Résultat de l'élection municipale 2026 à Dugny : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dugny [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Dugny sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dugny.
L'actu des élections municipales 2026 à Dugny
13:46 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Dugny
Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Dugny, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 27,06 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 105 800 €, loin des quelque 3,54392 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Dugny s'est établi à 47,37 % en 2024 (contre 31,08 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Dugny a atteint environ 1 304 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 500 € quatre ans auparavant.
11:59 - Les dernières élections à Dugny marquées par une quadrangulaire
Dans la cité de Dugny, les configurations politiques locales sont encore à ce jour conditionnées par le résultat du dernier scrutin municipal. Au soir du premier tour, Quentin Gesell (Divers droite) a raflé la première place avec 24,42% des soutiens. Juste derrière, Frédéric Nicolas (Divers) a obtenu 24,34% des suffrages. Avec une marge aussi réduite, l'issue du 2e tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec pas moins de 4 listes. Quentin Gesell l'a finalement emporté avec 852 suffrages (27,54%), face à Faouzy Guellil qui a obtenu 812 électeurs (26,25%) et Frédéric Nicolas réunissant 725 suffrages (23,44%). Comme le laissait entrevoir la première manche, l'élection est restée extrêmement disputée jusqu'au bout. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement bénéficié des voix des partisans des listes de droite éliminées, sécurisant 259 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Municipales à Dugny : les horaires des 8 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Dugny sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. La liste des candidats aux municipales 2026 à Dugny est affichée ci-dessous. Il convient de souligner que les 8 bureaux de vote de la ville de Dugny ferment leurs portes à 20 h. Pour être informé des résultats des élections à Dugny dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dugny
|Tête de listeListe
|
Faouzy Guellil
Liste divers gauche
Au Coeur de Dugny
|
|
Saïdou Soumah
Liste Divers
ALTERNATIVE DUGNY
|
|
Quentin Gesell
Liste divers droite
Dugny pour Tous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Quentin Gesell (21 élus) Dugny pour tous
|852
|27,54%
|
|Faouzy Guellil (4 élus) Au coeur de dugny avec faouzy guellil
|812
|26,25%
|
|Frédéric Nicolas (4 élus) Renouveau pour dugny
|725
|23,44%
|
|André Veyssiere (4 élus) La force de l'experience pour dugny
|704
|22,76%
|
|Participation au scrutin
|Dugny
|Taux de participation
|59,25%
|Taux d'abstention
|40,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 177
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Quentin Gesell Dugny pour tous
|593
|24,42%
|Frédéric Nicolas Renouveau pour dugny
|591
|24,34%
|André Veyssiere La force de l'experience pour dugny
|556
|22,89%
|Faouzy Guellil Au coeur de dugny avec faouzy guellil
|554
|22,81%
|Michel Delplace Uni-e-s pour l'avenir de dugny
|134
|5,51%
|Participation au scrutin
|Dugny
|Taux de participation
|46,67%
|Taux d'abstention
|53,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 486
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Veyssiere (26 élus) Continuons ensemble
|1 384
|52,96%
|
|Janine Lopez (4 élus) Ensemble construisons un nouveau dugny
|753
|28,81%
|
|Michel Delplace (3 élus) Dugny coeur à gauche, c'est l'humain d'abord!
|476
|18,21%
|
|Participation au scrutin
|Dugny
|Taux de participation
|49,57%
|Taux d'abstention
|50,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,19%
|Nombre de votants
|2 756
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