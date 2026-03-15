Résultat de l'élection municipale 2026 à Ducos : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ducos [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Ducos sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ducos.
L'actu des élections municipales 2026 à Ducos
13:09 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Ducos
La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Ducos s'avère très révélatrice. Dès le premier tour, Aurélie Nella (Régionaliste) a surclassé la concurrence en recueillant 32,62% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Marius Narcissot (Régionaliste) a engrangé 27,61% des votes. Louis Marie-Sainte (Divers gauche) était à la troisième place, rassemblant 1 351 électeurs (25,78%). Avec un écart aussi étroit, la fin du second tour interrogeait. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Aurélie Nella l'a finalement emporté avec 3 096 bulletins (46,52%), face à Marius Narcissot rassemblant 32,86% des votants et Louis Marie-Sainte réunissant 1 372 suffrages (20,61%). À l'inverse du premier tour, la différence s’est nettement accentuée de façon marquée pour aboutir à une victoire nette et définitive. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., récupérant 1 387 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Ducos, cet équilibre constitue un point de départ particulier.
09:57 - Premier tour des municipales à Ducos : horaires des 11 bureaux de vote
Les 11 bureaux de vote de la ville de Ducos ferment leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Les élections municipales offrent la possibilité aux 13 552 votants de Ducos de réagir sur les enjeux qui concernent leur commune. À Ducos comme ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Quel candidat ou candidate succédera à Aurélie Nella, qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Ducos est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ducos
|Tête de listeListe
|
Aurelie Nella
Liste régionaliste
DUCOS S'ENGAGE
|
|
Philippe Petit
Liste divers centre
ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE DUCOS
|
|
Louis Marie-Sainte
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR DUCOS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélie Nella (25 élus) Ducos s'engage
|3 096
|46,52%
|
|Marius Narcissot (5 élus) Annou sanble pou vanse
|2 187
|32,86%
|
|Louis Marie-Sainte (3 élus) Unis pour ducos
|1 372
|20,61%
|
|Participation au scrutin
|Ducos
|Taux de participation
|52,53%
|Taux d'abstention
|47,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 880
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélie Nella Ducos s'engage
|1 709
|32,62%
|Marius Narcissot Annou sanble pou vanse
|1 447
|27,61%
|Louis Marie-Sainte Unis pour ducos
|1 351
|25,78%
|Wilfrid Cinna Dynamique ducossaise
|465
|8,87%
|Philippe Petit Oser le changement pour ducos
|267
|5,09%
|Participation au scrutin
|Ducos
|Taux de participation
|41,89%
|Taux d'abstention
|58,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 478
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles-André Mence (25 élus) Ducos en avant
|3 319
|49,61%
|
|Louis Daniel Marie-Sainte (5 élus) Tous ensemble unis pour ducos
|1 914
|28,60%
|
|Marius Narcissot (3 élus) Ensemble pour un nouvel elan a ducos
|1 457
|21,77%
|
|Participation au scrutin
|Ducos
|Taux de participation
|57,46%
|Taux d'abstention
|42,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,73%
|Nombre de votants
|7 022
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles-André Mence Ducos en avant
|2 658
|40,87%
|Louis Daniel Marie-Sainte Tous ensemble unis pour ducos
|1 632
|25,09%
|Marius Narcissot Ensemble pour un nouvel elan a ducos
|1 571
|24,15%
|Philippe Petit Ducos autrement
|642
|9,87%
|Participation au scrutin
|Ducos
|Taux de participation
|56,48%
|Taux d'abstention
|43,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,86%
|Nombre de votants
|6 908
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