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19:20 - Comprendre l'électorat de Duclair : un regard sur la démographie locale La composition démographique et la situation socio-économique de Duclair déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,42%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (56,46%) souligne l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de familles possédant au moins une voiture (76,92%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2235 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,80%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,75%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Duclair mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,81% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Où en est le RN à Duclair aux municipales ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Duclair en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 28,87% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 45,08% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 20,42% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 39,41% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,62% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 36,38% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 46,47% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Duclair ? Lors des municipales de 2020 à Duclair, l'abstention s'était établie à 48,29 % au premier round, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale. C'étaient 1 614 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors qu'en raison du Covid-19, un grand nombre de votants avaient opté pour rester chez eux. Rappelons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec les présidentielles, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 25,32 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 46,43 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 29,61 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 44,48 % d'abstention. En prenant du recul, les chiffres établissent le profil d'une localité qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour ces municipales, cette donnée à Duclair sera en conséquence capitale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Duclair il y a deux ans Les Européennes du printemps 2024 à Duclair avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (38,62%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 16,84% des voix. Les élections des députés à Duclair une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) en tête du peloton avec 36,38% au premier tour, devant Jean Delalandre (Horizons) avec 31,83%. Au second tour, c'est en revanche Gérard Leseul (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 53,53% des suffrages exprimés. La situation politique de Duclair a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à Duclair ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Duclair votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,01%), devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 28,87%. Lors de la finale de l'élection à Duclair, les électeurs accordaient 54,92% pour Emmanuel Macron, contre 45,08% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Duclair plébiscitaient Jean Delalandre (Ensemble !) avec 35,95% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Gérard Leseul (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 60,59% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Duclair comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, les impôts locaux ont-ils augmenté à Duclair ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Duclair, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 17,55 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 52 020 € la même année. Une recette bien loin des 711 300 euros engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Duclair est passé à un peu plus de 60,90 % en 2024 (contre 35,54 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, soit une progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Duclair a atteint 998 euros en 2024 (contre 808 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Duclair Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Duclair peut s'avérer intéressant. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean Delalandre (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 55,66% des suffrages. À ses trousses, Lukas Blanpain (Divers gauche) a rassemblé 37,97% des bulletins valides. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Virginie Mace (Divers), réunissant 101 électeurs (6,36%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Duclair, ce décor constitue un point de départ particulier. Pour renverser cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.