Résultat municipale 2026 à Drémil-Lafage (31280) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Drémil-Lafage a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Drémil-Lafage, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Drémil-Lafage [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno BONARDI
Bruno BONARDI (18 élus) Drémil-Lafage, un village uni pour un nouvel élan 		793 53,47%
  • Bruno BONARDI
  • Alexandra BOQUEL
  • Romain ROQUELAURE GERVAIS
  • Élodie GUERAO
  • Gilles CLARENS
  • Gabrielle BAILLON
  • Bastien KONOPNICKI
  • Anaïs PERIES
  • Lucas ROBERT
  • Déborah GIMENEZ
  • Guillaume PUISSANT
  • Mélina DE LIMA
  • Nicolas FORESTIER
  • Anne DROUILLARD
  • Louis DESARNAUD
  • Marie WALTHER
  • Jérôme ROLLAND
  • Christine CUERVO-LOMBARD
Ida RUSSO
Ida RUSSO (5 élus) Continuons d'avancer ensemble 		690 46,53%
  • Ida RUSSO
  • Michel AZENS
  • Florence DE BOLLARDIERE
  • Jean-Paul COUSI
  • Léna SELTZ
Participation au scrutin Drémil-Lafage
Taux de participation 69,77%
Taux d'abstention 30,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 1 521

Source : ministère de l’Intérieur

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