robert
  • Stéphanie Tricot
  • Dorian Tores
  • Anne-Hélène Decosne
  • Jean-Claude Gardrat
  • Cécile Sauvan
  • Bruno Beltrami
  • Valérie Joubert
  • Laurent Bocchieri
  • Monique Alexandre
  • Albert Sehoul
  • Aurélie Carducci
  • Yves Morelot
  • Isabelle Scheer
  • Nathanael Ramos
  • Karinne Gazagne
  • Christian Artis
  • Elena Lecoq
François Damerval
François Damerval Liste d'union à gauche
Draveil en commun
  • François Damerval
  • Anne Bloser
  • Jean-Luc Algré
  • Fabienne Bellay
  • Aurelien Maheo
  • Dalila Garah
  • Elie Gaignebet
  • Laura Alfred
  • Olivier Salomon
  • Sophie Anley
  • François Francisci
  • Chantal Hurtado
  • Pierre-Yves Furstenberger
  • Celine Huber
  • Romain Alfred
  • Sandra Chantal Vion
  • Mathieu Vankeirsbilck
  • Yveline Pouillot
  • Gregory Benoit
  • Isabelle Delormel
  • Raphaël Demonchy
  • Sophie Correia
  • Raphael Dolbeau
  • Tiphaine Labreuille
  • Benoit Demaret-Nicolas
  • Eglantine Cluzel
  • Jean-Louis Maurer
  • Frederique Fleurey
  • Jean-Eric Wegrowe
  • Marie Brasch
  • Sylvain Chêne
  • Sylvie Briard
  • François Laurent
  • Maïté Puig
  • Guillaume Gorson-Tanguy
  • Ornella Simonetti
  • Roland Piques
  • Fabienne Spahn
  • Raphael Dell Agostino
  • Sabine Anticevic
  • Michel Gruber
Typhaine Desbois-Bouby
Typhaine Desbois-Bouby Liste divers droite
Engagés pour Draveil
  • Typhaine Desbois-Bouby
  • Stéphane Guin
  • Cecile Vic
  • Jean Bouillet
  • Sara Tilly
  • Thierry Battesti
  • Marie-Pierre Soyer
  • Claude Bernard
  • Charline Guionnet-Jeancler
  • Ali Allouane
  • Hayat Zourhdi
  • Jonathan Decelle
  • Rafea Roques
  • Jonathan Bacquet
  • Stephanie Vilela de Azevedo
  • Jerome Soulié
  • Christelle Desrues Patat
  • Johan Mosca
  • Laurence Bouviala
  • Lucien Beuchard
  • Liliane Sebas
  • Valentin Beal
  • Cécile Pages
  • Stanislas Iborra
  • Aurélie Janodet-Barbarin
  • Titouan Galopin
  • Marie-Line Martino
  • Nicolas Marcet
  • Mireille Sannier
  • Lionel Lancelot
  • Annie Derambure
  • Kiliann Kotas
  • Morgane Courtay
  • Stephane Casagrande-Cecchin
  • Rita Grosperrin
  • Pierre Lebreton
  • Klerwi Landrau
  • Serge Giovannacci
  • Tiffany Calderero
  • David Cardinal

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Draveil

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne-Marie JOURDANNEAU-FORT
Anne-Marie JOURDANNEAU-FORT (Ballotage) ENSEMBLE POUR DRAVEIL 		2 359 22,62%
Typhaine DESBOIS-BOUBY
Typhaine DESBOIS-BOUBY (Ballotage) Engagés pour Draveil 		2 316 22,21%
François DAMERVAL
François DAMERVAL (Ballotage) Draveil en commun 		2 078 19,93%
Marc-Antoine FOURNIER
Marc-Antoine FOURNIER (Ballotage) Agir pour Draveil 		1 564 15,00%
Stéphane LEMAITRE
Stéphane LEMAITRE (Ballotage) Preserver Draveil 		1 070 10,26%
Aurelie LECOINTRE
Aurelie LECOINTRE VOTRE VOIX, NOTRE FORCE AVEC LA FRANCE INSOUMISE 		895 8,58%
Benoit GRISAUD
Benoit GRISAUD Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		146 1,40%
Participation au scrutin Draveil
Taux de participation 55,97%
Taux d'abstention 44,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 10 599

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Draveil

En savoir plus sur Draveil