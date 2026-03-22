Résultat de l'élection municipale 2026 à Dugny-sur-Meuse : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dugny-sur-Meuse

Le deuxième tour des élections municipales à Dugny-sur-Meuse a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alain Raketamanga
Alain Raketamanga Divers
DUGNY C'EST VOUS
  • Alain Raketamanga
  • Karine Helminger
  • Arnaud Dubaux
  • Sophie Kirsch
  • Arnaud Hubert
  • Audrey Martin
  • Etienne Jacquot
  • Agnes Kahl
  • Alexandre Chevalliot
  • Cindy Roux
  • Nicolas Serrotti
  • Isabelle Commaux
  • Paul Goepp
  • Valérie Salzard
  • Antoine Champion
  • Ghislaine Vaillant
  • Mathieu Wuillaume
Francis Toussaint
Francis Toussaint Divers
UN AVENIR POUR DUGNY
  • Francis Toussaint
  • Rachèle Willemin
  • Michel Harnist
  • Estelle Pierron
  • Christian Durieux
  • Chloé Duquenne
  • Claude Roux
  • Elisa Noel
  • Jérôme Goltrant
  • Sylvie Thiriot
  • Philippe Willaume
  • Laura Vaillant
  • Thierry Munier
  • Paulette Vallarin
  • Julien Vignon
  • Monique Desanlis
  • Yvon Brunella
Fabricia Vol
Fabricia Vol Divers
RESTONS DYNAMIQUES POUR DUGNY
  • Fabricia Vol
  • Jean-Marie Brenner
  • Anne Thomas
  • Aurélien Jean-Louis Degoutin
  • Isabelle Remy
  • David Minuto
  • Christelle Held
  • Philippe Humblet
  • Viviane Vallarin
  • Christian Stcherbinine
  • Fanny Pierson
  • Alain Olivier Boccalini
  • Jeanne Riquier
  • Roland Rouyere
  • Marie Auger
  • Alain Lombard
  • Isabelle Antoine

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dugny-sur-Meuse

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabricia VOL
Fabricia VOL (Ballotage) RESTONS DYNAMIQUES POUR DUGNY 		282 39,89%
Alain RAKETAMANGA
Alain RAKETAMANGA (Ballotage) DUGNY C'EST VOUS 		237 33,52%
Francis TOUSSAINT
Francis TOUSSAINT (Ballotage) UN AVENIR POUR DUGNY 		188 26,59%
Participation au scrutin Dugny-sur-Meuse
Taux de participation 67,19%
Taux d'abstention 32,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 727

Source : ministère de l’Intérieur

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