Résultat de l'élection municipale 2026 à Dreux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dreux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Dreux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dreux.
L'actu des élections municipales 2026 à Dreux
13:09 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Dreux
L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Dreux est très instructive. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Pierre-Frédéric Billet (Divers droite) a distancé ses rivaux en récoltant 2 160 soutiens (35,76%). Juste derrière, Michaële De La Giroday (Divers droite) a capté 916 votes (15,16%). Cet avantage particulier plaçait la première liste dans une position très favorable. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Pierre-Frédéric Billet l'a finalement emporté avec 3 248 suffrages (58,75%), face à Michaële De La Giroday s'adjugeant 41,24% des votants. Le fossé initial s'est confirmé et encore élargi, débouchant sur une victoire écrasante et incontestable. En dépit du fait que Michaële De La Giroday a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 1 364 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.
09:57 - Journée électorale à Dreux : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales offrent la possibilité aux 17 929 votants de Dreux de donner leur opinion sur la manière dont est régie leur commune. Quel candidat sera élu après Pierre-Frédéric Billet, qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Dreux est mise à disposition ci-dessous. Les 18 bureaux de vote de la ville de Dreux sont accessibles jusqu'à 18 h pour recevoir les électeurs. Cette page affichera les résultats à Dreux à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dreux
|Tête de listeListe
|
Abdel-Kader Guerza
Liste divers centre
Dreux rassemblée
|
|
Adrien Denis
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Béatrice Jaffrenou
Liste d'extrême-gauche
DREUX : 100% SERVICES PUBLICS
|
|
Aïssa Hirti
Liste Divers
DREUX ENSEMBLE
|
|
Pierre-Frédéric Billet
Liste divers droite
DREUX, L'AMBITION D'UNE VILLE !
|
|
Valentino Gambuto
Liste d'union à gauche
Réinventons Dreux avec Valentino Gambuto
|
|
Youssef Lamrini
Liste divers gauche
J'AIME DREUX !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Frédéric Billet (31 élus) Ensemble bâtissons demain
|3 248
|58,75%
|
|Michaële De La Giroday (8 élus) Unis pour dreux
|2 280
|41,24%
|
|Participation au scrutin
|Dreux
|Taux de participation
|33,15%
|Taux d'abstention
|66,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 797
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Frédéric Billet Ensemble bâtissons demain
|2 160
|35,76%
|Michaële De La Giroday Dreux notre ville
|916
|15,16%
|Valentino Gambuto Demain, dreux en mieux!
|781
|12,93%
|Maxime David Renouveau drouais
|721
|11,93%
|Ali Ben Akki Dreux notre avenir ensemble
|525
|8,69%
|Marc De Ferrières Rassemblement pour dreux
|441
|7,30%
|Mickaël Octor Dreux sa force c'est vous
|226
|3,74%
|Agnès Cueille Pour dreux en commun
|132
|2,18%
|Béatrice Jaffrenou La ville aux travailleurs, pas aux spéculateurs! dreux 100% service public
|75
|1,24%
|Adrien Denis Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|62
|1,02%
|Participation au scrutin
|Dreux
|Taux de participation
|35,92%
|Taux d'abstention
|64,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 262
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Hamel (30 élus) Tous fiers de dreux
|4 079
|48,09%
|
|Valentino Gambuto (4 élus) Osez dreux ambitieuse
|2 006
|23,65%
|
|Tayeb Touazi (3 élus) Dreux, une vraie ambition
|1 378
|16,24%
|
|Thérèse Mauboussin (2 élus) Dreux bleu marine
|1 018
|12,00%
|
|Participation au scrutin
|Dreux
|Taux de participation
|50,39%
|Taux d'abstention
|49,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,02%
|Nombre de votants
|8 745
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Hamel Tous fiers de dreux
|3 584
|42,62%
|Valentino Gambuto Osez dreux ambitieuse
|1 750
|20,81%
|Tayeb Touazi Dreux, une vraie ambition
|1 454
|17,29%
|Thérèse Mauboussin Dreux bleu marine
|1 131
|13,44%
|Gérard Frainais Dreux a gauche
|292
|3,47%
|Béatrice Jaffrenou Unite et resistance (soutenue par le parti ouvrier independant)
|198
|2,35%
|Participation au scrutin
|Dreux
|Taux de participation
|49,97%
|Taux d'abstention
|50,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,03%
|Nombre de votants
|8 672
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