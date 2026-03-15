Résultat municipale 2026 à Ducos (97224) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Ducos. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Ducos, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ducos [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Aurelie NELLA
Aurelie NELLA DUCOS S'ENGAGE 		3 620 85,38%
Louis MARIE-SAINTE
Louis MARIE-SAINTE ENSEMBLE POUR DUCOS 		379 8,94%
Philippe PETIT
Philippe PETIT ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE DUCOS 		241 5,68%
Participation au scrutin Ducos Partiels *
Taux de participation 46,82%
Taux d'abstention 53,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 4 393

* Résultats partiels sur 72% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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