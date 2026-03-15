Résultat de l'élection municipale 2026 à Dzaoudzi : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dzaoudzi [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Dzaoudzi sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dzaoudzi.
L'actu des élections municipales 2026 à Dzaoudzi
13:10 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Dzaoudzi
Quel avait été le dénouement du dernier scrutin municipal à Dzaoudzi ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Said Omar Oili (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 1 913 bulletins (55,25%). Juste derrière, Ousseni Manfou (Divers gauche) a engrangé 780 votes (22,53%). Cette victoire écrasante de Said Omar Oili a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Dzaoudzi, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, renverser une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un défi immense, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections à Dzaoudzi : les horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Dzaoudzi sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Ce dimanche 15 mars 2026, les 6 707 électeurs de Dzaoudzi sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. À titre de rappel, le 1er tour des précédentes élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise du covid, suscitant de nombreuses controverses. La liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune après les municipales 2026 à Dzaoudzi se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dzaoudzi
|Tête de listeListe
|
Freddy Novou
Liste divers droite
MDM DZAOUDZI-LABATTOIR "UN SOUFLE NOUVEAU"
|
|
Mikidache Houmadi
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR DZAOUDZI-LABATTOIR
|
|
Darmi Salim
Liste divers gauche
WAKAZI OI LABATTOIR-CITOYENS DE LABATTOIR
|
|
Saïd Omar Oili
Liste divers gauche
NOUVEL ELAN POUR MAYOTTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Said Omar Oili (26 élus) Nouvel elan de mayotte
|1 913
|55,25%
|
|Ousseni Manfou (4 élus) Tanafou za maore dzaoudzi-labattoir
|780
|22,53%
|
|Omar Ahamada Simba (3 élus) Mouvement pour le développement de mayotte dzaoudzi labattoir mdm
|769
|22,21%
|
|Participation au scrutin
|Dzaoudzi
|Taux de participation
|62,13%
|Taux d'abstention
|37,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 559
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