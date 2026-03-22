Résultat de l'élection municipale 2026 à Draveil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Draveil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Draveil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Draveil.
L'actu des élections municipales 2026 à Draveil
11:50 - Que disaient les résultats des élections à Draveil il y a une semaine ?
Il y a une semaine à Draveil, le vote s'est soldé par une participation de 55,97 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Anne-Marie Jourdanneau-Fort (Les Républicains) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 22,62 % des votes. Dans son sillage, Typhaine Desbois-Bouby (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 22,21 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, François Damerval (Union de la gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Marc-Antoine Fournier, avec la nuance Rassemblement National, a obtenu 15,00 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Draveil
Le deuxième tour des élections municipales à Draveil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marc-Antoine Fournier
Liste du Rassemblement National
Agir pour Draveil
|
|
Anne-Marie Jourdanneau-Fort
Liste des Républicains
ENSEMBLE POUR DRAVEIL
|
|
François Damerval
Liste d'union à gauche
Draveil en commun
|
|
Typhaine Desbois-Bouby
Liste divers droite
Engagés pour Draveil
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Draveil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne-Marie JOURDANNEAU-FORT (Ballotage) ENSEMBLE POUR DRAVEIL
|2 359
|22,62%
|Typhaine DESBOIS-BOUBY (Ballotage) Engagés pour Draveil
|2 316
|22,21%
|François DAMERVAL (Ballotage) Draveil en commun
|2 078
|19,93%
|Marc-Antoine FOURNIER (Ballotage) Agir pour Draveil
|1 564
|15,00%
|Stéphane LEMAITRE (Ballotage) Preserver Draveil
|1 070
|10,26%
|Aurelie LECOINTRE VOTRE VOIX, NOTRE FORCE AVEC LA FRANCE INSOUMISE
|895
|8,58%
|Benoit GRISAUD Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|146
|1,40%
|Participation au scrutin
|Draveil
|Taux de participation
|55,97%
|Taux d'abstention
|44,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|10 599
Source : ministère de l’Intérieur
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