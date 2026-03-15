Résultat municipale 2026 à Draveil (91210) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Draveil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Draveil, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Draveil [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne-Marie JOURDANNEAU-FORT ENSEMBLE POUR DRAVEIL
|2 359
|22,62%
|Typhaine DESBOIS-BOUBY Engagés pour Draveil
|2 316
|22,21%
|François DAMERVAL Draveil en commun
|2 078
|19,93%
|Marc-Antoine FOURNIER Agir pour Draveil
|1 564
|15,00%
|Stéphane LEMAITRE Preserver Draveil
|1 070
|10,26%
|Aurelie LECOINTRE VOTRE VOIX, NOTRE FORCE AVEC LA FRANCE INSOUMISE
|895
|8,58%
|Benoit GRISAUD Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|146
|1,40%
|Participation au scrutin
|Draveil
|Taux de participation
|55,97%
|Taux d'abstention
|44,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|10 599
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Draveil [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Draveil en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Draveil
19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Draveil
À Draveil, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,43% et une densité de population de 1894 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (80,45%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 12605 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,17% et d'une population immigrée de 15,97% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,52%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Draveil, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.
17:57 - Quelle influence du RN à Draveil aux municipales 2026 ?
Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Draveil en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 17,68% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,40% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 13,49% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Draveil comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 26,92% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 29,86% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 38,11% le dimanche suivant.
16:58 - Draveil classée chez les abstentionnistes avant ces municipales
L'envie d'aller voter des électeurs de Draveil constituera un gros enjeu pour cette élection municipale. Les archives de 2020 montrent que 7 588 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 40,99 % (dans la moyenne nationale), l'épidémie de coronavirus ayant impacté fortement la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois rassemblé 76,85 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 52,90 % des électeurs (soit environ 9 793 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 67,70 %, bien au-delà des 48,64 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en retrait des urnes.
15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution à Draveil
Le paysage politique de Draveil a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un bastion de la gauche radicale, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un territoire difficile à étiqueter. Les Européennes 2024 à Draveil avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,92%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait récolté 15,66% des voix. Julie Ozenne (Union de la gauche) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Draveil après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 36,63%. Paul-Henri Merrien (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 29,86%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julie Ozenne culminant à 61,89% des voix localement.
14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Draveil s'était fortement ancrée à la gauche
Lors des législatives de 2022, les votants de Draveil portaient leur choix sur Nadhera Beletreche (Nupes) avec 32,47% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Marie Guévenoux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,27%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Draveil quelques semaines plus tôt plaçait Jean-Luc Mélenchon en pole position avec 27,83% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 27,07%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 64,60%, contre 35,40% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Draveil comme une commune très ancrée à gauche.
12:58 - Une fiscalité stable à Draveil qui pèsera sur le résultat
À Draveil, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,63 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 380 650 €, loin des quelque 8,99127 millions d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Draveil s'est établi à 37,55 % en 2024 (contre 17,02 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Draveil s'est chiffrée à 1 041 euros en 2024 (contre 976 € en 2020).
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Draveil ?
Les résultats des dernières municipales à Draveil ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Georges Tron (Les Républicains) a raflé la première place en récoltant 64,61% des voix. Derrière, François Guignard (Union de la gauche) a recueilli 21,74% des votes. Cette victoire au premier tour du candidat Les Républicains a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Draveil, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Draveil : les horaires des 20 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les 18 619 votants de Draveil sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. À titre de rappel, en mars 2020, le 1er tour des municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le covid. La liste des candidats en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Les 20 bureaux de vote de la ville de Draveil seront ouverts de 8 h à 20 h pour recevoir les votants. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
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