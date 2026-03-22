Résultat de l'élection municipale 2026 à Dreux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dreux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Dreux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dreux.
L'actu des élections municipales 2026 à Dreux
11:50 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Dreux
A l'ouverture de l'élection municipale à Dreux, le vote a vu 43,37 % des inscrits se déplacer sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Pierre-Frédéric Billet (Divers droite) qui s'est placé en première position en récoltant 28,97 % des voix. À sa suite, Abdel-Kader Guerza (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 27,99 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. La pole position, déjà remportée il y a six ans, a été conservée pour Pierre-Frédéric Billet, mais il a concédé cependant 6 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Youssef Lamrini, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Valentino Gambuto, portant la nuance Union de la gauche, a rassemblé 12,39 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dreux
Le deuxième tour des élections municipales à Dreux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Abdel-Kader Guerza
Liste divers centre
Dreux rassemblée
|
|
Pierre-Frédéric Billet
Liste divers droite
DREUX, L'AMBITION D'UNE VILLE !
|
|
Valentino Gambuto
Liste d'union à gauche
Réinventons Dreux avec Valentino Gambuto
|
|
Youssef Lamrini
Liste divers gauche
J'AIME DREUX !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dreux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Frédéric BILLET (Ballotage) DREUX, L'AMBITION D'UNE VILLE !
|2 224
|28,97%
|Abdel-Kader GUERZA (Ballotage) Dreux rassemblée
|2 149
|27,99%
|Youssef LAMRINI (Ballotage) J'AIME DREUX !
|1 096
|14,28%
|Valentino GAMBUTO (Ballotage) Réinventons Dreux avec Valentino Gambuto
|951
|12,39%
|Aïssa HIRTI (Ballotage) DREUX ENSEMBLE
|893
|11,63%
|Adrien DENIS Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|193
|2,51%
|Béatrice JAFFRENOU DREUX : 100% SERVICES PUBLICS
|171
|2,23%
|Participation au scrutin
|Dreux
|Taux de participation
|43,37%
|Taux d'abstention
|56,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Nombre de votants
|7 997
Source : ministère de l’Intérieur
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