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19:21 - Le poids démographique et économique de Dugny aux municipales Quel impact aura la population de Dugny sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,18% et une densité de population de 3014 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 312 euros par an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 28,01% et d'une population étrangère de 19,67% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,95% à Dugny, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Dugny aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des municipales à Dugny en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 14,58% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 34,33% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 13,61% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Dugny comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,95% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 18,99% pour le mouvement nationaliste. Il était ensuite sorti des premières places lors du vote définitif.

16:58 - Dugny : 46,67 % de votants aux dernières municipales En ce jour de municipale à Dugny, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 53,33 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un niveau conforme aux 55,3 % du pays) alors que le pays était déjà affecté par l'épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'établir à 29,95 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 66,09 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 44,17 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 64,21 %. Si on prend un peu de recul, le secteur s'affiche donc plutôt comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Dugny Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Soumya Bourouaha (Union de la gauche) aux avants-postes avec 45,20% au premier tour, devant Mohamed Awad (La France insoumise) avec 20,80%. Le second round n'a pas changé grand chose, Soumya Bourouaha culminant à 74,44% des voix dans la localité. Pour le tour unique des européennes précédemment, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Manon Aubry (50,28%). .

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Dugny ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Dugny tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 58,53% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 14,58%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 65,67%, contre 34,33% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Dugny portaient leur choix sur Soumya Bourouaha (Nupes) avec 34,38% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Soumya Bourouaha virant de nouveau en tête avec 100,00% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Dugny Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Dugny, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 27,06 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 105 800 €, loin des quelque 3,54392 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Dugny s'est établi à 47,37 % en 2024 (contre 31,08 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Dugny a atteint environ 1 304 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 500 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les dernières élections à Dugny marquées par une quadrangulaire Dans la cité de Dugny, les configurations politiques locales sont encore à ce jour conditionnées par le résultat du dernier scrutin municipal. Au soir du premier tour, Quentin Gesell (Divers droite) a raflé la première place avec 24,42% des soutiens. Juste derrière, Frédéric Nicolas (Divers) a obtenu 24,34% des suffrages. Avec une marge aussi réduite, l'issue du 2e tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec pas moins de 4 listes. Quentin Gesell l'a finalement emporté avec 852 suffrages (27,54%), face à Faouzy Guellil qui a obtenu 812 électeurs (26,25%) et Frédéric Nicolas réunissant 725 suffrages (23,44%). Comme le laissait entrevoir la première manche, l'élection est restée extrêmement disputée jusqu'au bout. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement bénéficié des voix des partisans des listes de droite éliminées, sécurisant 259 voix supplémentaires entre les deux tours.