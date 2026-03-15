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19:19 - Drocourt : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Drocourt, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 952 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 89 entreprises, Drocourt se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 37% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,89% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 22,13% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 11,35%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 144 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Drocourt écrit une nouvelle page de l'histoire française.

17:57 - À Drocourt, le RN se positionne en force aux élections de 2026 Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière bataille municipale à Drocourt il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 48,52% des votes lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 67,30% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 54,77% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti à la flamme validait 58,89% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 57,60% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 60,90% pour le parti à la flamme. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Marine Le Pen.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Drocourt En 2020, la participation à Drocourt s'était dressée jusqu'à 49,13 % lors du premier round, un niveau conforme à la tendance du pays. 1 095 votants étaient allés voter, la pandémie du Covid ayant jeté une ombre sur le vote. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre attiré les électeurs, avec 72,77 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 27,23 %). La mobilisation atteignait pour sa part 50,00 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 60,88 %, contre seulement 44,30 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur s'affiche donc sensiblement comme une zone où la participation peine à décoller. En ce jour d'élection municipale à Drocourt, cette réalité sera quoi qu'il en soit très observée.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Drocourt ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Drocourt. À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Drocourt avaient en effet placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 57,60% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Drocourt avaient ensuite propulsé aux avants-postes Marine Le Pen (Rassemblement National) avec 60,90% au premier tour, devant Samira Laal (Union de la gauche) avec 24,71%. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Drocourt ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Drocourt choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 48,52% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 15,14%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,30% pour Marine Le Pen, contre 32,70% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Drocourt portaient leur choix sur Marine Le Pen (RN) avec 54,77% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,89%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Drocourt s'inscrit comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Une fiscalité stable à Drocourt qui aura un impact sur le résultat Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Drocourt, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 17,29 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 3 060 € la même année, loin des 393 900 euros perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Drocourt s'est établi à 55,01 % en 2024 (contre 32,75 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Drocourt a atteint 730 euros en 2024 (contre 677 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Drocourt ? Les résultats des dernières élections municipales à Drocourt ont fourni un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Bernard Czerwinski a devancé tous ses rivaux en recueillant 62,76% des voix. Dans la position du principal opposant, Joël Balan a rassemblé 37,23% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Bernard Czerwinski a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Drocourt, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche un challenge titanesque, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.