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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Draveil À Draveil, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,43% et une densité de population de 1894 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (80,45%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 12605 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,17% et d'une population immigrée de 15,97% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,52%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Draveil, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Quelle influence du RN à Draveil aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Draveil en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 17,68% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,40% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 13,49% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Draveil comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 26,92% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 29,86% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 38,11% le dimanche suivant.

16:58 - Draveil classée chez les abstentionnistes avant ces municipales L'envie d'aller voter des électeurs de Draveil constituera un gros enjeu pour cette élection municipale. Les archives de 2020 montrent que 7 588 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 40,99 % (dans la moyenne nationale), l'épidémie de coronavirus ayant impacté fortement la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois rassemblé 76,85 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 52,90 % des électeurs (soit environ 9 793 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 67,70 %, bien au-delà des 48,64 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en retrait des urnes.

15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution à Draveil Le paysage politique de Draveil a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un bastion de la gauche radicale, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un territoire difficile à étiqueter. Les Européennes 2024 à Draveil avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,92%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait récolté 15,66% des voix. Julie Ozenne (Union de la gauche) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Draveil après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 36,63%. Paul-Henri Merrien (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 29,86%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julie Ozenne culminant à 61,89% des voix localement.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Draveil s'était fortement ancrée à la gauche Lors des législatives de 2022, les votants de Draveil portaient leur choix sur Nadhera Beletreche (Nupes) avec 32,47% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Marie Guévenoux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,27%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Draveil quelques semaines plus tôt plaçait Jean-Luc Mélenchon en pole position avec 27,83% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 27,07%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 64,60%, contre 35,40% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Draveil comme une commune très ancrée à gauche.

12:58 - Une fiscalité stable à Draveil qui pèsera sur le résultat À Draveil, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,63 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 380 650 €, loin des quelque 8,99127 millions d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Draveil s'est établi à 37,55 % en 2024 (contre 17,02 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Draveil s'est chiffrée à 1 041 euros en 2024 (contre 976 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Draveil ? Les résultats des dernières municipales à Draveil ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Georges Tron (Les Républicains) a raflé la première place en récoltant 64,61% des voix. Derrière, François Guignard (Union de la gauche) a recueilli 21,74% des votes. Cette victoire au premier tour du candidat Les Républicains a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Draveil, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.