Résultat municipale 2026 à Duttlenheim (67120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Duttlenheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Duttlenheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Duttlenheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre DENISTY
Alexandre DENISTY (18 élus) Dutt' autrement pour aller plus loin 		894 56,23%
  • Alexandre DENISTY
  • Sylvia FENGER-HOFFMANN
  • Christian METZGER
  • Corélie WERNERT
  • Pierre STEINBACH
  • Claire FISCHER
  • Sylvain METZ
  • Orianne MULLER
  • Grégoire HUET
  • Marie-Hélène GRILLON-COLLEDANI
  • Ludovic LEROUX
  • Sylvie BENTZ
  • Nicolas HECKMANN
  • Hélène MATOUK
  • Patrice RUMMELHARD
  • Pauline BOEHLI
  • Nicolas CONROY-APFFEL
  • Ludivine BERGÉ
Jean-Luc WEICKERT
Jean-Luc WEICKERT (5 élus) Duttlenheim pour tous 		696 43,77%
  • Jean-Luc WEICKERT
  • Anne GEISTEL
  • Philippe BUCHMANN
  • Nathalie DENNY
  • Christophe ROUYER
Participation au scrutin Duttlenheim
Taux de participation 67,99%
Taux d'abstention 32,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 1 640

Source : ministère de l’Intérieur

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