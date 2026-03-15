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19:21 - Élections à Dreux : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Dreux apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 31 205 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 680 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 18 319 foyers fiscaux. Dans la commune, 42% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,02% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 5 518 résidents étrangers, Dreux est un exemple d'ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 638 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 20,68%, annonçant une situation économique fragile. À Dreux, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Quel poids pour le RN à Dreux aux derniers scrutins ? Le mouvement nationaliste n'était pas représenté sur le podium lors des municipales à Dreux en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 17,23% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 33,92% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 16,08% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste arrachait 30,89% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 24,59% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 23,95% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course avec 27,76% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Dreux avant 2026 À l'occasion de cette municipale 2026, le degré de la participation agira lourdement sur les résultats de Dreux. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait vu 35,92 % des inscrits aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national. 6 262 votants s'étaient alors manifestés alors qu'à cause du Covid, un grand nombre de votants avaient opté pour rester chez eux. Avec la présidentielle, les élections municipales restent pourtant le moment où les électeurs votent le plus massivement pour choisir leur maire et leur président. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 62,74 %. La mobilisation atteignait quant à elle 38,72 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 54,14 %, contre seulement 33,79 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres esquissent in fine une ville en déficit de participation par rapport au reste de la France.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Dreux il y a deux ans Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Dreux avait en effet vu s'imposer la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (37,77%), suivie par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 24,59% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Dreux portaient leur choix sur Nadia Faveris (Union de la gauche) avec 46,79% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Olivier Marleix (Les Républicains), avec 72,24%.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Dreux s'était massivement orientée à la gauche Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Dreux privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (45,27%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 19,89%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,08% pour Emmanuel Macron, contre 33,92% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Dreux portaient leur choix sur Kévin Boëté (Nupes) avec 27,80% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Olivier Marleix (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 69,11%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Dreux un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Les impôts à Dreux : une dynamique stable au cours des dernières années Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Dreux, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 21,40 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 329 500 euros la même année. Une somme bien en-dessous des 6 135 660 € récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Dreux est passé à un peu moins de 45,51 % en 2024 (contre 23,46 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Dreux a représenté 896 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 830 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Dreux L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Dreux est très instructive. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Pierre-Frédéric Billet (Divers droite) a distancé ses rivaux en récoltant 2 160 soutiens (35,76%). Juste derrière, Michaële De La Giroday (Divers droite) a capté 916 votes (15,16%). Cet avantage particulier plaçait la première liste dans une position très favorable. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Pierre-Frédéric Billet l'a finalement emporté avec 3 248 suffrages (58,75%), face à Michaële De La Giroday s'adjugeant 41,24% des votants. Le fossé initial s'est confirmé et encore élargi, débouchant sur une victoire écrasante et incontestable. En dépit du fait que Michaële De La Giroday a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 1 364 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.