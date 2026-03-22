Résultat de l'élection municipale 2026 à Dugny-sur-Meuse : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dugny-sur-Meuse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Dugny-sur-Meuse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dugny-sur-Meuse.
L'actu des élections municipales 2026 à Dugny-sur-Meuse
11:42 - Les résultats du premier tour de l'élection à Dugny-sur-Meuse
Fabricia Vol a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Dugny-sur-Meuse dimanche dernier, avec 39,89 % des suffrages exprimés. À sa suite, Alain Raketamanga est arrivé en deuxième position avec 33,52 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Comme il y a six ans, Fabricia Vol est restée au sommet du classement, mais elle a chuté lourdement, abandonnant 15 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, avec 26,59 %, Francis Toussaint a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Dugny-sur-Meuse, le vote a enregistré une participation de 67,19 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dugny-sur-Meuse
Le deuxième tour des élections municipales à Dugny-sur-Meuse a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alain Raketamanga
Divers
DUGNY C'EST VOUS
|
|
Francis Toussaint
Divers
UN AVENIR POUR DUGNY
|
|
Fabricia Vol
Divers
RESTONS DYNAMIQUES POUR DUGNY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dugny-sur-Meuse
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabricia VOL (Ballotage) RESTONS DYNAMIQUES POUR DUGNY
|282
|39,89%
|Alain RAKETAMANGA (Ballotage) DUGNY C'EST VOUS
|237
|33,52%
|Francis TOUSSAINT (Ballotage) UN AVENIR POUR DUGNY
|188
|26,59%
|Participation au scrutin
|Dugny-sur-Meuse
|Taux de participation
|67,19%
|Taux d'abstention
|32,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|727
Source : ministère de l’Intérieur
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