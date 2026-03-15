En direct

19:18 - Dugny-sur-Meuse : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la commune de Dugny-sur-Meuse, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 4,95%. En outre, le taux de ménages propriétaires (82,44%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (10,65%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 746 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,07%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,94%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Dugny-sur-Meuse mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,66% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Dugny-sur-Meuse ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Dugny-sur-Meuse en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 30,56% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la commune avec 50,84% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 36,35% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 56,67% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 45,41% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 41,74% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Florence Goulet.

16:58 - Dernières municipales : 42,62 % d'abstention à Dugny-sur-Meuse Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 57,38 % à Dugny-sur-Meuse lors des municipales de 2020, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux alors que le Covid semait le doute dans la population. Rappelons que les élections municipales sont en effet traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les Français votent le plus. L'élection suprême en 2022 avait ainsi largement mobilisé, avec 76,82 % de participation dans la ville (contre une abstention à 23,18 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 52,25 % des électeurs (soit environ 565 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,63 %, bien au-delà des 47,62 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une zone assez participative par rapport aux tendances françaises. En marge de ces élections municipales, le niveau de la participation agira en définitive sur les résultats de Dugny-sur-Meuse.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Dugny-sur-Meuse Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Dugny-sur-Meuse avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (45,41%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 12,97% des votes. Les élections des députés à Dugny-sur-Meuse quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Florence Goulet (Rassemblement National) aux avants-postes avec 41,74% au premier tour, devant Jerome Dumont (Divers droite) avec 39,12%. Aucun second tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Un bis repetita des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Dugny-sur-Meuse s'était fortement orientée à la droite radicale Lors des législatives de 2022, les votants de Dugny-sur-Meuse soutenaient en priorité Florence Goulet (RN) avec 36,35% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,67%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Dugny-sur-Meuse accordaient auparavant leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 30,56%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 26,69%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,84% pour Marine Le Pen, contre 49,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Dugny-sur-Meuse s'inscrit comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Dugny-sur-Meuse Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Dugny-sur-Meuse, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 1,85 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 350 €. Un montant loin des 18 560 € engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Dugny-sur-Meuse est passé à 32,88 % en 2024 (contre 7,16 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Dugny-sur-Meuse s'est établi à 504 € en 2024 (contre 142 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Dugny-sur-Meuse Lors des municipales précédentes à Dugny-sur-Meuse, les résultats ont fourni un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Au soir du premier tour, Fabricia Vol a dominé les débats en obtenant 342 suffrages (55,42%). Deuxième, Francis Toussaint a obtenu 275 suffrages en sa faveur (44,57%). Cette victoire écrasante a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Dugny-sur-Meuse, ce décor pose les bases. Ce succès éclatant met le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.