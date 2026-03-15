Résultat de l'élection municipale 2026 à Ducos : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ducos

Tête de listeListe
Aurelie Nella
Aurelie Nella Liste régionaliste
DUCOS S'ENGAGE
  • Aurelie Nella
  • Didier Largange
  • Nathalie Labinsky
  • Frantz Fonrose
  • Audrey Antonio
  • Thierry Lienafa
  • Dominique Saint-Prix
  • Alfred Defontis
  • Claudia Thodiard
  • Mathieu Mencé
  • Mirette Desmontils
  • Robert Thomassin
  • Peggy Mencé
  • Mesmain Linel
  • Yvette Coran
  • Jean-Marc Marie-Sainte
  • Jeanne Flora Gros
  • Andy Cinna
  • Micheline Pelestin-Rozanna
  • Philippe Victorin
  • Peggy Cabrisseau
  • Jean-Luc Nicolas-Nelson
  • Maggy Jolet
  • Eric Lucidarme
  • Nadine Bieth Thérèse-Basile
  • Sébastien Jeremie
  • Lise Torbal
  • Jérémy Lienafa
  • Marie-Lucette Joseph de Lepine
  • Jean-François Camiul
  • Stéphanie Brafine
  • Etienne Désir de Lepine
  • Céline Milock
Philippe Petit
Philippe Petit Liste divers centre
ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE DUCOS
  • Philippe Petit
  • Line Lenerand
  • Loïc Lienafa
  • Karen Henry-Melinard
  • Willy Pichegrain
  • Marie-France Dubon
  • Daniel Cythere
  • Anaïs Jean-Olive
  • Jean-Jacques Toussaint
  • Léa Grasson
  • Jean-Luc Cinna
  • Muriel Mourlon
  • Anthony Massol
  • Margareth Olivier
  • Christian Alphonsine
  • Camille Diser
  • Raoul Ravaud
  • Danielle Villeronce
  • Eric Sonder
  • Ginette Carlos
  • Jocelyn Pierre Asselino
  • Kevine Florent
  • Joan Mourlon
  • Priscillia Lapilus
  • Jean-Michel Letquimounin
  • Johannie Tourbillon
  • Etienne de Lepine
  • Léna Agnoly
  • Gabriel Valentin
  • Chritiane Rodrigue Camille
  • Sully Villageois
  • Lydia Rosée
  • Alex Unn-Toc
Louis Marie-Sainte
Louis Marie-Sainte Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR DUCOS
  • Louis Marie-Sainte
  • Maritza Faisant
  • Franck Réno
  • Fabienne Marie Pivert
  • Mathieu Mahietté
  • Mirella Montrop-Hippolyte
  • Gilbert Jean-Marie-Flore
  • Marie-Dominique Colonnette
  • Jimmy Colonnette
  • Francine Edwiges
  • Thierry Unn-Toc
  • Yvette Ramanich
  • Victor Richefal
  • Fabiola Levert
  • Kévin Agésilas
  • Rosietta Francietta
  • Ludgy Cassiou
  • Monique Murte
  • Jean-Luc Folio
  • Rébecca Trompette
  • Yvann Largen
  • Kristelle Gedio
  • Désir Cinna
  • Rose Marie-Aline Lof
  • Ludjy Paulin
  • Katiana Camiul
  • Dimitry Marquis
  • Lauriane Charloton
  • Matthis Cita
  • Josette Emmanuel
  • Wilfried Dérotus
  • Marie-Noëlle Diphé
  • Romain Raymond

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie Nella
Aurélie Nella (25 élus) Ducos s'engage 		3 096 46,52%
  • Aurélie Nella
  • Joël Louis-Joseph-Dogue
  • Françoise Adaine Petit
  • Frantz Fonrose
  • Nathalie Labinsky
  • Thierry Lienafa
  • Yvette Coran Epouse Flamand
  • Didier Largange
  • Laurie Lienafa
  • Désir De Lepine
  • Peggy Mence
  • Gaston Alexia
  • Audrey Antonio
  • Alex Lubin
  • Flora Gros Epouse Desmontils
  • Jean-François Camiul
  • Lise Faliero Epouse Torbal
  • David Petit-Frere
  • Cathy Cinna Jean Epouse Alger
  • Vincent Michalet
  • Fania Mitrail
  • Jean-Marc Marie-Sainte
  • Mirette Desmontils
  • Max Melina
  • Peggy Cabrisseau
Marius Narcissot
Marius Narcissot (5 élus) Annou sanble pou vanse 		2 187 32,86%
  • Marius Narcissot
  • Christiane Pharose
  • Jean-Claude Petit
  • Ketty Laurent
  • Philippe Petit
Louis Marie-Sainte
Louis Marie-Sainte (3 élus) Unis pour ducos 		1 372 20,61%
  • Louis Marie-Sainte
  • Angèle Dordonne
  • Christophe Angele
Participation au scrutin Ducos
Taux de participation 52,53%
Taux d'abstention 47,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 880

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie Nella
Aurélie Nella Ducos s'engage 		1 709 32,62%
Marius Narcissot
Marius Narcissot Annou sanble pou vanse 		1 447 27,61%
Louis Marie-Sainte
Louis Marie-Sainte Unis pour ducos 		1 351 25,78%
Wilfrid Cinna
Wilfrid Cinna Dynamique ducossaise 		465 8,87%
Philippe Petit
Philippe Petit Oser le changement pour ducos 		267 5,09%
Participation au scrutin Ducos
Taux de participation 41,89%
Taux d'abstention 58,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 478

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles-André Mence
Charles-André Mence (25 élus) Ducos en avant 		3 319 49,61%
  • Charles-André Mence
  • Suzy Antonie Smeralda
  • Emmanuel Sylvestre
  • Marina Siger
  • Christian Alexia
  • Marcelle Chaillot Ep Renard
  • Christian Rocher
  • Jeanne Spartacus
  • Remi Aribo
  • Gilberte Joseph-Agathe
  • Ernest Eudaric
  • Paulette Soutarson
  • José Charlotte
  • Francine Edwiges
  • Jimmy Reclair
  • Anne-Marie Sourdin
  • Christophe Roy-Belleplaine
  • Marcelle Disy Ep Mitrail
  • Jean-Claude Medy
  • Ruidice Labanard Ep Ravier
  • Willy Nane
  • Fabienne Pivert
  • Fred Jean-Joseph
  • Renée Aderic Ep Laigle
  • Alex Unn-Toc
Louis Daniel Marie-Sainte
Louis Daniel Marie-Sainte (5 élus) Tous ensemble unis pour ducos 		1 914 28,60%
  • Louis Daniel Marie-Sainte
  • Rosalie Dunon
  • Daniel Gauchet
  • Angele Dordonne Nee Viersac
  • Elima Seloi
Marius Narcissot
Marius Narcissot (3 élus) Ensemble pour un nouvel elan a ducos 		1 457 21,77%
  • Marius Narcissot
  • Jacqueline Privat
  • Joel Louis-Joseph-Dogue
Participation au scrutin Ducos
Taux de participation 57,46%
Taux d'abstention 42,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,73%
Nombre de votants 7 022

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles-André Mence
Charles-André Mence Ducos en avant 		2 658 40,87%
Louis Daniel Marie-Sainte
Louis Daniel Marie-Sainte Tous ensemble unis pour ducos 		1 632 25,09%
Marius Narcissot
Marius Narcissot Ensemble pour un nouvel elan a ducos 		1 571 24,15%
Philippe Petit
Philippe Petit Ducos autrement 		642 9,87%
Participation au scrutin Ducos
Taux de participation 56,48%
Taux d'abstention 43,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,86%
Nombre de votants 6 908

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