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19:18 - Drefféac : municipales et dynamiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Drefféac, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 971 logements pour 2 288 habitants, la densité de la ville est de 162 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 90 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 233 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (89,70%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,70% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,26%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 29 908 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Drefféac, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - À Drefféac, le RN s'annonce en force aux municipales 2026 Le mouvement nationaliste n'était pas représenté pour la dernière campagne municipale à Drefféac il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 27,68% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 47,14% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 24,21% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Drefféac comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 36,29% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,95% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il finira avec 46,22% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle participation attendre à Drefféac aux municipales ? À l'occasion des élections municipales de 2026, le score de l'abstention pèsera sur les résultats de Drefféac. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 62,91 % lors des précédentes élections municipales, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays alors que l'épidémie de Covid-19 planait sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 20,43 % des habitants inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 53,62 % en 2022 à seulement 31,12 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 49,33 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une localité souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Drefféac Les élections des députés à Drefféac du printemps 2024, plaçaient Michel Hunault (Union de l'extrême droite) aux avants-postes avec 32,95% au premier tour, devant Véronique Mahé (Union de la gauche) avec 26,96%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Sandrine Josso (Ensemble !), avec 53,78%. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Drefféac avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,29%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,01% des suffrages. Le contexte politique de Drefféac a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Drefféac ? Lors des législatives de 2022, les votants de Drefféac accordaient leurs suffrages à Veronique Mahé (Nupes) avec 31,71% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,14% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Drefféac choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 29,47% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 27,68%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,86% pour Emmanuel Macron, contre 47,14% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Drefféac comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Philippe JOUNY a-t-il maîtrisé la fiscalité à Drefféac ? Si on analyse la fiscalité de Drefféac, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,12 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 7 140 €, bien en deçà des 301 400 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Drefféac a évolué pour se fixer à environ 36,72 % en 2024 (contre 19,78 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, située à près de 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison éclairant. Cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Drefféac a atteint environ 431 euros en 2024 (contre 480 € en 2020).

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur les résultats des élections municipales 2020 à Drefféac Les résultats des dernières élections municipales à Drefféac ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Sans aucune opposition, 'Dreffeac dynamique pour un avenir solidaire' a naturellement engrangé 574 voix (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Drefféac, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Cette année, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Un indice est vraisemblablement à trouver dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur.