Résultat municipale 2026 à Dugny-sur-Meuse (55100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dugny-sur-Meuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dugny-sur-Meuse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dugny-sur-Meuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabricia VOL
Fabricia VOL RESTONS DYNAMIQUES POUR DUGNY 		282 39,89%
Alain RAKETAMANGA
Alain RAKETAMANGA DUGNY C'EST VOUS 		237 33,52%
Francis TOUSSAINT
Francis TOUSSAINT UN AVENIR POUR DUGNY 		188 26,59%
Participation au scrutin Dugny-sur-Meuse
Taux de participation 67,19%
Taux d'abstention 32,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 727

Source : ministère de l’Intérieur

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