Résultat de l'élection municipale 2026 à Dreux : les infos en direct

Abdel-Kader Guerza Liste divers centre

Dreux rassemblée Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Abdel-Kader Guerza Programme de Abdel-Kader Guerza à Dreux (Dreux rassemblée) Dreux Rassemblée Le mouvement Dreux Rassemblée vise à unir les habitants autour de valeurs républicaines. Il rejette le clientélisme et la division pour promouvoir une citoyenneté partagée. L'objectif est de bâtir une ville respectueuse et juste, où chaque Drouais a sa place. Priorités pour l'avenir Les priorités incluent la relance de l'économie locale pour créer des emplois et soutenir les commerces. L'éducation et la formation de la jeunesse sont également essentielles pour leur réussite. Enfin, l'amélioration de la qualité de vie passe par un urbanisme repensé et un meilleur accès aux services publics. Valeurs de la République Les valeurs fondamentales de la République sont mises en avant : la liberté d'épanouissement, l'égalité des droits et des devoirs, et la fraternité entre tous les citoyens. Ces principes guident l'action pour créer une communauté unie et solidaire. L'engagement envers ces valeurs est crucial pour l'avenir de Dreux. Engagements et actions Le programme propose plus de 99 engagements concrets pour améliorer la vie à Dreux. Il inclut la présentation du futur maire et des colistiers qui soutiennent cette vision. Ces engagements visent à transformer la ville en un exemple de réussite collective et de solidarité.

Abdel-Kader Guerza

Sabine Fretey

Christophe Le Dorven

Véronique Julie

Hakan Yildiz

Marie-Françoise Scavennec

Mathieu Tribouillois

Martine Pitou

Philippe Rive

Caroline Simoes

Christophe Le Ciclé

Corinne Dubessay

Mattis Aït-Mouhoub

Halima Taibi

André Homps

Fatima Messaoudi

Ratko Klisura

Caroline Bray

Mounir Chakkar

Fouzia Kamal

Jacques Alim

Florence Archambaudiere

Nelson Fonseca

Nadine Cholin

Arnaud Dautrey

Asma Shahzad

Slimane Mordi

Sophie Willemin

Frédéric Covet

Lily Vidjanagni

Elhadj Ka

Roseline Haie

Philippe Barbier

Véronique Houplain

Francis Pelletier

Murielle Larose

François Lemonne

Chantal Deseyne

Pascal Rossion

Claire Rey-Jaguin

Guy Tinlot

Adrien Denis Liste d'extrême-gauche

Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats

Adrien Denis

Viviane Moguelet

Bayram Sezgin

Solène Marc

Abderrahim Boujida

Jennifer Monthezume

Hadj Bouazza

Aurélia Garnier

Christian Neveu

Hadamou Samba

Olivier Gabet

Christine Baman

Philippe Vignardet

Natacha Gargar

Yassine Bentaifour

Assatou Gueye

Said Belmoktar

Sylvie Taillandier

Safieddine Nasri

Kheira Bourahla

Paul Houénassou

Agathe Maitre

Mike Himmer

Camélia Boucherit

Aka Amon

Kheira Tahri

Erwann Eyoum

Nathalie Jumeau

Mohammed Tamraoui

Nimra Ghulam

Louis Fortas

Odile Le Cozler

Youssef Madani

Chaïma Zgoud

Redouane Essamaoui

Espérance Tchibinda-Orenda

Pascal Baruzier

Michelle Samson

Hamida Ferraoun

Béatrice Jaffrenou Liste d'extrême-gauche

DREUX : 100% SERVICES PUBLICS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Béatrice Jaffrenou Programme de Béatrice Jaffrenou à Dreux (DREUX : 100% SERVICES PUBLICS) Services publics La liste conduite par Béatrice Jaffrenou met l'accent sur la nécessité de préserver et d'améliorer les services publics à Dreux. Les propositions incluent des cantines gratuites, des activités sportives et des centres sociaux accessibles à tous. L'objectif est de garantir que chaque citoyen puisse bénéficier de services essentiels sans frais supplémentaires. Logement et conditions de vie Les travailleurs et leurs familles réclament un logement décent, bien entretenu et abordable. La liste s'oppose à la spéculation immobilière et à la gestion privée des HLM, prônant une régie municipale pour le logement. L'amélioration des conditions de vie passe également par des infrastructures publiques adaptées et accessibles. Santé et hôpital La défense de l'hôpital public est une priorité, avec un appel à maintenir tous les lits et services nécessaires pour répondre aux besoins de la population. La liste s'oppose aux fermetures de lits et à la réduction des effectifs, qui mettent en danger la santé des citoyens. Un hôpital bien équipé est essentiel pour garantir des soins de qualité à tous. Mobilisation citoyenne La mobilisation des élus et des citoyens est cruciale pour résister aux politiques de privatisation et de spéculation. La liste appelle à l'unité des travailleurs et à la mobilisation contre les projets nuisibles, tels que la privatisation de la RN 154. L'engagement collectif est présenté comme une condition essentielle pour défendre les droits et les intérêts des habitants de Dreux.

Béatrice Jaffrenou

Dominique Maillot

Nina Seydi

Dylan Damour

Boutheïna Yagoubi

Celal Emre

Carine Desset

Mickaël Chautard

Sabrina Dellali

Sébastien Rougeron

Séverine Viel

Mostafa Bahli

Catherine Gissat

Attef Amamra

Perihan Colaklar

Nordine Radigh

Véronique Longy

Michel Hamon

Mouna Tabib

El Miloud Chbabi

Béatrice Duarte Isabelinha

Émile Serge Culy

Florence Prunier

Guillaume Maillot

Rhaïma Bencheikh

Sébastien Rouyer

Élyane Fulgence

Mamadou Gueye

Martine Hamon

Thierry Valter

Françoise Remay

Laurent Simon

Marie-Rose Linant

Olivier Chedeville

Florence Lheureux

Gérard Parmentier

Anne Pavlik

Francis David

Gisèle Massot

Aïssa Hirti Liste Divers

DREUX ENSEMBLE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Aïssa Hirti Programme de Aïssa Hirti à Dreux (DREUX ENSEMBLE) Dreux mérite mieux Les élections des 15 et 22 mars 2026 sont cruciales pour l'avenir de Dreux. Ce choix impactera non seulement les générations actuelles, mais aussi celles à venir. Il est essentiel que chaque citoyen prenne part à cette décision pour un avenir meilleur. Engagement pour l'humain L'équipe de Dreux Ensemble, dirigée par Aïssa Hirti, se concentre sur les valeurs humaines. Leur engagement se traduit par la protection des plus fragiles et la redéfinition du lien entre les habitants et leur ville. L'objectif est de bâtir une communauté plus juste et solidaire. Une ville qui écoute Dreux aspire à être une ville où chaque voix compte et où les actions sont menées en réponse aux besoins des citoyens. L'écoute active des préoccupations des habitants est au cœur de leur projet. Cela permettra de créer un environnement où chacun peut vivre dignement et en sécurité. Mobilisation citoyenne La participation des citoyens est essentielle pour redynamiser Dreux. Les élections représentent une opportunité pour chaque habitant de faire entendre sa voix et de contribuer à un changement positif. Ensemble, ils peuvent restaurer l'énergie, la solidarité et la fierté de leur ville.

Aïssa Hirti

Morgane Bonhomme

Selim Sonmez

Amina Abbou

Abdeljalil Bourass

Caroline Lisette Iften

Saïd Maddah

Mélodie Frein

Mohammad Mohammad

Soumia Mousalli

Hakan Uysal

Sakhina Berrouigat

Hamza Dhaimi

Sandrine Pontet

Thierry Cimanga Mukunayi

Alka Mushtaq

Dylan Breviere

Méissane Moussouni

Mahir Guzelcicek

Samira Bougherara

Zakariya Chouchane

Fatma Fidan

Birol Onal

Zohra Hajji

Antonio Morais Vaz

Lina Shakhun

Mamadou-Abdoulaye Ba

Laura Depussay

Abid Mohammed

Pauline Birot

Jordan Breviere

Aminta Ndoye

Jéber Trad

Jasmine Charafa

Ozan Yesil

Jamila Saissi

Adem Lamali

Sonia Agrebi

Johann Bonhomme

Céline Marcos Y Regatos

Mamoudou Sall

Pierre-Frédéric Billet Liste divers droite

DREUX, L'AMBITION D'UNE VILLE ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pierre-Frédéric Billet Programme de Pierre-Frédéric Billet à Dreux (DREUX, L'AMBITION D'UNE VILLE !) Sécurité renforcée La sécurité à Dreux a été améliorée grâce à une police municipale renforcée et armée, active même le soir. En six ans, la délinquance a diminué de 15 %, contrastant avec l'augmentation nationale de 10 %. Un réseau de vidéoprotection moderne a également été mis en place pour soutenir ces efforts. Cadre de vie amélioré Des investissements ont été réalisés pour améliorer le cadre de vie à Dreux, mettant en avant le patrimoine local. Ces efforts ont été reconnus au niveau national, permettant à la ville d'obtenir la 4ᵉ Fleur. Ces aménagements visent à rendre la ville plus attractive pour ses habitants et visiteurs. Équipements de loisirs La création d'une grande patinoire à Dreux a été un succès retentissant, attirant plus de 90 000 visiteurs en un an. Ce projet a également généré 350 emplois, faisant d'Otium un pôle de loisirs unique dans la région. Ces équipements contribuent à dynamiser la vie sociale et culturelle de la ville. Rénovation des Bâtes Le quartier des Bâtes à Dreux est en pleine transformation avec la rénovation de 400 logements. Un complexe scolaire, éducatif et culturel est également en projet, renforçant l'attractivité du quartier. Les enfants de l'école des Bâtes ont même choisi le nom de leur future école, « Léonard de Vinci », témoignant de leur engagement.

Pierre-Frédéric Billet

Caroline Vabre

Eric Duquesnoy

Marie Dalençon

Jean-Michel Poisson

Esra Atsak

Talal Abdul-Kader

Mariam Cissé

Sébastien Leroux

Lydie Guérin

Christophe Panek

Ghizlane Daoud

Mohiedine Alami

Sandrine Bouanga

Youssef Ben Faddoul

Hélène Barbe

Yucel Kisa

Audrey Arbane

Émeric Stamper

Christine Picard

Ammar Zahir

Huguette Poisson

Alain Guenzi

Silvia Cousin

François Jaguin

Sarah Ennebati

Nicola Carnevale

Ambre Canelas

Chahid Hafid

Anissa Oumouloud

Bruno Masselin

Christelle Simone Lebreton Champigny

Guy Moreau

Mathilde Gallou

Mokhtar Erraji

Annabelle Plewinski

Franck Carbonnel

Hayet Fettomi

Mustapha El Garhi

Zeynep Kisa Kaya

Benjamin Caulier

Valentino Gambuto Liste d'union à gauche

Réinventons Dreux avec Valentino Gambuto Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Valentino Gambuto Programme de Valentino Gambuto à Dreux (Réinventons Dreux avec Valentino Gambuto) Sécurité et tranquillité publique La sécurité est un droit fondamental qui doit être garanti à tous les citoyens. Il est essentiel de réaffirmer une police de proximité, visible et accessible, pour favoriser le dialogue et la prévention. Des initiatives comme la présence d’éducateurs de rue et la sécurisation des abords des écoles sont cruciales pour lutter contre la délinquance. Éducation et jeunesse Il est primordial d'augmenter et de mieux répartir les places d’accueil pour la petite enfance afin de répondre aux besoins des familles. Sensibiliser les jeunes à la nutrition et à l'équilibre alimentaire dès le plus jeune âge contribue à leur bien-être. De plus, il est important de donner davantage de moyens aux équipes éducatives pour enrichir l'expérience d'apprentissage des élèves. Démocratie et services publics Renforcer la démocratie locale passe par la création de maisons des services dans chaque quartier pour améliorer l'accès aux services. Organiser des assemblées de quartier régulières permet d'impliquer les citoyens dans les projets communs. Une tarification progressive pour les services publics peut également aider à protéger les familles tout en assurant la transparence des dépenses. Transition écologique La transition écologique est essentielle pour garantir un avenir durable à Dreux. La création d'une commission environnementale extra-municipale permettra d'impliquer les habitants dans les décisions concernant l'environnement. Il est également crucial de développer des infrastructures respectueuses de l'environnement, comme des pistes cyclables sécurisées et l'utilisation d'énergies renouvelables locales.

Valentino Gambuto

Samia Hirti

Lionel Wartelle

Nadia Faveris

Denis Ledoré

Élise Moustakim

Moncef Magri

Nathalie Bonvalot

Vincent Cochereau

Marion Stinat

Alban Régade

Jocelyne Duloir

Abdoulaye Guéyé

Kibriye Sengül

Moussa Arab

Karine Perrin

Éric Lenud

Vilma Tortuel

Patrick Quinio

Myriam Scavo

Laurent Fontaine

Joyce Jackson

Guy Richard

Sophie Danos

Martin Moiffac Kawchagie

Isabelle Tuccillo

Alain Cotonnec

Rosanna Chadoin

Cyrille Saunier

Gisèle Boullais

Guy Cauchon

Marie-Christine Soria-Piles

Christian Peyrot

Christelle Le Gallic

Lakhdar Metalsi

Isabelle Aupet

Franck Augustin

Annick Bouilly

Jean-Luc Lecuyer

Anne Chevreteau

Jean Soria-Piles

Youssef Lamrini Liste divers gauche

J'AIME DREUX ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Youssef Lamrini Programme de Youssef Lamrini à Dreux (J'AIME DREUX !) Transparence municipale La liste citoyenne de Youssef Lamrini s'engage à rendre les décisions et les dépenses de la mairie totalement transparentes. Cela inclut l'attribution des logements sociaux, qui sera également soumise à une transparence totale. Cette initiative vise à renforcer la confiance des citoyens envers leur municipalité. Éducation et santé Un des objectifs principaux est la rénovation de toutes les écoles de la ville pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage. De plus, une maison de santé aux horaires élargis sera créée pour répondre aux besoins croissants des urgences. Ces mesures visent à améliorer la qualité de vie des habitants de Dreux. Services sociaux La liste prévoit la réouverture de tous les centres sociaux pour favoriser l'accès aux services communautaires. Un guichet "logement indigne" sera également mis en place pour aider les locataires dans leurs démarches. Ces actions visent à renforcer le soutien aux populations vulnérables de la ville. Mobilité et accessibilité La gratuité des transports en commun pour les jeunes est une des promesses phares de la liste. Cela vise à améliorer la mobilité des jeunes et à encourager l'utilisation des transports publics. En parallèle, le projet de remettre le centre-ville au cœur de la ville vise à dynamiser l'économie locale.