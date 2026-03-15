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19:19 - Duttlenheim aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Duttlenheim, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 2 957 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 221 entreprises, Duttlenheim est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,24%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 33,24% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,78%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 38 438 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, à Duttlenheim, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Duttlenheim Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Duttlenheim en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 28,77% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 46,36% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 24,98% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite sécurisait 43,37% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 40,03% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,88% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 48,97% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Duttlenheim plutôt mobilisée lors des élections La mobilisation atteignait 56,22 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Duttlenheim, une mobilisation plutôt forte alors que le pays était déjà affecté par la pandémie du Covid-19. Il est en effet communément admis qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les citoyens votent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été évalué à 81,88 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 58,53 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 72,07 % au premier tour, contre 49,55 % en 2022. Prendre du recul sur ces variations lors des dernières élections permet in fine de classer Duttlenheim comme une zone relativement attachée au vote par rapport au reste de la France. Au soir de cette élection municipale de 2026, le niveau de la participation agira en définitive sur les résultats de Duttlenheim.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Duttlenheim a-t-elle voté ? Lors des dernières européennes, le podium à Duttlenheim s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,03%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,28%) et François-Xavier Bellamy (10,41%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Duttlenheim soutenaient en priorité Vincent Coussediere (Rassemblement National) avec 42,88% au premier tour. C'est néanmoins Louise Morel (Majorité présidentielle) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 51,03% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Duttlenheim a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Duttlenheim ? La physionomie politique de Duttlenheim laisse apparaître une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Duttlenheim était en effet marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 31,78% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 28,77%. Lors de la finale de l'élection à Duttlenheim, les électeurs accordaient 53,64% pour Emmanuel Macron, contre 46,36% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Duttlenheim portaient leur choix sur Jean-Frédéric Steinbach (RN) avec 24,98% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Louise Morel (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 56,63% des suffrages.

12:58 - À Duttlenheim, le niveau de la pression fiscale est stable Dans une dynamique de recul des taxes locales à Duttlenheim, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 19,23 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville près de 28 600 euros environ la même année. Une recette bien loin des 679 850 € récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Duttlenheim atteint désormais près de 23,00 % en 2024 (contre 9,83 % en 2020). Cette proportion est à replacer dans un cadre national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Attention cependant : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Duttlenheim s'est établi à 751 € en 2024 (contre 780 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Duttlenheim Lors des élections municipales précédentes à Duttlenheim, les résultats ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. Au soir du premier tour à l'époque, Jean-Luc Ruch a pris l'ascendant sur ses rivaux en rassemblant 50,27% des suffrages. À ses trousses, Alexandre Denisty a rassemblé 49,72% des votes. Cette victoire écrasante a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Duttlenheim, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Pour l'opposition, renverser une majorité aussi écrasante sera ce dimanche un défi herculéen, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.