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19:21 - Démographie et politique à Ducos, un lien étroit Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Ducos révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des municipales. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 15,61% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,58% sont des personnes âgées. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (26,97%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 4563 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (39,83%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,71%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ducos mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 24,50% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Ducos : des élections marquées par le vote RN Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Ducos il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 12,14% des votes lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 64,17% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 1,95% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Ducos comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 16,73% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 7,98% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 11,24% lors du vote final.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Ducos aux municipales ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 5 478 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Ducos, soit un taux de participation de 41,89 %, dans la moyenne nationale alors que débutait la crise du Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre attiré les électeurs, avec 46,97 % de participation dans la ville (53,03 % d'abstention). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 24,49 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 33,67 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 12,37 % des électeurs. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une ville en déficit de participation par rapport aux tendances françaises. Pour cette élection municipale 2026, cette particularité à Ducos sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Qui a gagné les élections en 2024 à Ducos ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Ducos avaient placé en tête Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avec 67,26% au premier tour, devant Philippe Petit (Union des Démocrates et Indépendants) avec 9,02%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Philippe Nilor culminant à 88,76% des votes sur place. Pour le tour unique des européennes en amont, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (25,56%). Une confirmation limpide des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Ducos ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Ducos tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 51,85% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 14,37%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 64,17%, contre 35,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Ducos accordaient leurs suffrages à Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avec 74,18% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages.

12:58 - Les impôts à Ducos : une tendance en hausse depuis 2020 Reflet d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Ducos, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,76 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de près de 430 300 euros environ, bien en deçà des 2 368 500 € enregistrés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Ducos a évolué pour se fixer à un peu moins de 49,14 % en 2024 (contre 29,65 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Ducos s'est établi à 815 € en 2024 contre 658 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Ducos La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Ducos s'avère très révélatrice. Dès le premier tour, Aurélie Nella (Régionaliste) a surclassé la concurrence en recueillant 32,62% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Marius Narcissot (Régionaliste) a engrangé 27,61% des votes. Louis Marie-Sainte (Divers gauche) était à la troisième place, rassemblant 1 351 électeurs (25,78%). Avec un écart aussi étroit, la fin du second tour interrogeait. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Aurélie Nella l'a finalement emporté avec 3 096 bulletins (46,52%), face à Marius Narcissot rassemblant 32,86% des votants et Louis Marie-Sainte réunissant 1 372 suffrages (20,61%). À l'inverse du premier tour, la différence s’est nettement accentuée de façon marquée pour aboutir à une victoire nette et définitive. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., récupérant 1 387 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Ducos, cet équilibre constitue un point de départ particulier.