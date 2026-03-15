Résultat de l'élection municipale 2026 à Ducos : les infos en direct

Programme de Aurelie Nella à Ducos (DUCOS S'ENGAGE)

Engagement pour la Ville

La liste Ducos s'engage, conduite par Aurélie Nella, met en avant une implication intense pour redresser la ville de Ducos. Grâce à un processus de transformation durable, l'équipe a su assainir la situation financière sans augmenter les impôts. L'objectif est de continuer à améliorer la qualité du service public et à structurer l'administration de manière efficace.

Cohésion Sociale et Animation

Ducos s'efforce de devenir une ville dynamique et solidaire, loin d'être un simple lieu de passage. La politique d'animation culturelle et sportive vise à renforcer le lien social et à revitaliser le Bourg et les quartiers. De plus, le recrutement d'assistantes sociales a permis d'améliorer l'accompagnement des personnes en difficulté, notamment les seniors.

Projets d'Aménagement

La ville de Ducos est en pleine transformation avec plusieurs projets d'aménagement en cours. Parmi ceux-ci, la réhabilitation du Hall des Sports et la mise aux normes parasismiques des écoles sont prioritaires. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des habitants tout en préparant l'avenir de la commune.

Partenariats et Proximité

Le renforcement des liens avec les acteurs économiques et sportifs est essentiel pour le développement de Ducos. Un véritable partenariat est envisagé pour favoriser le dialogue constructif autour des enjeux locaux. Par ailleurs, une plus grande proximité avec la population sera mise en place pour encourager la participation citoyenne dans les décisions municipales.