Résultat municipale 2026 à Dreux (28100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dreux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dreux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dreux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Frédéric BILLET
Pierre-Frédéric BILLET DREUX, L'AMBITION D'UNE VILLE ! 		2 224 28,97%
Abdel-Kader GUERZA
Abdel-Kader GUERZA Dreux rassemblée 		2 149 27,99%
Youssef LAMRINI
Youssef LAMRINI J'AIME DREUX ! 		1 096 14,28%
Valentino GAMBUTO
Valentino GAMBUTO Réinventons Dreux avec Valentino Gambuto 		951 12,39%
Aïssa HIRTI
Aïssa HIRTI DREUX ENSEMBLE 		893 11,63%
Adrien DENIS
Adrien DENIS Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		193 2,51%
Béatrice JAFFRENOU
Béatrice JAFFRENOU DREUX : 100% SERVICES PUBLICS 		171 2,23%
Participation au scrutin Dreux
Taux de participation 43,37%
Taux d'abstention 56,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 7 997

Source : ministère de l’Intérieur

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