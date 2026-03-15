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19:18 - Les enjeux locaux de Durtal : tour d'horizon démographique Dans la commune de Durtal, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections municipales. Avec un taux de chômage de 10,49% et une densité de population de 56 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (75,23%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1642 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,40%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,73%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Durtal mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,88% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - À Durtal, le vote RN s'annonce fort aux municipales 2026 Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru lors de la dernière élection municipale à Durtal en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 29,80% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 44,83% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 21,88% au parti lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Durtal comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,45% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,06% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 42,18% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle abstention attendre à Durtal aux municipales ? L'absence ou non de votants à Durtal constituera un véritable pivot de cette municipale 2026. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 50,65 % des électeurs, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que l'épidémie de coronavirus touchait le pays. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 26,12 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 55,36 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 37,18 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 55,21 % des inscrits. Décortiquer cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Durtal comme une contrée marquée par l'abstention.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Durtal ? À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Durtal avaient soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 34,45% des bulletins. Les législatives à Durtal près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Edouard Bourgeault (Rassemblement National) aux avants-postes avec 37,06% au premier tour, devant Anne-Laure Blin (Les Républicains) avec 23,61%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Anne-Laure Blin (Les Républicains) en tête avec 57,82%. L'orientation des électeurs de Durtal a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Durtal était indécise sur l'échiquier politique Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Durtal plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,96% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen avec 29,80%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en livrant 55,17% pour Emmanuel Macron, contre 44,83% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Durtal accordaient leurs suffrages à Véronique Roudévitch (Nupes) avec 25,24% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Anne-Laure Blin (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 60,27%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Durtal s'affirme comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Durtal : la fiscalité constatée à l'approche des municipales S'agissant des contributions locales à Durtal, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 1 083 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 878 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 45,88 % en 2024 (contre 24,62 % en 2020). Un pourcentage à rapprocher de la moyenne nationale, avoisinant les 40 %. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 95 960 € en 2024. Un montant loin des 494 400 euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 14,37 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - La liste "Ensemble Écrivons Durtal" grande gagnante des dernières municipales à Durtal Il peut être éclairant d'étudier les résultats des dernières municipales à Durtal. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Pascal Farion a creusé l'écart en récoltant 56,57% des suffrages. Derrière, Corinne Bobet a recueilli 43,42% des suffrages. Cette victoire écrasante a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Durtal, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, renverser une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche une épreuve titanesque, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.