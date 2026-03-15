Résultat de l'élection municipale 2026 à Dugny : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dugny

Tête de listeListe
Faouzy Guellil
Faouzy Guellil Liste divers gauche
Au Coeur de Dugny
  • Faouzy Guellil
  • Myriam Rizet
  • Karim Amimeur
  • Janine Lopez
  • Fahari Maliki
  • Samira Ayaden
  • Mohamed Mayouf
  • Hasna Kridene
  • Arezki Larabi
  • Lili Sebbane
  • Naser Khemissi
  • Habiba Harissou
  • Abderrahman Ferchichi
  • Marie-France Brun
  • Hassen Farouk
  • Vanessa Harkou
  • Franck Leconte
  • Kaoutar Ghalloussi
  • Mohand Said Ourabah
  • Ornella Verbecq
  • Zakaria Mellouk
  • Hawa Kanté
  • Afid Khalfaoui
  • Chiara Leconte
  • Samba Bathily
  • Hakima Larose
  • Moussa Konate
  • Youssra Gharmaoui
  • Eric Vongsamay
  • Chayemaa Benlahoucine
  • Karim Charfeddine
  • Ines Slimane Bouharem
  • Georges Lacan
  • Viviane Gervais
  • Noah Cark
Saïdou Soumah
Saïdou Soumah Liste Divers
ALTERNATIVE DUGNY
  • Saïdou Soumah
  • Nassima Nait-Chabane
  • Bünyamin Yilmaz
  • Ginette Mbengo
  • Anissé Brahmi
  • Dahbia Khettari
  • Sirou Mary
  • Liliane Plessis
  • Sofian Ismaïli
  • Paola Martins
  • Michaël Charlemagne
  • Imen Naouali
  • Eliadine Abdou
  • Sabrina Lopez
  • Krisley Goomanee
  • Brigitte Pokossy
  • Samir Boudjemaa
  • Safiatou Sangaré
  • João Cláudio Magalhães Dias
  • Mahliya Fiokouna
  • Salim Savane
  • Souad Khettari
  • Elie Noel
  • Dominique Mendex
  • Sahib Minhajul Islam
  • Sadio Soumaré
  • Diafran Mary
  • Célia Hanafi
  • Ernst Pokossy
  • Safiya Belmir
  • Saifoulaye Kanouté
  • Céline Ylmaz
  • Mohamed Diallo
  • Laura Aït Abdelkader
  • Anglade Lubabokelo
Quentin Gesell
Quentin Gesell Liste divers droite
Dugny pour Tous
  • Quentin Gesell
  • Christine Barretta
  • Dominique Gaulon
  • Paola Melica
  • Souheib Toumi
  • Sonia Iferhaten
  • Thierry Pichot-Maufroy
  • Céline Poulain
  • Wilfried Lubin
  • Marie-Nella Hierso
  • José Violas
  • Coralie Mathevon
  • Jessy Senga
  • Heline Lefranc
  • Michel Clavel
  • Manuella Logmo
  • Mohamed Imzilne
  • Lyvia Janvion
  • Jean-Albert Bernabé
  • Martine Brasseur
  • Yannis Mahoto Bongole
  • Ouarda Mouaci
  • Frédéric Dujardin
  • Sophie Chaligné
  • Franck Edvige
  • Lovanophna Rickey
  • Loïc Goulamhoussen Daya
  • Maria Arezes
  • Michel Collet
  • Evelyne Gorguet
  • Ponniah Thevakumar
  • Inès Aoudia
  • Mohammed Saadi
  • Sabine Gruson
  • Hatem Diab

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Quentin Gesell
Quentin Gesell (21 élus) Dugny pour tous 		852 27,54%
  • Quentin Gesell
  • Christine Barretta
  • Thierry Pichot-Maufroy
  • Sonia Iferhaten
  • Souheib Toumi
  • Céline Poulain
  • Samuel Alves
  • Paola Melica
  • Dominique Gaulon
  • Coralie Mathevon
  • Cherif Dia
  • Nadia Bahi
  • Michel Clavel
  • Marie Claude Collet
  • Loïc Goulamhoussen Daya
  • Marie-Nélla Hierso
  • Mohamed Moumni
  • Martine Brasseur
  • José Violas
  • Lydia Bruzeau
  • Jean-Albert Bernabé
Faouzy Guellil
Faouzy Guellil (4 élus) Au coeur de dugny avec faouzy guellil 		812 26,25%
  • Faouzy Guellil
  • Janine Lopez
  • Franck Leconte
  • Sarah Bouzid
Frédéric Nicolas
Frédéric Nicolas (4 élus) Renouveau pour dugny 		725 23,44%
  • Frédéric Nicolas
  • Françoise Sauvaget
  • Malet Drame
  • Annie Frey
André Veyssiere
André Veyssiere (4 élus) La force de l'experience pour dugny 		704 22,76%
  • André Veyssiere
  • Séverine Levé
  • Michel Adam
  • Julie Sans
Participation au scrutin Dugny
Taux de participation 59,25%
Taux d'abstention 40,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 177

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Quentin Gesell
Quentin Gesell Dugny pour tous 		593 24,42%
Frédéric Nicolas
Frédéric Nicolas Renouveau pour dugny 		591 24,34%
André Veyssiere
André Veyssiere La force de l'experience pour dugny 		556 22,89%
Faouzy Guellil
Faouzy Guellil Au coeur de dugny avec faouzy guellil 		554 22,81%
Michel Delplace
Michel Delplace Uni-e-s pour l'avenir de dugny 		134 5,51%
Participation au scrutin Dugny
Taux de participation 46,67%
Taux d'abstention 53,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 486

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Veyssiere
André Veyssiere (26 élus) Continuons ensemble 		1 384 52,96%
  • André Veyssiere
  • Séverine Levé
  • Quentin Gesell
  • Ana Pereira
  • Abdelaziz Guemiche
  • Ghislaine Jenner
  • Frédéric Nicolas
  • Marie-Claude Collet
  • Michel Clavel
  • Sandra Rozotte
  • Michel Adam
  • Martine Gesell
  • Thierry Pichot-Maufroy
  • Marie-Line Bouchaut
  • Abderrahmane Ferchichi
  • Julie Sans
  • Fradique Mendes Ferreira
  • Corinne Langlès
  • Van-Phuoc Tran
  • Véronique Poisson
  • Malet Drame
  • Amel Sraidi
  • Gérald Bordes
  • Khadija Id Hamou
  • Jacques Guilleman
  • Marcelle Delmarquette
Janine Lopez
Janine Lopez (4 élus) Ensemble construisons un nouveau dugny 		753 28,81%
  • Janine Lopez
  • Faouzy Guellil
  • Sarah Bouzid
  • Robert Andre
Michel Delplace
Michel Delplace (3 élus) Dugny coeur à gauche, c'est l'humain d'abord! 		476 18,21%
  • Michel Delplace
  • Annie Chastagnol
  • France Boulay
Participation au scrutin Dugny
Taux de participation 49,57%
Taux d'abstention 50,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,19%
Nombre de votants 2 756

Villes voisines de Dugny

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