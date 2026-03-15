Résultat municipale 2026 à Durtal (49430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Durtal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Durtal, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Durtal [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie GOHIER
Stéphanie GOHIER (18 élus) Durtal, notre avenir en commun 		729 51,52%
  • Stéphanie GOHIER
  • Pascal GRASSET
  • Alexandra PORTIER
  • Jérome DEHONDT
  • Laurence LORET
  • Samuel OUVRARD
  • Laurence REDOR
  • Luc DE VIRY
  • Séverine AILLERIE
  • Karl VAUSSARD
  • Caroline COUSTENOBLE MARTINEAU
  • Francois Rene AUBRY
  • Solene MALBEAU-JASNAULT
  • Jean Noël LORTHIOIR
  • Anne Catherine CHEVRE
  • Loïc DUGRIPPE
  • Renée ELOBO
  • Cédric FORGEARD
Éric GUERRIN
Éric GUERRIN (5 élus) La voix de Durtal - Rendre Durtal aux durtalois 		686 48,48%
  • Éric GUERRIN
  • Aurelia COSNARD
  • Amaury DE ROUGÉ
  • Lucie DEBROUWER
  • Jean-Luc SOUCHARD
Participation au scrutin Durtal
Taux de participation 57,88%
Taux d'abstention 42,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Nombre de votants 1 520

Source : ministère de l’Intérieur

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