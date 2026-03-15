Résultat municipale 2026 à Duclair (76480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Duclair a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Duclair, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Duclair [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean DELALANDRE
Jean DELALANDRE (21 élus) Fiers de Duclair 		1 190 56,94%
  • Jean DELALANDRE
  • Catherine LILLINI
  • Robin VAILLOT
  • Mame Bigué THÉBAULT
  • Arnaud DELAUNAY
  • Chantal VALLET CREVEL
  • Didier DUVAL
  • Madeline MONTEIRO
  • Yann LE BORGNE
  • Ludivine CAÏJO
  • Thierry CHEVALIER
  • Véronique FERMÉ
  • Benoist VAILLOT
  • Aurélie LÉOVANT
  • Vincent FASCIANA
  • Joëlle OUVRY
  • Michel ALLAIS
  • Virginie PERIERS
  • Patrick FRANÇOIS
  • Ludivine BELLONCLE
  • Adérito MONTEIRO
Pauline PICARD
Pauline PICARD Demain Duclair ensemble 		900 43,06%
Participation au scrutin Duclair
Taux de participation 65,86%
Taux d'abstention 34,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 2 137

Source : ministère de l’Intérieur

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