Résultat municipale 2026 à Dugny (93440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dugny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dugny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dugny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Quentin GESELL
Quentin GESELL (27 élus) Dugny pour Tous 		1 881 59,66%
  • Quentin GESELL
  • Christine BARRETTA
  • Dominique GAULON
  • Paola MELICA
  • Souheib TOUMI
  • Sonia IFERHATEN
  • Thierry PICHOT-MAUFROY
  • Céline POULAIN
  • Wilfried LUBIN
  • Marie-Nella HIERSO
  • José VIOLAS
  • Coralie MATHEVON
  • Jessy SENGA
  • Heline LEFRANC
  • Michel CLAVEL
  • Manuella LOGMO
  • Mohamed IMZILNE
  • Lyvia JANVION
  • Jean-Albert BERNABÉ
  • Martine BRASSEUR
  • Yannis MAHOTO BONGOLE
  • Ouarda MOUACI
  • Frédéric DUJARDIN
  • Sophie CHALIGNÉ
  • Franck EDVIGE
  • Lovanophna RICKEY
  • Loïc GOULAMHOUSSEN DAYA
Faouzy GUELLIL
Faouzy GUELLIL (4 élus) Au Coeur de Dugny 		758 24,04%
  • Faouzy GUELLIL
  • Myriam RIZET
  • Karim AMIMEUR
  • Janine LOPEZ
Saïdou SOUMAH
Saïdou SOUMAH (2 élus) ALTERNATIVE DUGNY 		514 16,30%
  • Saïdou SOUMAH
  • Nassima NAIT-CHABANE
Participation au scrutin Dugny
Taux de participation 53,31%
Taux d'abstention 46,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 3 226

Source : ministère de l’Intérieur

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