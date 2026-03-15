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19:20 - Élections à Dreuil-lès-Amiens : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Dreuil-lès-Amiens, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 582 habitants répartis dans 759 logements, cette ville présente une densité de 497 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 73 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 893 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,35%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 32,32% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 37,09% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 308,72 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. En conclusion, Dreuil-lès-Amiens incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Quel score pour le RN à Dreuil-lès-Amiens aux derniers scrutins ? Le parti nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Dreuil-lès-Amiens en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 25,95% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,92% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 27,47% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Dreuil-lès-Amiens comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,00% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,12% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 41,52% lors du vote final, actant la victoire pour Zahia Hamdane.

16:58 - Une abstention de 49,09 % à Dreuil-lès-Amiens aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 49,09 % à Dreuil-lès-Amiens lors du dernier scrutin municipal, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays alors que l'événement était incertain, en pleine épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 26,93 % des inscrits. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais il est pertinent d'observer la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 54,43 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 31,83 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,52 %. Si on suit la trajectoire globale, la ville se positionne in fine comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. Pour cette élection municipale 2026, cette particularité à Dreuil-lès-Amiens sera en définitive fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Dreuil-lès-Amiens Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Dreuil-lès-Amiens accordaient leurs suffrages à Damien Toumi (Rassemblement National) avec 37,12% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Damien Toumi culminant à 41,52% des votes localement. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,00%). Le contexte politique de Dreuil-lès-Amiens a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Pour les élections 2026, Dreuil-lès-Amiens demeure un territoire difficile à situer politiquement Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Dreuil-lès-Amiens plébiscitaient Nadia Hermans (RN) avec 27,47% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Barbara Pompili (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,60%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Dreuil-lès-Amiens accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 33,79%, devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 25,95%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,08% pour Emmanuel Macron, contre 43,92% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Dreuil-lès-Amiens révèle une ville politiquement partagée.

12:58 - Fiscalité en hausse à Dreuil-lès-Amiens : un impact sur le scrutin municipal À Dreuil-lès-Amiens, en matière de fiscalité locale, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 763 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 484 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 46,20 % en 2024 (contre 20,66 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 4 780 € en 2024. Un apport qui est loin des 173 300 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 9,91 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Dreuil-lès-Amiens À Dreuil-lès-Amiens, les résultats des élections municipales de 2020 ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour, Maria Trefcon a pris les commandes en recueillant 407 voix (62,80%). À sa poursuite, Michel Thiefaine a engrangé 37,19% des votes. Ce succès d'emblée de Maria Trefcon a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Dreuil-lès-Amiens, cet équilibre pose les bases. Au vu de cette victoire retentissante, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.