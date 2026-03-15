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19:18 - Élections municipales à Ducey-Les Chéris : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Ducey-Les Chéris, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des municipales. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 14,21% de plus de 75 ans. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (78,28%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1552 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,97%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,84%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Ducey-Les Chéris mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,42% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN attire de plus en plus les électeurs de Ducey-Les Chéris Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière campagne municipale à Ducey-Les Chéris il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 23,17% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 39,34% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 21,21% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Ducey-Les Chéris comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,44% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 34,53% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 39,32% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux de participation à Ducey-Les Chéris aux dernières élections ? Pour ces élections municipales, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Ducey-Les Chéris sera capitale dans la conclusion du scrutin. L'abstention s'élevait à 49,10 % pour le premier tour des élections il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid avait dissuadé bon nombre d'inscrits. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi stabilisé à 22,39 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 49,55 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 28,21 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,38 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Ducey-Les Chéris Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Ducey-Les Chéris avaient propulsé aux avants-postes Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 36,39% au premier tour, devant Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) avec 34,53%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Bertrand Sorre culminant à 60,68% des votes dans la localité. Le scrutin des Européennes précédemment à Ducey-Les Chéris avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,44%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 19,43% des voix. La physionomie politique de Ducey-Les Chéris a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Ducey-Les Chéris il y a 4 ans ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Ducey-Les Chéris plébiscitaient Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 36,27% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,06%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Ducey-Les Chéris plaçait Emmanuel Macron en tête avec 33,21% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 23,17%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en offrant 60,66% pour Emmanuel Macron, contre 39,34% pour de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Ducey-Les Chéris se positionne comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Ducey-Les Chéris Reflet d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Ducey-Les Chéris, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,09 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 23 900 euros environ. Un montant loin des 249 180 € récoltés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Ducey-Les Chéris est passé à environ 36,67 % en 2024 (contre 15,29 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Ducey-Les Chéris a représenté 714 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 485 € relevés en 2020.

11:59 - Le duel particulièrement serré du résultat des dernières élections à Ducey-Les Chéris Les résultats des précédentes municipales à Ducey-Les Chéris ont livré un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour, Isabelle Labiche a distancé ses rivaux en récoltant 51,99% des suffrages. À ses trousses, Patrick Levoyer a obtenu 446 suffrages en sa faveur (48,00%). Cette victoire sans appel de Isabelle Labiche a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Ducey-Les Chéris, ce décor sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Renverser une majorité d'une telle ampleur constituera un défi herculéen pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.