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19:17 - Les défis socio-économiques de Drémil-Lafage et leurs implications électorales Comment la population de Drémil-Lafage peut-elle impacter le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,83% et une densité de population de 210 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 30,02%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (7,04%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,50%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (50,44%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Drémil-Lafage, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Quelle est la place du RN à Drémil-Lafage ? Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Drémil-Lafage en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 18,18% des bulletins exprimés lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 35,31% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 15,20% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Drémil-Lafage comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 26,04% aux élections européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 31,28% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,50% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Drémil-Lafage En 2020, la participation à Drémil-Lafage avait atteint 55,29 % lors du premier tour, au-dessus de la moyenne nationale, représentant 1 244 votants alors que le Covid pesait sur l'événement. La course à l'Élysée en 2022 avait toutefois provoqué un fort engouement, avec 84,78 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 15,22 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 62,74 % des électeurs (soit environ 1 377 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 77,80 %, bien au-delà des 59,45 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité fortement mobilisée aux urnes. En ce jour d'élections municipales à Drémil-Lafage, cette contingence sera quoi qu'il en soit regardée de près.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Drémil-Lafage il y a deux ans La physionomie politique de Drémil-Lafage a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un fief macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les élections européennes 2024 à Drémil-Lafage avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (26,04%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 21,16% des suffrages. Les élections des députés à Drémil-Lafage quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Stéphanie Alarcon (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 31,28% au premier tour, devant Corinne Vignon (Majorité présidentielle) avec 30,03%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Corinne Vignon (Ensemble !) en tête avec 37,49%.

14:57 - Les électeurs de Drémil-Lafage avaient clairement privilégié le centre il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Drémil-Lafage accordaient leurs suffrages à Corinne Vignon (Ensemble !) avec 30,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,23%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Drémil-Lafage tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,63% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 20,54%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 64,69% pour Emmanuel Macron, contre 35,31% pour de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central.

12:58 - Ida RUSSO a-t-elle augmenté la fiscalité à Drémil-Lafage ? S'agissant de la pression fiscale de Drémil-Lafage, la facture moyenne versée par foyer fiscal a atteint environ 773 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 638 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 37,09 % en 2024 (contre près de 15,19 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 24 010 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 516 490 € récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 13,64 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Drémil-Lafage S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Drémil-Lafage peut s'avérer instructif. Lors du premier rendez-vous électoral, Ida Russo a imposé son rythme en obtenant 52,42% des suffrages. Deuxième, Bruno Vermersch a recueilli 47,57% des suffrages. Cette victoire sans appel a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Drémil-Lafage, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.