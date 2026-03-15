Résultat municipale 2026 à Drefféac (44530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Drefféac - Tour 1
- Election municipale 2026 à Drefféac [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Drefféac
- Drefféac (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Drefféac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Drefféac, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Drefféac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe JOUNY (18 élus) BIEN VIVRE ENSEMBLE A DREFFEAC
|890
|80,84%
|
|Eric CARRON (1 élu) DREFFEAC2026
|211
|19,16%
|
|Participation au scrutin
|Drefféac
|Taux de participation
|61,95%
|Taux d'abstention
|38,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|1 125
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Drefféac [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Drefféac en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Drefféac
19:18 - Drefféac : municipales et dynamiques démographiques
Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Drefféac, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 971 logements pour 2 288 habitants, la densité de la ville est de 162 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 90 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 233 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (89,70%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,70% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,26%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 29 908 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Drefféac, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.
17:57 - À Drefféac, le RN s'annonce en force aux municipales 2026
Le mouvement nationaliste n'était pas représenté pour la dernière campagne municipale à Drefféac il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 27,68% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 47,14% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 24,21% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Drefféac comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 36,29% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,95% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il finira avec 46,22% le dimanche suivant.
16:58 - Quelle participation attendre à Drefféac aux municipales ?
À l'occasion des élections municipales de 2026, le score de l'abstention pèsera sur les résultats de Drefféac. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 62,91 % lors des précédentes élections municipales, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays alors que l'épidémie de Covid-19 planait sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 20,43 % des habitants inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 53,62 % en 2022 à seulement 31,12 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 49,33 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une localité souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Drefféac
Les élections des députés à Drefféac du printemps 2024, plaçaient Michel Hunault (Union de l'extrême droite) aux avants-postes avec 32,95% au premier tour, devant Véronique Mahé (Union de la gauche) avec 26,96%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Sandrine Josso (Ensemble !), avec 53,78%. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Drefféac avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,29%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,01% des suffrages. Le contexte politique de Drefféac a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.
14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Drefféac ?
Lors des législatives de 2022, les votants de Drefféac accordaient leurs suffrages à Veronique Mahé (Nupes) avec 31,71% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,14% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Drefféac choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 29,47% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 27,68%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,86% pour Emmanuel Macron, contre 47,14% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Drefféac comme une ville à la croisée des chemins politiques.
12:58 - Philippe JOUNY a-t-il maîtrisé la fiscalité à Drefféac ?
Si on analyse la fiscalité de Drefféac, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,12 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 7 140 €, bien en deçà des 301 400 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Drefféac a évolué pour se fixer à environ 36,72 % en 2024 (contre 19,78 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, située à près de 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison éclairant. Cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Drefféac a atteint environ 431 euros en 2024 (contre 480 € en 2020).
11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur les résultats des élections municipales 2020 à Drefféac
Les résultats des dernières élections municipales à Drefféac ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Sans aucune opposition, 'Dreffeac dynamique pour un avenir solidaire' a naturellement engrangé 574 voix (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Drefféac, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Cette année, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Un indice est vraisemblablement à trouver dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Drefféac
À l’occasion des municipales de 2026, les habitants de Drefféac devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la commune. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Drefféac est affichée plus bas. A noter que les 2 bureaux de vote de la commune de Drefféac fermeront leurs portes à 18 heures. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez gratuitement les résultats des élections à Drefféac dès leur publication.
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