Résultat municipale 2026 à Ducey-Les Chéris (50220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ducey-Les Chéris a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ducey-Les Chéris, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ducey-Les Chéris [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie BOUFFORT
Nathalie BOUFFORT (23 élus) ducey les cheris, unis pour l'avenir 		887 63,13%
  • Nathalie BOUFFORT
  • Raynald PIQUET
  • Isabelle HAMEL
  • Cyril SIRRE
  • Nadège DELAHAYE
  • Bruno GAIGNON
  • Rachèle DEROYANT
  • Franck DALLAIN
  • Christelle MURIEL
  • Nathanaël ROUF
  • Sophie BELLOIR
  • Lionel PIGEON
  • Adeline TOUROUL
  • Sylvain LEMESLE
  • Caroline TROCHON
  • Jean-Claude MISERAY
  • Céline JULIEN
  • Maxime LECOURTILLER
  • Céline BAILLY
  • Bruno BELPRE
  • Aurélie ROYER
  • David LIEVEQUIN
  • Angélique SANSON
Christophe RIVIERE
Christophe RIVIERE (2 élus) Elan solidarité pour Ducey-les-chéris 		275 19,57%
  • Christophe RIVIERE
  • Sylvia LAMBERT
Patrick LEVOYER
Patrick LEVOYER (2 élus) Allez Ducey les Chéris 		243 17,30%
  • Patrick LEVOYER
  • Marie MAZIER
Participation au scrutin Ducey-Les Chéris
Taux de participation 65,45%
Taux d'abstention 34,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 1 453

Source : ministère de l’Intérieur

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