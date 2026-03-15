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19:18 - Droué : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le contexte socio-économique de Droué contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec une densité de population de 43 habitants/km² et un taux de chômage de 13,77%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (65,12%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 470 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,78%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (14,40%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Droué mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,58% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Où en est le RN à Droué aux municipales ? Le parti nationaliste n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Droué il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 35,31% des votes lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 53,94% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 30,22% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme arrachait 48,32% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 49,12% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,24% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,75% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Christophe Marion.

16:58 - À Droué, la participation s'annonce forte aux municipales Aux municipales de 2020, la participation à Droué avait culminé à 50,35 % au premier tour, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. 356 votants s'étaient alors déplacés alors qu'à cause du Covid, une part importante des électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 540 habitants qui ont voté au premier tour, soit 74,90 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 50,49 % des électeurs (soit environ 357 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 65,46 %, bien au-delà des 51,31 % enregistrés en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville fortement mobilisée aux urnes par rapport aux moyennes françaises. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence à Droué sera en tout cas essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quel verdict à Droué ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Droué avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (49,12%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,76% des voix. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Droué accordaient leurs suffrages à Virginia de Oliveira (Rassemblement National) avec 47,24% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Virginia de Oliveira culminant à 51,75% des votes sur place.

14:57 - Droué : retour sur les scores marquants de la dernière présidentielle Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Droué plaçaient Marine Le Pen en tête avec 35,31% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 28,82%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,94% pour Marine Le Pen, contre 46,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Droué plébiscitaient Marine Bardet (RN) avec 30,22% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Christophe Marion (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,68%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Droué comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - La fiscalité à Droué : une dynamique en hausse ces dernières années Avec la montée des prélèvements locaux à Droué, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 14,38 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 29 500 € la même année, en net recul par rapport aux 138 590 € récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Droué est passé à un peu plus de 46,93 % en 2024 (contre 22,53 % en 2020). Par comparaison, la moyenne au niveau national se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Droué a représenté environ 997 euros en 2024 contre 698 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Droué Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Droué ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. Notons que les votants avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste constituée, avec exclusivement des candidatures individuelles. 15 conseillers ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Gilles Volant a obtenu la première place avec 333 soutiens (96,52%). En deuxième position, Laëtitia Bouilly a recueilli 327 suffrages en sa faveur (94,78%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Au moment des municipales 2026 à Droué, cette logique très particulière sera à nouveau observée avec attention. Il est à noter que la règle des candidatures individuelles n'a cependant plus cours depuis la réforme du mode de scrutin.