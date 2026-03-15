Résultat municipale 2026 à Drocourt (62320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Drocourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Drocourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Drocourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Séverine BRICOURT
Séverine BRICOURT (18 élus) PLACE A L'AVENIR, PLACE AU RENOUVEAU ! 		678 52,40%
  • Séverine BRICOURT
  • Pascal LEWANDOWSKI
  • Anne-Marie LOUBETTE
  • Jean-Bernard BRICOURT
  • Flora DESPREZ
  • Jean-Marc LOGEZ
  • Cécile PRÉVOST
  • Philippe POCHET
  • Cathy DUCLOY
  • Arnaud TONON
  • Cindy MONBEL
  • Daniel PRUVOST
  • Marie-Ange PESIN
  • Michael LEFEBVRE
  • Séverine LUKASZCZYK
  • Frédéric IRMER
  • Nadine HUARD
  • David DELMAIRE
Bernard CZERWINSKI
Bernard CZERWINSKI (5 élus) ENSEMBLE, DROCOURT AU COEUR 		616 47,60%
  • Bernard CZERWINSKI
  • Kataline BIGOTTE
  • Fabrice HAVART
  • Micheline GOLAWSKI
  • David CAPELLE
Participation au scrutin Drocourt
Taux de participation 64,24%
Taux d'abstention 35,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 1 322

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Hauts-de-France ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans les Hauts-de-France. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Drocourt