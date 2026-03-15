Résultat de l'élection municipale 2026 à Dreux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dreux

Tête de listeListe
Abdel-Kader Guerza
Abdel-Kader Guerza Liste divers centre
Dreux rassemblée
  • Abdel-Kader Guerza
  • Sabine Fretey
  • Christophe Le Dorven
  • Véronique Julie
  • Hakan Yildiz
  • Marie-Françoise Scavennec
  • Mathieu Tribouillois
  • Martine Pitou
  • Philippe Rive
  • Caroline Simoes
  • Christophe Le Ciclé
  • Corinne Dubessay
  • Mattis Aït-Mouhoub
  • Halima Taibi
  • André Homps
  • Fatima Messaoudi
  • Ratko Klisura
  • Caroline Bray
  • Mounir Chakkar
  • Fouzia Kamal
  • Jacques Alim
  • Florence Archambaudiere
  • Nelson Fonseca
  • Nadine Cholin
  • Arnaud Dautrey
  • Asma Shahzad
  • Slimane Mordi
  • Sophie Willemin
  • Frédéric Covet
  • Lily Vidjanagni
  • Elhadj Ka
  • Roseline Haie
  • Philippe Barbier
  • Véronique Houplain
  • Francis Pelletier
  • Murielle Larose
  • François Lemonne
  • Chantal Deseyne
  • Pascal Rossion
  • Claire Rey-Jaguin
  • Guy Tinlot
Adrien Denis
Adrien Denis Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Adrien Denis
  • Viviane Moguelet
  • Bayram Sezgin
  • Solène Marc
  • Abderrahim Boujida
  • Jennifer Monthezume
  • Hadj Bouazza
  • Aurélia Garnier
  • Christian Neveu
  • Hadamou Samba
  • Olivier Gabet
  • Christine Baman
  • Philippe Vignardet
  • Natacha Gargar
  • Yassine Bentaifour
  • Assatou Gueye
  • Said Belmoktar
  • Sylvie Taillandier
  • Safieddine Nasri
  • Kheira Bourahla
  • Paul Houénassou
  • Agathe Maitre
  • Mike Himmer
  • Camélia Boucherit
  • Aka Amon
  • Kheira Tahri
  • Erwann Eyoum
  • Nathalie Jumeau
  • Mohammed Tamraoui
  • Nimra Ghulam
  • Louis Fortas
  • Odile Le Cozler
  • Youssef Madani
  • Chaïma Zgoud
  • Redouane Essamaoui
  • Espérance Tchibinda-Orenda
  • Pascal Baruzier
  • Michelle Samson
  • Hamida Ferraoun
Béatrice Jaffrenou
Béatrice Jaffrenou Liste d'extrême-gauche
DREUX : 100% SERVICES PUBLICS
  • Béatrice Jaffrenou
  • Dominique Maillot
  • Nina Seydi
  • Dylan Damour
  • Boutheïna Yagoubi
  • Celal Emre
  • Carine Desset
  • Mickaël Chautard
  • Sabrina Dellali
  • Sébastien Rougeron
  • Séverine Viel
  • Mostafa Bahli
  • Catherine Gissat
  • Attef Amamra
  • Perihan Colaklar
  • Nordine Radigh
  • Véronique Longy
  • Michel Hamon
  • Mouna Tabib
  • El Miloud Chbabi
  • Béatrice Duarte Isabelinha
  • Émile Serge Culy
  • Florence Prunier
  • Guillaume Maillot
  • Rhaïma Bencheikh
  • Sébastien Rouyer
  • Élyane Fulgence
  • Mamadou Gueye
  • Martine Hamon
  • Thierry Valter
  • Françoise Remay
  • Laurent Simon
  • Marie-Rose Linant
  • Olivier Chedeville
  • Florence Lheureux
  • Gérard Parmentier
  • Anne Pavlik
  • Francis David
  • Gisèle Massot
Aïssa Hirti
Aïssa Hirti Liste Divers
DREUX ENSEMBLE
  • Aïssa Hirti
  • Morgane Bonhomme
  • Selim Sonmez
  • Amina Abbou
  • Abdeljalil Bourass
  • Caroline Lisette Iften
  • Saïd Maddah
  • Mélodie Frein
  • Mohammad Mohammad
  • Soumia Mousalli
  • Hakan Uysal
  • Sakhina Berrouigat
  • Hamza Dhaimi
  • Sandrine Pontet
  • Thierry Cimanga Mukunayi
  • Alka Mushtaq
  • Dylan Breviere
  • Méissane Moussouni
  • Mahir Guzelcicek
  • Samira Bougherara
  • Zakariya Chouchane
  • Fatma Fidan
  • Birol Onal
  • Zohra Hajji
  • Antonio Morais Vaz
  • Lina Shakhun
  • Mamadou-Abdoulaye Ba
  • Laura Depussay
  • Abid Mohammed
  • Pauline Birot
  • Jordan Breviere
  • Aminta Ndoye
  • Jéber Trad
  • Jasmine Charafa
  • Ozan Yesil
  • Jamila Saissi
  • Adem Lamali
  • Sonia Agrebi
  • Johann Bonhomme
  • Céline Marcos Y Regatos
  • Mamoudou Sall
Pierre-Frédéric Billet
Pierre-Frédéric Billet Liste divers droite
DREUX, L'AMBITION D'UNE VILLE !
  • Pierre-Frédéric Billet
  • Caroline Vabre
  • Eric Duquesnoy
  • Marie Dalençon
  • Jean-Michel Poisson
  • Esra Atsak
  • Talal Abdul-Kader
  • Mariam Cissé
  • Sébastien Leroux
  • Lydie Guérin
  • Christophe Panek
  • Ghizlane Daoud
  • Mohiedine Alami
  • Sandrine Bouanga
  • Youssef Ben Faddoul
  • Hélène Barbe
  • Yucel Kisa
  • Audrey Arbane
  • Émeric Stamper
  • Christine Picard
  • Ammar Zahir
  • Huguette Poisson
  • Alain Guenzi
  • Silvia Cousin
  • François Jaguin
  • Sarah Ennebati
  • Nicola Carnevale
  • Ambre Canelas
  • Chahid Hafid
  • Anissa Oumouloud
  • Bruno Masselin
  • Christelle Simone Lebreton Champigny
  • Guy Moreau
  • Mathilde Gallou
  • Mokhtar Erraji
  • Annabelle Plewinski
  • Franck Carbonnel
  • Hayet Fettomi
  • Mustapha El Garhi
  • Zeynep Kisa Kaya
  • Benjamin Caulier
Valentino Gambuto
Valentino Gambuto Liste d'union à gauche
Réinventons Dreux avec Valentino Gambuto
  • Valentino Gambuto
  • Samia Hirti
  • Lionel Wartelle
  • Nadia Faveris
  • Denis Ledoré
  • Élise Moustakim
  • Moncef Magri
  • Nathalie Bonvalot
  • Vincent Cochereau
  • Marion Stinat
  • Alban Régade
  • Jocelyne Duloir
  • Abdoulaye Guéyé
  • Kibriye Sengül
  • Moussa Arab
  • Karine Perrin
  • Éric Lenud
  • Vilma Tortuel
  • Patrick Quinio
  • Myriam Scavo
  • Laurent Fontaine
  • Joyce Jackson
  • Guy Richard
  • Sophie Danos
  • Martin Moiffac Kawchagie
  • Isabelle Tuccillo
  • Alain Cotonnec
  • Rosanna Chadoin
  • Cyrille Saunier
  • Gisèle Boullais
  • Guy Cauchon
  • Marie-Christine Soria-Piles
  • Christian Peyrot
  • Christelle Le Gallic
  • Lakhdar Metalsi
  • Isabelle Aupet
  • Franck Augustin
  • Annick Bouilly
  • Jean-Luc Lecuyer
  • Anne Chevreteau
  • Jean Soria-Piles
Youssef Lamrini
Youssef Lamrini Liste divers gauche
J'AIME DREUX !
  • Youssef Lamrini
  • Yasemin Albayrak
  • Jean Lespinas
  • Leïla El Bahraoui
  • Fabrice Neiveyans
  • Yamina Bouhadra
  • Abou Sao
  • Philippine Arnal
  • Majid Kazam
  • Ilhame Mansouri
  • Boubakar Ba
  • Sophie Nadia Mekhlouche
  • Michaël Gayer
  • Fatima Zohra Jabri
  • Othmane Bouras
  • Catherine Beaumont
  • Brice Derrien
  • Latifa Biazzane
  • Yahya Jabri
  • Isabelle Huet
  • Youssef Benzitoune
  • Alia Hamsi
  • Tahar Belazani
  • Prescillia Petit
  • Ilyes Chennoufi
  • Sofia Brahimi
  • Wilfredo Barrionuevo
  • Souad Mourajid
  • Khalid Lamlahi
  • Peggy Lopez
  • Rachid El Asri
  • Malika Maaza
  • Romain Couroyer
  • Inès Fathia Kamouchi
  • Mohammed Souyeh
  • Cindy Devault
  • Amar Nasir
  • Nakani Coulibaly
  • Müstüm Simsek
  • Patricia Fontaine
  • Victor-Andréas Huet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Frédéric Billet
Pierre-Frédéric Billet (31 élus) Ensemble bâtissons demain 		3 248 58,75%
  • Pierre-Frédéric Billet
  • Chantal Deseyne
  • Talal Abdel-Kader
  • Caroline Vabre
  • Arnaud Dautrey
  • Lydie Georgette Lucie Guerin
  • Pascal Rossion
  • Mariam Cissé
  • Sébastien Leroux
  • Christine Picard
  • Mounir Chakkar
  • Sophie Willemin
  • Jacques Alim
  • Josette Philippe
  • Aïssa Hirti
  • Amber Niaz
  • Jean-Michel Poisson
  • Fouzia Kamal
  • Nelson Fonseca
  • Valérie Verdier
  • Yucel Kisa
  • Noura Berdane
  • Ratko Klisura
  • Hélène Barbe
  • Alain Guenzi
  • Lucie Brotin
  • Cherif Derbali
  • Caroline Lisette Iften
  • Claude Jonnier
  • Silvia Cousin
  • François Jaguin
Michaële De La Giroday
Michaële De La Giroday (8 élus) Unis pour dreux 		2 280 41,24%
  • Michaële De La Giroday
  • Valentino Gambuto
  • Florence Archambaudiere Le Parc
  • Maxime David
  • Carine Gentil
  • André Homps
  • Marie-Françoise Scavennec
  • Laurent Fontaine
Participation au scrutin Dreux
Taux de participation 33,15%
Taux d'abstention 66,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 797

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Frédéric Billet
Pierre-Frédéric Billet Ensemble bâtissons demain 		2 160 35,76%
Michaële De La Giroday
Michaële De La Giroday Dreux notre ville 		916 15,16%
Valentino Gambuto
Valentino Gambuto Demain, dreux en mieux! 		781 12,93%
Maxime David
Maxime David Renouveau drouais 		721 11,93%
Ali Ben Akki
Ali Ben Akki Dreux notre avenir ensemble 		525 8,69%
Marc De Ferrières
Marc De Ferrières Rassemblement pour dreux 		441 7,30%
Mickaël Octor
Mickaël Octor Dreux sa force c'est vous 		226 3,74%
Agnès Cueille
Agnès Cueille Pour dreux en commun 		132 2,18%
Béatrice Jaffrenou
Béatrice Jaffrenou La ville aux travailleurs, pas aux spéculateurs! dreux 100% service public 		75 1,24%
Adrien Denis
Adrien Denis Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		62 1,02%
Participation au scrutin Dreux
Taux de participation 35,92%
Taux d'abstention 64,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 262

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Hamel
Gérard Hamel (30 élus) Tous fiers de dreux 		4 079 48,09%
  • Gérard Hamel
  • Naïma M'faddel-Ntidam
  • André Homps
  • Fabienne Lhomme
  • Jacques Lemare
  • Valérie Guillot Marechal
  • Cherif Derbali
  • Florence Archambaudiere Le Parc
  • Alain Gabrielli
  • Michaële De La Giroday
  • Sébastien Leroux
  • Josette Philippe
  • Claude Jonnier
  • Fabienne Romezin
  • Jean-Michel Poisson
  • Hélène Baffet
  • Pascal Rossion
  • Lydie Guerin
  • Christophe Le Dorven
  • Noura Imerraden
  • Aïssa Hirti
  • Nejla Karadere
  • Mounir Chakkar
  • Josette Martin
  • Dominique Maisons
  • Sophie Willemin
  • Mourad Souni
  • Charline Didelot
  • Jacques Alim
  • Marie-Pierre Jaouen
Valentino Gambuto
Valentino Gambuto (4 élus) Osez dreux ambitieuse 		2 006 23,65%
  • Valentino Gambuto
  • Gisèle Depecher-Boullais
  • Christian Mager-Maury
  • Pascaline Maupas-Rabine
Tayeb Touazi
Tayeb Touazi (3 élus) Dreux, une vraie ambition 		1 378 16,24%
  • Tayeb Touazi
  • Yvane Pouhaer
  • Bruno Bonnevalle
Thérèse Mauboussin
Thérèse Mauboussin (2 élus) Dreux bleu marine 		1 018 12,00%
  • Thérèse Mauboussin
  • Edouard Gladczak
Participation au scrutin Dreux
Taux de participation 50,39%
Taux d'abstention 49,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,02%
Nombre de votants 8 745

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Hamel
Gérard Hamel Tous fiers de dreux 		3 584 42,62%
Valentino Gambuto
Valentino Gambuto Osez dreux ambitieuse 		1 750 20,81%
Tayeb Touazi
Tayeb Touazi Dreux, une vraie ambition 		1 454 17,29%
Thérèse Mauboussin
Thérèse Mauboussin Dreux bleu marine 		1 131 13,44%
Gérard Frainais
Gérard Frainais Dreux a gauche 		292 3,47%
Béatrice Jaffrenou
Béatrice Jaffrenou Unite et resistance (soutenue par le parti ouvrier independant) 		198 2,35%
Participation au scrutin Dreux
Taux de participation 49,97%
Taux d'abstention 50,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Nombre de votants 8 672

Villes voisines de Dreux

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