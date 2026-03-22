Résultat de l'élection municipale 2026 à Dreux : les résultats du 2e tour

Programme de Abdel-Kader Guerza à Dreux (Dreux rassemblée)

Dreux Rassemblée

La liste Dreux Rassemblée se positionne comme une alternative politique pour la ville de Dreux. Elle prône une approche honnête et claire, centrée sur l'intérêt général. Ce mouvement vise à restaurer la confiance des citoyens dans la vie publique.

Priorités Économiques

Une des priorités est de relancer l'économie locale pour créer des emplois en soutenant les commerces et les entreprises. Cela inclut également l'attraction de nouvelles activités pour dynamiser le tissu économique. L'objectif est de favoriser un environnement propice à l'emploi et à l'entrepreneuriat.

Engagement pour la Jeunesse

Le projet met un accent particulier sur la jeunesse, en lui offrant des moyens de réussir par l'éducation et la formation. Cela inclut également des initiatives dans la culture, le sport et l'engagement citoyen. L'idée est de préparer les jeunes à devenir des acteurs responsables de leur communauté.

Qualité de Vie

L'amélioration de la qualité de vie des Drouais est une autre priorité, avec un focus sur un urbanisme repensé et des logements dignes. Cela comprend également la propreté des rues et un meilleur accès aux services publics. L'objectif est de créer un cadre de vie agréable et sécurisé pour tous les habitants.