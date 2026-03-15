Résultat municipale 2026 à Drefféac (44530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Drefféac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Drefféac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Drefféac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe JOUNY
Philippe JOUNY (18 élus) BIEN VIVRE ENSEMBLE A DREFFEAC 		890 80,84%
  • Philippe JOUNY
  • Marylise CAUX
  • Jean-Yves COQUELIN
  • Anne NOBLET
  • Cedric LEFRERE
  • Severine LESCOUEZEC
  • Jean-Michel SOUCHU
  • Nathalie POULAIN
  • Sebastien SCHRAEN
  • Soizick LE DERFF
  • Yves-Marie HALGAND
  • Anne-Emmanuelle LE LURON MARINHEIRO
  • Antoine RENOULT
  • Laetitia VIGNOL-TILLARD
  • Benjamin GRAINDORGE
  • Christine GRENIER
  • Dylan MOYON
  • Clemence MARTIN DU PUYTISON
Eric CARRON
Eric CARRON (1 élu) DREFFEAC2026 		211 19,16%
  • Eric CARRON
Participation au scrutin Drefféac
Taux de participation 61,95%
Taux d'abstention 38,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 1 125

Source : ministère de l’Intérieur

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