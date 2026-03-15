Résultat municipale 2026 à Draveil (91210) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Draveil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Draveil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Draveil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne-Marie JOURDANNEAU-FORT
Anne-Marie JOURDANNEAU-FORT ENSEMBLE POUR DRAVEIL 		2 359 22,62%
Typhaine DESBOIS-BOUBY
Typhaine DESBOIS-BOUBY Engagés pour Draveil 		2 316 22,21%
François DAMERVAL
François DAMERVAL Draveil en commun 		2 078 19,93%
Marc-Antoine FOURNIER
Marc-Antoine FOURNIER Agir pour Draveil 		1 564 15,00%
Stéphane LEMAITRE
Stéphane LEMAITRE Preserver Draveil 		1 070 10,26%
Aurelie LECOINTRE
Aurelie LECOINTRE VOTRE VOIX, NOTRE FORCE AVEC LA FRANCE INSOUMISE 		895 8,58%
Benoit GRISAUD
Benoit GRISAUD Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		146 1,40%
Participation au scrutin Draveil
Taux de participation 55,97%
Taux d'abstention 44,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 10 599

Source : ministère de l’Intérieur

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