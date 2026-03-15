Résultat municipale 2026 à Droué (41270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Droué a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Droué, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Droué [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain DUPIN
Sylvain DUPIN (14 élus) UNIS POUR UNE VILLE SOLIDAIRE 		331 75,23%
  • Sylvain DUPIN
  • Vanessa JOUIN
  • Gilles VOLANT
  • Chantal DOLEANS
  • Bruno BRYCH
  • Félicie D'ESTIENNE D'ORVES
  • Sébastien CHAMBENOIST
  • Amandine CAILLON
  • Saïd HAMOU
  • Audrey BROUSSE
  • Pascal BACCON
  • Martine DELACROIX
  • Julien DAVIAU
  • Karima HAMOU
Laurent SAVIGNY
Laurent SAVIGNY (1 élu) ECOUTER ET AGIR 		109 24,77%
  • Laurent SAVIGNY
Participation au scrutin Droué
Taux de participation 64,85%
Taux d'abstention 35,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Nombre de votants 463

Source : ministère de l’Intérieur

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