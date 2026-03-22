Résultat de l'élection municipale 2026 à Dreux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dreux

Le deuxième tour des élections municipales à Dreux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Abdel-Kader Guerza
Abdel-Kader Guerza Liste divers centre
Dreux rassemblée
  • Abdel-Kader Guerza
  • Sabine Fretey
  • Christophe Le Dorven
  • Véronique Julie
  • Hakan Yildiz
  • Marie-Françoise Scavennec
  • Mathieu Tribouillois
  • Martine Pitou
  • Philippe Rive
  • Caroline Simoes
  • Christophe Le Ciclé
  • Corinne Dubessay
  • Mattis Aït-Mouhoub
  • Halima Taibi
  • André Homps
  • Fatima Messaoudi
  • Ratko Klisura
  • Caroline Bray
  • Mounir Chakkar
  • Fouzia Kamal
  • Jacques Alim
  • Florence Archambaudiere
  • Nelson Fonseca
  • Nadine Cholin
  • Arnaud Dautrey
  • Asma Shahzad
  • Slimane Mordi
  • Sophie Willemin
  • Frédéric Covet
  • Lily Vidjanagni
  • Elhadj Ka
  • Roseline Haie
  • Philippe Barbier
  • Véronique Houplain
  • Francis Pelletier
  • Murielle Larose
  • François Lemonne
  • Chantal Deseyne
  • Pascal Rossion
  • Claire Rey-Jaguin
  • Guy Tinlot
Pierre-Frédéric Billet
Pierre-Frédéric Billet Liste divers droite
DREUX, L'AMBITION D'UNE VILLE !
  • Pierre-Frédéric Billet
  • Caroline Vabre
  • Eric Duquesnoy
  • Marie Dalençon
  • Jean-Michel Poisson
  • Esra Atsak
  • Talal Abdul-Kader
  • Mariam Cissé
  • Sébastien Leroux
  • Lydie Guérin
  • Christophe Panek
  • Ghizlane Daoud
  • Mohiedine Alami
  • Sandrine Bouanga
  • Youssef Ben Faddoul
  • Hélène Barbe
  • Yucel Kisa
  • Audrey Arbane
  • Émeric Stamper
  • Christine Picard
  • Ammar Zahir
  • Huguette Poisson
  • Alain Guenzi
  • Silvia Cousin
  • François Jaguin
  • Sarah Ennebati
  • Nicola Carnevale
  • Ambre Canelas
  • Chahid Hafid
  • Anissa Oumouloud
  • Bruno Masselin
  • Christelle Simone Lebreton Champigny
  • Guy Moreau
  • Mathilde Gallou
  • Mokhtar Erraji
  • Annabelle Plewinski
  • Franck Carbonnel
  • Hayet Fettomi
  • Mustapha El Garhi
  • Zeynep Kisa Kaya
  • Benjamin Caulier
Valentino Gambuto
Valentino Gambuto Liste d'union à gauche
Réinventons Dreux avec Valentino Gambuto
  • Valentino Gambuto
  • Samia Hirti
  • Lionel Wartelle
  • Nadia Faveris
  • Denis Ledoré
  • Élise Moustakim
  • Moncef Magri
  • Nathalie Bonvalot
  • Vincent Cochereau
  • Marion Stinat
  • Alban Régade
  • Jocelyne Duloir
  • Abdoulaye Guéyé
  • Kibriye Sengül
  • Moussa Arab
  • Karine Perrin
  • Éric Lenud
  • Vilma Tortuel
  • Patrick Quinio
  • Myriam Scavo
  • Laurent Fontaine
  • Joyce Jackson
  • Guy Richard
  • Sophie Danos
  • Martin Moiffac Kawchagie
  • Isabelle Tuccillo
  • Alain Cotonnec
  • Rosanna Chadoin
  • Cyrille Saunier
  • Gisèle Boullais
  • Guy Cauchon
  • Marie-Christine Soria-Piles
  • Christian Peyrot
  • Christelle Le Gallic
  • Lakhdar Metalsi
  • Isabelle Aupet
  • Franck Augustin
  • Annick Bouilly
  • Jean-Luc Lecuyer
  • Anne Chevreteau
  • Jean Soria-Piles
Youssef Lamrini
Youssef Lamrini Liste divers gauche
J'AIME DREUX !
  • Youssef Lamrini
  • Yasemin Albayrak
  • Jean Lespinas
  • Leïla El Bahraoui
  • Fabrice Neiveyans
  • Yamina Bouhadra
  • Abou Sao
  • Philippine Arnal
  • Majid Kazam
  • Ilhame Mansouri
  • Boubakar Ba
  • Sophie Nadia Mekhlouche
  • Michaël Gayer
  • Fatima Zohra Jabri
  • Othmane Bouras
  • Catherine Beaumont
  • Brice Derrien
  • Latifa Biazzane
  • Yahya Jabri
  • Isabelle Huet
  • Youssef Benzitoune
  • Alia Hamsi
  • Tahar Belazani
  • Prescillia Petit
  • Ilyes Chennoufi
  • Sofia Brahimi
  • Wilfredo Barrionuevo
  • Souad Mourajid
  • Khalid Lamlahi
  • Peggy Lopez
  • Rachid El Asri
  • Malika Maaza
  • Romain Couroyer
  • Inès Fathia Kamouchi
  • Mohammed Souyeh
  • Cindy Devault
  • Amar Nasir
  • Nakani Coulibaly
  • Müstüm Simsek
  • Patricia Fontaine
  • Victor-Andréas Huet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dreux

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Frédéric BILLET
Pierre-Frédéric BILLET (Ballotage) DREUX, L'AMBITION D'UNE VILLE ! 		2 224 28,97%
Abdel-Kader GUERZA
Abdel-Kader GUERZA (Ballotage) Dreux rassemblée 		2 149 27,99%
Youssef LAMRINI
Youssef LAMRINI (Ballotage) J'AIME DREUX ! 		1 096 14,28%
Valentino GAMBUTO
Valentino GAMBUTO (Ballotage) Réinventons Dreux avec Valentino Gambuto 		951 12,39%
Aïssa HIRTI
Aïssa HIRTI (Ballotage) DREUX ENSEMBLE 		893 11,63%
Adrien DENIS
Adrien DENIS Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		193 2,51%
Béatrice JAFFRENOU
Béatrice JAFFRENOU DREUX : 100% SERVICES PUBLICS 		171 2,23%
Participation au scrutin Dreux
Taux de participation 43,37%
Taux d'abstention 56,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 7 997

Source : ministère de l’Intérieur

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