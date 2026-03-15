Résultat de l'élection municipale 2026 à Dzaoudzi : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dzaoudzi

Tête de listeListe
Freddy Novou
Freddy Novou Liste divers droite
MDM DZAOUDZI-LABATTOIR "UN SOUFLE NOUVEAU"
  • Freddy Novou
  • Naïla Falah Kamila Boura-Mcolo
  • Mouhamadi Houmadi
  • Zaoudjati Soumaïl
  • Omar Ahamada Simba
  • Rassimina Hassani
  • Ousséni Index Manfou
  • Laïla Tava
  • Imane Ahmed Zaki Djoumoi
  • Anifat Rafion
  • Djaidder Abdou Kaphet
  • Dartoumi Zaïna Mouhoudhoiri
  • Mohamed Malide
  • Gilla Mariama Ali
  • Samir Abdallah
  • Rita-Mariame Bacar Mcolo
  • Abdallah Ali Baco
  • Koultoume Attoumane
  • Chamoussoudine Abdallah Djaha
  • Asline Velou
  • Oumari Assani
  • Mariama Bacar
  • Ismaël Mohamed
  • Soyarta Mohamed
  • Ahamada Ynoussa
  • Fahmia Ahmed
  • Abda Nour Abdallah
  • Mraati Anziz Salim
  • Ouiridani Ahamadi
  • Rahamatou Chebani
  • Ahmed Mahamouda
  • Nadia Halidi
  • Salimou Assani
Mikidache Houmadi
Mikidache Houmadi Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR DZAOUDZI-LABATTOIR
  • Mikidache Houmadi
  • Baraka Youssouffi
  • Chams'Eddine Fazul
  • Claris Ramiandrason
  • Soifane Ramadani
  • Samira Mdahoma
  • Nasser Ali
  • Séverine Marthe Giraud
  • Sami Houmadi
  • Isabelle Houmadi-Ousseni
  • Issouf Inzoudine
  • Mariame Boina Djoumbe
  • Mdéré Hadhari
  • Echat Houmadi Ousseni
  • Fahamih Yancoub-Dine
  • Yasmine Combo
  • Abal-Hassan Abal-Hassan
  • Soirtine Ibrahim
  • Kamal M'Sa
  • Moussi Day
  • Gilles Pierre-Marie
  • Amphina Ali Moussa
  • Ben Djadid Soilihi
  • Nasra Chadhouli
  • Saïdina Mdahoma
  • Hidaya Abdallah
  • Farid Absoir
  • Mariama Daoud
  • Soulaïmana Yssouf
  • Sity Yasmini Mdahoma
  • Nadjibou Abdallah
  • Fatima Ibrahim
  • Abdou Soimadou Achirafi
  • Zéna Hamada
  • Momed Madi Onza Houmadi
Darmi Salim
Darmi Salim Liste divers gauche
WAKAZI OI LABATTOIR-CITOYENS DE LABATTOIR
  • Darmi Salim
  • Youmna Said Baco
  • Chamssidini Boura
  • Hadidja Said
  • Ursila Madi Rama
  • Aurore Lemarchand
  • Djalime Harouna
  • Zaraenti Salim
  • Mohamed Daoud Mcolo
  • Dalda Bacar Combo
  • Assani Abdallah
  • Fatima Ahamada
  • Sony Bebe
  • Andjifaou Combo
  • Mansoib Oili
  • Eladine Salim
  • Fabrice Abdallah Made
  • Rachma Chibako
  • Chahaire Omar
  • Aïcha Ramadani
  • Ahmed Bacar
  • Nemat Bacar
  • Ahmed Attoumani
  • Soianti Maecha
  • Mohamed Omar
  • Binti Abdou
  • Ambidine Daroueche
  • Zaharia Ali
  • Faïze Abdou
  • Mariame Combo
  • Fardi Betsa
  • Soibirat Mohamed
  • Aboubacar M'Colo
  • Anilati Mohamed
  • Faïssoil Dominique
Saïd Omar Oili
Saïd Omar Oili Liste divers gauche
NOUVEL ELAN POUR MAYOTTE
  • Saïd Omar Oili
  • Chamssia Mohamed
  • Saidy Abdou Ousseni
  • Amina Boura Abdou
  • Saïd Salim
  • Maymounati Moussa
  • Djanffar Ali Soilihi
  • Anrfati Massimia
  • Kaouirdjane Attoumani
  • Ibzat Nassur
  • Abdallah Saidi
  • Nadine Elisabeth Schmitt
  • Abdouroihamane Ibrahim Subra
  • Mariama Ridjali
  • Saïd Ali Soilihi
  • Anfinat Attoumani
  • Ahamadi Nassor
  • Faouzia Bacar
  • Kamardine Daiddine
  • Taalimi Abdallah
  • Abdou Hassan
  • Safia Rajabou
  • Salimou Aboudou
  • Rose De Lima Ramiandrason Emmanuel
  • El-Moute Said
  • Zabibo Boura
  • Ahmed Djoumoi Abdullah
  • Chimene Bouchourane
  • Bendjadide Ali
  • Rachma Soumaili
  • Abdallah Soilihi
  • Lawra Mohamed
  • Frédéric Gigan
  • Salha Ousseni
  • El-Yanour M'Colo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Said Omar Oili
Said Omar Oili (26 élus) Nouvel elan de mayotte 		1 913 55,25%
  • Said Omar Oili
  • Chamssia Mohamed
  • Mikidache Houmadi
  • Baraka Youssouffi
  • Soifane Ramadani
  • Amina Boura Abdou
  • Said Salim
  • Rahamata Mouridi
  • Chams'eddine Fazul
  • Karima Nassur
  • Saidy Abdou Ousseni
  • Mariama Ridjali
  • Ahmed Mdahoma
  • Saoudati Maliki
  • Ahamadi Nassor
  • Maymounati Ahamadi
  • Aladini Aladini Boinali
  • Amphina Ali Moussa
  • Abdou Hassan
  • Hidaya Abdallah
  • Djaffar Mohamed
  • Taalimi Abdallah
  • Mdere Hadhari
  • Echat Houmadi Ousseni
  • Imane Djoumoi
  • Mariame Djoumbe
Ousseni Manfou
Ousseni Manfou (4 élus) Tanafou za maore dzaoudzi-labattoir 		780 22,53%
  • Ousseni Manfou
  • Clairis Ramiandrason
  • Abdoul Ben Youssouf
  • Fatima Souffou
Omar Ahamada Simba
Omar Ahamada Simba (3 élus) Mouvement pour le développement de mayotte dzaoudzi labattoir mdm 		769 22,21%
  • Omar Ahamada Simba
  • Zaoudjati Soumail
  • Mohamadi Bacar Mcolo
Participation au scrutin Dzaoudzi
Taux de participation 62,13%
Taux d'abstention 37,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 559

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