Résultat municipale 2026 à Dreuil-lès-Amiens (80470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dreuil-lès-Amiens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dreuil-lès-Amiens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dreuil-lès-Amiens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Christine MISSIAEN
Marie-Christine MISSIAEN (15 élus) DREUIL - UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 		439 57,31%
  • Marie-Christine MISSIAEN
  • Bruno DESANDERE
  • Myriam IDÉ
  • Yahia BOUHADAD
  • Sophie PIOLÉ
  • Bernard MICHALAK
  • Anne CALVARIN POTTIER
  • Florent GIGOT
  • Pauline DUFLOS
  • Gaylord RIBREAU
  • Yvette CARTON
  • Patrick LOMBE TAMBWE
  • Lauréna EDDARHRI-PRANLOUP
  • Frédéric LEFEVRE
  • Marie-Angélique COQUELLE-BACQUET
Philippe PETIT
Philippe PETIT (4 élus) DREUIL, NOTRE AVENIR EN COMMUN 		327 42,69%
  • Philippe PETIT
  • Delphine LOIR
  • Jean-Yves BEAUVOIS
  • Marie-Ange DEMARAIS
Participation au scrutin Dreuil-lès-Amiens
Taux de participation 67,92%
Taux d'abstention 32,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Nombre de votants 796

Source : ministère de l’Intérieur

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